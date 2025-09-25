Долар залишається сильним на тлі коливань ставок ФРС та уваги до даних

У четвер долар США залишався стабільним, утримуючи нічні прибутки, оскільки трейдери зважували перспективи помірного циклу пом'якшення політики ФРС на тлі обережної позиції політиків, очікуючи на дані, які можуть продемонструвати вплив мит.

Трейдери врахували в цінах 43 базисних пункти пом'якшення на двох останніх засіданнях з питань монетарної політики цього року, хоча коментарі офіційних осіб, включаючи голову ФРС Джерома Пауелла, вказують на те, що багато чого буде залежати від майбутніх даних про інфляцію та ринок праці.

Відсутність ясності та консенсусу щодо майбутнього пом'якшення означає, що трейдери більше не враховують у цінах зниження ставок наступного місяця. Американський долар зміцнився з моменту зниження ставок ФРС минулого тижня, як і очікувалося.

Євро останній раз перебував на рівні 1,17425 долара, залишаючись стабільним на початку азіатської сесії після падіння на 0,6% на попередній сесії. Фунт стерлінгів майже не змінився і коштував 1,3451 долара після падіння на 0,6% у середу.

Індекс долара, який вимірює американську валюту по відношенню до шести інших валют, становив 97,813, коливаючись поблизу тритижневого максимуму. Індекс знаходиться на межі досягнення прибутковості за місяць.

Президент ФРБ Сан-Франциско Мері Дейлі підтримала інших представників центральних банків, зазначивши, що хоча подальше зниження ставок є необхідним, терміни його проведення залишаються неясними.

«Чи відбудеться це зараз, цього року чи в майбутньому?» - запитала Дейлі.

«Важко сказати, але дійсно важливо те, що для збалансування обох наших цілей, ймовірно, буде потрібно внести ці корективи в політику», - сказала вона, маючи на увазі подвійний мандат ФРС.

У центрі уваги будуть економічні дані США, включаючи улюблений показник інфляції ФРС, звіт про особисті споживчі витрати, який вийде у п'ятницю і остаточну оцінку ВВП за другий квартал, у четвер, в той час як перспектива закриття уряду стає все більш реальною.

Інвестори уважно шукають підкази щодо впливу масштабних мит, введених президентом США Дональдом Трампом, які порушили світовий торговельний порядок. Наразі дані не повністю розкривають вплив мит на ціни та економіку.

«Тиск на ціни, спричинений митами, залишається непередбачуваним», - сказала Лора Купер, глобальний інвестиційний стратег Nuveen. «Хоча ринки схиляються до послідовних скорочень до кінця року, стійка інфляція робить цей шлях далеко не гарантованим».

Купер передбачає, що інфляція цін PCE досягне піку близько 3,2% в кінці цього року, утримуючи інфляцію вище цільового рівня протягом більш тривалого часу. «Це, разом із залежністю позиції FOMC від даних, все ще свідчить на користь терпіння».

Єна дещо зміцнилася на початку торгів після того, як протокол липневого засідання Банку Японії показав, що деякі члени правління закликали до відновлення підвищення процентних ставок у майбутньому.

На своєму вересневому засіданні Банк Японії залишив ставки без змін, але зіткнувся з двома голосами «проти», що свідчить про те, що підвищення ставок не за горами.

Ринки вбачають приблизно 50% ймовірність підвищення ставок на наступному засіданні Банку Японії 29-30 жовтня, коли правління також опублікує нові квартальні прогнози зростання та інфляції.

Японська єна коштувала 148,62 за долар США, трохи відірвавшись від тритижневого мінімуму, досягнутого в середу, а інвестори також стежили за тим, хто стане наступним прем'єр-міністром Японії після рішення Шігеру Ісіби на початку цього місяця піти у відставку.

Новозеландський долар подорожчав на 0,1% до 0,5813 долара на наступний день після того, як шведська центральна банкірка Анна Бреман була призначена наступним головою центрального банку, ставши першою жінкою на цій посаді. Австралійський долар коштував 0,65905 долара.