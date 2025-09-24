Фінансові новини
- |
- 24.09.25
- |
- 13:48
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
НБУ послабив довідковий курс гривні до 41,3936 грн/$1
12:42 24.09.2025 |
Довідковий курс гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку станом на 12.00 кч 24 вересня 2025 року.
|Показник
|23.09.2025
|24.09.2025
|Зміна, %
|Довідковий курс гривні до доллара США (UAH/$)
|41.3813
|41.3936
|0.03
Дані: Нацбанк України
Курс НБУ на 24 вересня - 41,3780 грн.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
Ключові теги: міжбанк, курс валют, курс долара
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|США готові надати Україні конкретні системи ППО – Зеленський
|Трамп тепер вірить, що Україна зможе повернути всі території і, «може, навіть піти далі»
|Трамп: Російська економіка у жахливому стані, а Україна дуже добре справляється з тим, щоб зупинити велику армію РФ
|Трамп вважає, що НАТО має збивати російські літаки, які залітають на територію Альянсу
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Топографічне знімання масштабу 1:500 – коротко про головне
|Як інтерактивна панель для школи допомагає реалізувати освітні програми НУШ
У РУБРИЦІ
|Фондові індекси Європи знижуються слідом за індексами США
|НБУ послабив довідковий курс гривні до 41,3936 грн/$1
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 24.09.25
|Золото тримається поблизу рекордного максимуму, оскільки інвестори оцінюють коментарі Пауелла
|Азіатські акції падають, слідуючи за слабкістю Волл-стріт на тлі втрат у технологічному секторі та обережності щодо процентних ставок
|Долар залишається в обороні, незважаючи на обережність Пауелла щодо подальшого пом'якшення
Бізнес
|Вийшов процесор MediaTek Dimensity 9500: +32% продуктивності та +55% енергоефективності
|Відкат до ДВЗ: Porsche гальмує стратегію електрифікації
|Nvidia інвестує рекордні $100 мільярдів у дата-центри OpenAI
|Уряд США хоче, щоб Google продала частину бізнесу онлайн-реклами
|Хакери все частіше атакують ланцюги постачання великих корпорацій — FT
|ЄС хоче скасувати закон про cookies, що зіпсував інтернет
|В Україні розробили штучний інтелект для виявлення замаскованих позицій росіян