- 24.09.25
- 13:48
Фондові індекси Європи знижуються слідом за індексами США
12:46 24.09.2025 |
Європейські фондові індекси опускаються на торгах у середу слідом за зниженням Уолл-стріт напередодні.
Зведений індекс найбільших європейських компаній Stoxx Europe 600 до 11:57 к. ч. знизився на 0,26% - до 553,48 пункту.
Британський індикатор FTSE 100 втратив 0,14%, німецький DAX - 0,07%, французький CAC 40 - 0,18%, італійський FTSE MIB - 0,22%, іспанський IBEX 35 - 0,14%.
Напередодні голова Федеральної резервної системи (ФРС) Джером Пауелл зазначив, що регулятор перебуває у складній ситуації через необхідність дотриматись балансу між ризиками прискорення інфляції та ослабленням ринку праці.
Тим часом член ради керівників ЄЦБ П'єро Чіполлоне в середу заявив, що інфляція в єврозоні загалом стабілізувалася, а економіка демонструє стійкість в умовах підвищеної невизначеності. З урахуванням цих факторів Чіполлоне назвав виправданим поточний рівень процентних ставок.
Також у середу стало відомо, що індекс довіри німецьких підприємців до економіки країни у вересні знизився до 87,7 пункту з серпневих 88,9 пункту. Значення індикатора стало мінімальним з травня. Опитані Trading Economics аналітики очікували зростання індикатора до 89,3 пункту
Ціна паперів європейських оборонних компаній зростає після заяв президента США Дональда Трампа про те, що Київ може досягти успіху в збройному протистоянні з РФ за підтримки Євросоюзу.
"Я думаю, що Україна за підтримки ЄС перебуває в позиції для того, щоб боротися і повернути всю Україну назад до її початкових кордонів", - написав Трамп у соцмережі Truth Social.
Капіталізація шведської Saab підвищується на 5%, німецької Hensoldt - на 4,7%, італійської Leonardo - на 3,3%, французьких Thales і Dassault Aviation - на 2% і 2,6% відповідно.
Акції Lanxess дешевшають на 6% після того, як аналітики Deutsche Bank погіршили рекомендацію для паперів німецької хімкомпанії до "тримати" з "купувати".
Ринкова вартість великих європейських банків знижується більш ніж на 1%, включно з Deutsche Bank, Barclays і Sydbank.
Котирування акцій Iberdrola опускаються на 0,2%. Іспанська енергетична компанія повідомила про намір вкласти близько 58 млрд євро в розвиток мереж електропостачання, переважно у Великій Британії та США, до 2028 року. За оцінкою керівництва, до 2028 року річний EBITDA компанії досягне 18 млрд євро, скоригований чистий прибуток - 7,6 млрд євро.
Лідером падіння у зведеному європейському індексі є папери німецького виробника скляного та пластикового пакування для фармацевтики Gerresheimer, які впали на 30% на новинах про перевірку фінансової звітності компанії фінрегулятором BaFin.
У Франкфурті акції Rheinmetall, Zalando і Siemens Energy дорожчають більш ніж на 1%, тоді як ринкова вартість Brenntag падає на 2%. У Парижі папери Strellantis дешевшають на 2,9%, Carrefour - дорожчають на 1,9%.
