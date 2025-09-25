Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Долар залишається сильним на тлі коливань ставок ФРС та уваги до даних

08:20 25.09.2025 |

Фінанси

 

У четвер долар США залишався стабільним, утримуючи нічні прибутки, оскільки трейдери зважували перспективи помірного циклу пом'якшення політики ФРС на тлі обережної позиції політиків, очікуючи на дані, які можуть продемонструвати вплив мит.

Трейдери врахували в цінах 43 базисних пункти пом'якшення на двох останніх засіданнях з питань монетарної політики цього року, хоча коментарі офіційних осіб, включаючи голову ФРС Джерома Пауелла, вказують на те, що багато чого буде залежати від майбутніх даних про інфляцію та ринок праці.

Відсутність ясності та консенсусу щодо майбутнього пом'якшення означає, що трейдери більше не враховують у цінах зниження ставок наступного місяця. Американський долар зміцнився з моменту зниження ставок ФРС минулого тижня, як і очікувалося.

Євро останній раз перебував на рівні 1,17425 долара, залишаючись стабільним на початку азіатської сесії після падіння на 0,6% на попередній сесії. Фунт стерлінгів майже не змінився і коштував 1,3451 долара після падіння на 0,6% у середу.

Індекс долара, який вимірює американську валюту по відношенню до шести інших валют, становив 97,813, коливаючись поблизу тритижневого максимуму. Індекс знаходиться на межі досягнення прибутковості за місяць.

Президент ФРБ Сан-Франциско Мері Дейлі підтримала інших представників центральних банків, зазначивши, що хоча подальше зниження ставок є необхідним, терміни його проведення залишаються неясними.

«Чи відбудеться це зараз, цього року чи в майбутньому?» - запитала Дейлі.

«Важко сказати, але дійсно важливо те, що для збалансування обох наших цілей, ймовірно, буде потрібно внести ці корективи в політику», - сказала вона, маючи на увазі подвійний мандат ФРС.

У центрі уваги будуть економічні дані США, включаючи улюблений показник інфляції ФРС, звіт про особисті споживчі витрати, який вийде у п'ятницю і остаточну оцінку ВВП за другий квартал, у четвер, в той час як перспектива закриття уряду стає все більш реальною.

Інвестори уважно шукають підкази щодо впливу масштабних мит, введених президентом США Дональдом Трампом, які порушили світовий торговельний порядок. Наразі дані не повністю розкривають вплив мит на ціни та економіку.

«Тиск на ціни, спричинений митами, залишається непередбачуваним», - сказала Лора Купер, глобальний інвестиційний стратег Nuveen. «Хоча ринки схиляються до послідовних скорочень до кінця року, стійка інфляція робить цей шлях далеко не гарантованим».

Купер передбачає, що інфляція цін PCE досягне піку близько 3,2% в кінці цього року, утримуючи інфляцію вище цільового рівня протягом більш тривалого часу. «Це, разом із залежністю позиції FOMC від даних, все ще свідчить на користь терпіння».

Єна дещо зміцнилася на початку торгів після того, як протокол липневого засідання Банку Японії показав, що деякі члени правління закликали до відновлення підвищення процентних ставок у майбутньому.

На своєму вересневому засіданні Банк Японії залишив ставки без змін, але зіткнувся з двома голосами «проти», що свідчить про те, що підвищення ставок не за горами.

Ринки вбачають приблизно 50% ймовірність підвищення ставок на наступному засіданні Банку Японії 29-30 жовтня, коли правління також опублікує нові квартальні прогнози зростання та інфляції.

Японська єна коштувала 148,62 за долар США, трохи відірвавшись від тритижневого мінімуму, досягнутого в середу, а інвестори також стежили за тим, хто стане наступним прем'єр-міністром Японії після рішення Шігеру Ісіби на початку цього місяця піти у відставку.

Новозеландський долар подорожчав на 0,1% до 0,5813 долара на наступний день після того, як шведська центральна банкірка Анна Бреман була призначена наступним головою центрального банку, ставши першою жінкою на цій посаді. Австралійський долар коштував 0,65905 долара.

За матеріалами: investing.com
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,4105
  0,0325
 0,08
EUR
 1
 48,6573
  0,1439
 0,29

Курс обміну валют на сьогодні, 08:47
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,9729  0,08 0,19 41,6236  0,04 0,09
EUR 48,3086  0,14 0,29 49,0386  0,11 0,23

Міжбанківський ринок на вчора, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,4500  0,03 0,07 41,4800  0,03 0,07
EUR 48,6650  0,20 0,42 48,6850  0,21 0,44

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес