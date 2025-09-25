Азіатські акції знизилися, слідуючи за втратами на Волл-стріт; у центрі уваги протоколи засідання Банку Японії

Азіатські акції знизилися в четвер, слідуючи за нічним падінням на Волл-стріт, оскільки інвестори залишалися обережними напередодні серії економічних звітів США, які можуть вплинути на політику Федеральної резервної системи.

У середу Волл-стріт закрилася зниженням другий день поспіль, причому падіння очолили акції технологічних компаній. Це зниження відобразило поновлення занепокоєння щодо завищених оцінок і невизначеності щодо наступних кроків Федеральної резервної системи.

Ф'ючерси на американські фондові індекси трохи зросли під час азіатських торгів у четвер.

Інвестори зараз зосереджені на насиченому календарі економічних даних США. Сьогодні будуть опубліковані тижневі дані щодо кількості заявок на допомогу з безробіття та остаточні дані щодо ВВП за другий квартал, а в п'ятницю - ключовий показник інфляції для ФРС, індекс цін на особисті споживчі витрати (PCE).

Очікується, що ці показники дадуть більш чіткі сигнали щодо того, чи буде центральний банк продовжувати знижувати ставки цього року.

Падіння на Уолл-стріт кинуло тінь на азіатські акції в четвер, коли ринки демонстрували нестабільну динаміку.

Японський Nikkei 225 зріс на 0,1%, а більш широкий індекс TOPIX - на 0,4%.

Китайський індекс blue chip Shanghai Shenzhen CSI 300 зріс на 0,8%, а Shanghai Composite торгувався з незначним підвищенням. Гонконгський індекс Hang Seng піднявся на 0,3%.

Австралійський S&P/ASX 200 піднявся на 0,1%, а сінгапурський Straits Times Index впав на 0,3%.

Південнокорейський KOSPI втратив 0,1%, а ф'ючерси на індійський Nifty 50 торгувалися практично без змін до відкриття ринку.

В Японії увага була прикута до оприлюднення протоколу липневого засідання Банку Японії з питань монетарної політики.

Протокол показав, що деякі політики виступили за розгляд можливості підвищення ставок у майбутньому, що підкреслило розбіжності всередині правління.

На своєму останньому засіданні Банк Японії залишив короткострокові ставки на рівні 0,5%, але дав зрозуміти, що скоротить обсяги купівлі біржових фондів та інвестиційних фондів нерухомості. Двоє членів правління висловили незгоду, закликаючи підвищити ставку до 0,75%.

Протокол підкріпив очікування, що Банк Японії повільно схиляється до більш жорсткої позиції, навіть попри те, що ризики для глобального зростання залишаються причиною для занепокоєння.