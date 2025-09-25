Акції закрилися зниженням на тлі побоювань щодо їхньої вартості

Американські акції закрилися зниженням другий день поспіль, оскільки інвестори фіксували прибутки, коли індекси наблизилися до рекордних рівнів після того, як голова Федеральної резервної системи Джером Пауелл вказав на потенційне завищення цін на акції, а також напередодні оприлюднення даних про інфляцію.

Інвестори намагаються оцінити траєкторію зниження ставок центральним банком, який намагається підтримати економіку, що демонструє ознаки спаду на ринку праці, не підігріваючи інфляцію.

Оскільки на початку цього тижня всі три основні індекси, а також індекс малих компаній Russell 2000 вперше за багато років одночасно закрилися на рекордно високому рівні, Пауелл заявив у вівторок, що ціни на активи здаються досить високими. Поки його колеги висловлювали аргументи з обох боків політичного розколу, голова ФРС наголосив на тому, що центральний банк повинен бути обережним у своїх майбутніх політичних рішеннях.

Деяким аналітикам ці коментарі нагадали висловлювання колишнього голови ФРС Алана Грінспена, який у 1996 році заявив, що «ірраціональний оптимізм» спричинив зростання вартості активів.

Зниження ставки ФРС минулого тижня сприяло зростанню акцій у вересні, який зазвичай є слабким місяцем для акцій, і зараз інвестори розраховують на подальше пом'якшення політики, щоб підтримати зростання.

«З огляду на те, що S&P оцінює прибуток, а також враховуючи очікування щодо зростання прибутку на 15% в річному обчисленні протягом наступних п'яти років, мені це здається досить високим показником», - зазначив Рон Альбахарі, головний інвестиційний директор LNW у Філадельфії.

«Ми зовсім не є ринковими спекулянтами, але ідея, що люди можуть використовувати це, використовуючи коментарі ФРС, коментарі Пауелла як привід для невеликого скорочення, здається мені цілком логічною».

Індекс Dow Jones Industrial Average впав на 171,50 пункту, або 0,37%, до 46 121,28, S&P 500 втратив 18,94 пункти, або 0,28%, до 6 637,98, а Nasdaq Composite втратив 75,62 пункти, або 0,33%, до 22 497,86.

Деякі показники оцінки акцій перебувають на найвищому рівні з 2021 року, і подальше зростання підніме їх до порогів, яких не було протягом десятиліть, на піку інтернет-буму.

Сектор матеріалів впав на 1,6% і показав найгірші результати серед секторів S&P 500, оскільки Freeport-McMoRan впав на 17% після того, як оголосив про форс-мажорні обставини на своїй шахті Grasberg в Індонезії і заявив, що очікує зниження консолідованих продажів міді та золота в третьому кварталі.

З іншого боку, індекс S&P 500 в секторі енергетики зріс на 1,2% і став сектором з найкращими показниками, слідуючи за зростанням цін на нафту, які піднялися до семитижневого максимуму після несподіваного падіння тижневих запасів нафти в США.

Дані, опубліковані в середу, показали, що продажі новобудов односімейних будинків у США в серпні несподівано зросли на 20,5%.

Що стосується новин компаній, то акції Lithium Americas, що котируються на біржі США, майже подвоїлися і закрилися на рівні 6,01 долара після того, як Reuters у вівторок повідомило, що адміністрація президента Дональда Трампа прагне придбати до 10% акцій компанії.

Тривають переговори щодо урядової позики на суму понад 2,26 млрд доларів для літієвого проекту компанії Thacker Pass з General Motors, акції якої подорожчали на 2,3%. UBS також підвищив рейтинг автовиробника з «нейтрального» до «купувати».

Micron Technology завершила день падінням на 2,8% після того, як виробник мікросхем пам'яті опублікував квартальні результати.

Oracle подешевшала на 1,7% після того, як Bloomberg News повідомила, що компанія планує залучити 15 млрд доларів від продажу корпоративних облігацій.

Тепер увага інвесторів перейде до даних про особисті споживчі витрати, улюбленого показника інфляції ФРС, які будуть опубліковані цього тижня.

Кількість акцій, що подешевшали, перевищила кількість акцій, що подорожчали, у співвідношенні 1,88 до 1 на NYSE і 1,35 до 1 на Nasdaq.

S&P 500 зафіксував 21 новий 52-тижневий максимум і 10 нових мінімумів, а Nasdaq Composite - 85 нових максимумів і 55 нових мінімумів.

Обсяг торгів на американських біржах склав 18,04 млрд акцій, порівняно з середнім показником 17,75 млрд за всю сесію протягом останніх 20 торгових днів.