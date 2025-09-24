Фінансові новини
- |
- 24.09.25
- |
- 10:25
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Азіатські акції падають, слідуючи за слабкістю Волл-стріт на тлі втрат у технологічному секторі та обережності щодо процентних ставок
08:17 24.09.2025 |
Більшість азіатських акцій відступили в середу, слідуючи за нічними втратами на Волл-стріт на тлі зростаючої невизначеності щодо курсу процентних ставок у США, а акції технологічних компаній втратили ще більше позицій після сильного зростання в останні тижні.
Слабкі дані індексу менеджерів із закупівель з Японії та вищі, ніж очікувалося, дані про споживчу інфляцію в Австралії також негативно вплинули на настрої.
Китайські акції стали винятком, продемонструвавши помірне зростання на тлі певного оптимізму щодо додаткових стимулюючих заходів з боку Пекіна. Китайські технологічні акції також відновили частину втрат після падіння на початку цього тижня.
Однак більшість азіатських акцій відступили, слідуючи за нічними втратами на Волл-стріт, після того як голова Федеральної резервної системи Джером Пауелл вказав на зростання економічних ризиків і невизначеність щодо процентних ставок. Ф'ючерси на S&P 500 залишилися без змін на азіатських торгах, а увага переключилася на низку ключових економічних показників, які мають бути опубліковані цього тижня.
Японські індекси Nikkei 225 і TOPIX впали на 0,4% і 0,2% відповідно після відновлення торгів у вівторок після вихідного дня.
Дані PMI показали, що у вересні виробництво в Японії скоротилося більше, ніж очікувалося, а зростання в секторі послуг дещо сповільнилося. Загальна ділова активність в Японії також зростала найповільнішими темпами за останні чотири місяці.
У публікації підкреслювалося, що японська промисловість продовжує перебувати в слабкому стані, особливо з огляду на те, що основні місцеві галузі, такі як автомобілебудування та металургія, стикаються з високими торговими митами США.
Однак японські акції все ще залишалися близькими до рекордних максимумів, досягнутих минулого тижня, оскільки зростання політичної невизначеності в країні спонукало інвесторів робити бети на те, що процентні ставки найближчим часом не підвищаться.
Австралійський індекс ASX 200 був одним з найгірших на азіатських ринках, впавши на 1%, оскільки вища, ніж очікувалося, інфляція індексу споживчих цін підірвала сподівання на подальше зниження процентних ставок Резервним банком.
Дані ІСЦ показали, що інфляція в серпні зросла на 3% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року, що перевищило очікування на рівні 2,9%. Базова інфляція також залишилася високою, а базова інфляція, яка не враховує нестабільні статті, залишилася значно вище річного цільового показника РБА в 2-3%.
Стійка інфляція зменшує стимули РБА до зниження процентних ставок, а центральний банк також висловив обережність щодо майбутніх знижень через стійкі ціни. Центральний банк знизив ставки на загальну суму 75 базисних пунктів у 2025 році.
Більшість азіатських ринків залишалися в діапазоні від стабільного до низького. Китайські індекси Shanghai Shenzhen CSI 300 і Shanghai Composite були злегка позитивними, а індекс Hang Seng у Гонконзі зріс на 0,2%.
Південнокорейський KOSPI впав на 1,1% і найбільше постраждав від втрат регіональних технологічних акцій. Виробники мікросхем пам'яті Samsung Electronics Co Ltd і SK Hynix Inc впали на 0,8% і 2,2% відповідно після позитивних результатів американського конкурента Micron Technology Inc.
Індекс Straits Times в Сінгапурі знизився на 0,1%, а ф'ючерси на індекс Nifty 50 в Індії впали на 0,1%, що вказує на продовження падіння індексу на тлі посилення побоювань щодо впливу більш жорсткої імміграційної політики США.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|США готові надати Україні конкретні системи ППО – Зеленський
|Трамп тепер вірить, що Україна зможе повернути всі території і, «може, навіть піти далі»
|Трамп: Російська економіка у жахливому стані, а Україна дуже добре справляється з тим, щоб зупинити велику армію РФ
|Трамп вважає, що НАТО має збивати російські літаки, які залітають на територію Альянсу
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Топографічне знімання масштабу 1:500 – коротко про головне
|Як інтерактивна панель для школи допомагає реалізувати освітні програми НУШ
У РУБРИЦІ
|Золото тримається поблизу рекордного максимуму, оскільки інвестори оцінюють коментарі Пауелла
|Азіатські акції падають, слідуючи за слабкістю Волл-стріт на тлі втрат у технологічному секторі та обережності щодо процентних ставок
|Долар залишається в обороні, незважаючи на обережність Пауелла щодо подальшого пом'якшення
|Індекси Волл-стріт завершили день зниженням, оскільки інвестори зважують коментарі Пауелла
|Мінфін на аукціонах ОВДП 23 вересня залучив до держбюджету 5,7млрд грн та $203,7 млн
|Гривневі кредити для бізнесу подешевшали у серпні до 15,1%, для населення залишилася 36,2% - НБУ
Бізнес
|Відкат до ДВЗ: Porsche гальмує стратегію електрифікації
|Nvidia інвестує рекордні $100 мільярдів у дата-центри OpenAI
|Уряд США хоче, щоб Google продала частину бізнесу онлайн-реклами
|Хакери все частіше атакують ланцюги постачання великих корпорацій — FT
|ЄС хоче скасувати закон про cookies, що зіпсував інтернет
|В Україні розробили штучний інтелект для виявлення замаскованих позицій росіян
|Google додає Gemini в Chrome для всіх користувачів