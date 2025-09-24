ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 24.09.25

Більшість азіатських акцій відступили в середу, слідуючи за нічними втратами на Волл-стріт на тлі зростаючої невизначеності щодо курсу процентних ставок у США, а акції технологічних компаній втратили ще більше позицій після сильного зростання в останні тижні.