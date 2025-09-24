Долар США зміцнюється до основних валют

Курс долара США впевнено підвищується в парах з євро, єною і фунтом стерлінгів вдень у середу, інвестори оцінюють перспективи грошово-кредитної політики Федеральної резервної системи (ФРС) після заяв її керівників.

Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), піднімається на 0,48%, ширший WSJ Dollar Index - на 0,36%.

Федрезерв перебуває в складній ситуації, оскільки короткострокові ризики для інфляції зміщені в бік підвищення, а ризики для зайнятості - в бік зниження, заявив напередодні голова ФРС Джером Пауелл.

Він зазначив, що внаслідок надмірно агресивного зниження процентних ставок для підтримки ринку праці боротьба з інфляцією може виявитися незавершеною. Якщо ж ФРС буде занадто довго зберігати обмежувальну політику, ринок праці може надмірно ослабнути.

Президенти Федеральних резервних банків Чикаго й Атланти Остан Гулсбі та Рафаель Бостік також побоюються, що агресивні зниження ставки можуть посилити інфляційний тиск.

Тим часом член ради керівників Федрезерву Мішель Боуман допускає, що центробанку може знадобитися прискорити темпи пом'якшення грошово-кредитної політики в разі погіршення ситуації на ринку праці.

У п'ятницю буде опубліковано серпневий звіт про доходи і витрати населення США, що містить ключовий показник інфляції (індекс PCE Core), який відстежує ФРС.

Євро за даними на 15:08 EET торгується зі зниженням на 0,5% від рівня закриття вівторка, по $1,1757. Фунт стерлінгів дешевшає на 0,44%, до $1,3464.

Курс долара щодо єни піднімається на 0,54% і становить 148,45 єни.

Ексміністр внутрішніх справ Японії Санае Такаїті, яка є одним із кандидатів на виборах глави правлячої Ліберально-демократичної партії (ЛДП) країни, заявила, що Банк Японії має самостійно обирати інструменти для реалізації грошово-кредитної політики, тоді як завдання уряду - визначати її загальний напрямок.

"Уряд відповідає за визначення напряму фіскальної та монетарної політики, - сказала вона під час дебатів з іншими претендентами на посаду глави ЛДП у середу. - Засоби проведення монетарної політики має визначати Банк Японії".

При цьому Такаїті висловила занепокоєння можливими наслідками підвищення процентних ставок. Компаніям буде складно інвестувати в нові технології, якщо вартість запозичень різко зросте, зазначила вона.

Вибори нового лідера ЛДП заплановані на 4 жовтня. Партія не має більшості в обох палатах японського парламенту, тому невідомо, чи стане новий глава ЛДП прем'єр-міністром. Проте трейдери уважно стежать за дебатами кандидатів. На засіданні, яке відбулося минулого тижня, два члени правління Банку Японії проголосували проти збереження процентної ставки без змін. Це зміцнило очікування щодо того, що регулятор може знову підвищити ключову ставку вже наприкінці жовтня.