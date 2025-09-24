Фінансові новини
- 24.09.25
- 10:26
Золото тримається поблизу рекордного максимуму, оскільки інвестори оцінюють коментарі Пауелла
08:37 24.09.2025 |
Золото в середу тримається поблизу рекордного максимуму, оскільки інвестори оцінюють обережні коментарі голови Федеральної резервної системи США Джерома Пауелла щодо можливого зниження процентних ставок і очікують на дані про інфляцію в США, які мають бути опубліковані цього тижня, а помірна фіксація прибутку додала тиску.
О 06:03 EET спотове золото утримувало свої позиції на рівні 3765,29 доларів за унцію. У вівторок золото в злитках досягло рекордного максимуму в 3790,82 доларів.
Ф'ючерси на золото в США з поставкою в грудні впали на 0,5% до 3798,50 доларів.
Пауелл заявив у вівторок, що центральний банк повинен продовжувати балансувати між ризиками високої інфляції та ослабленням ринку праці при прийнятті рішень щодо процентних ставок, навіть незважаючи на те, що його колеги висловлювали аргументи з обох боків політичного розколу.
На золото зараз впливають технічні індикатори перекупленості, що призводять до фіксації прибутку, а також зважена промова Пауелла, в якій не було чітких натяків на майбутнє підвищення ставок, заявив старший аналітик ринку OANDA Келвін Вонг.
«Сьогодні ми можемо спостерігати незначне зниження цін на золото. Однак як середньострокові, так і короткострокові тенденції продовжують підтримувати оптимістичний прогноз», - сказав Вонг.
Індекс відносної сили золота (RSI) становив 78, що вказує на перекупленість металу.
У четвер буде опубліковано щотижневий звіт про кількість нових заявок на допомогу з безробіття в США, а в п'ятницю - індекс особистих споживчих витрат, який є улюбленим показником інфляції ФРС.
«Якщо дані п'ятниці вкажуть на те, що інфляція зростає більше, ніж хотіли б політики, можливо, через мита, це може чинити тиск на золото», - сказав аналітик Capital.com Кайл Родда.
Goldman Sachs у вівторок заявив, що очікує зниження на 25 базисних пунктів у жовтні та грудні, а також можливе зниження на 50 базисних пунктів, якщо ситуація на ринку праці погіршиться більше, ніж передбачалося, а потім два зниження у 2026 році до діапазону 3%-3,25%.
Тим часом НАТО попередило Росію у вівторок, що воно використає «всі необхідні військові та невійськові засоби» для самооборони, оскільки президент США Дональд Трамп змінив риторику, заявивши, що Україна може відвоювати всі території, окуповані Росією.
Спотова ціна срібла зросла на 0,2% до 44,11 долара за унцію, платина подорожчала на 0,4% до 1484,36 долара, а паладій - на 1% до 1231,85 долара.
