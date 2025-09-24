Азіатські акції падають, слідуючи за слабкістю Волл-стріт на тлі втрат у технологічному секторі та обережності щодо процентних ставок

Більшість азіатських акцій відступили в середу, слідуючи за нічними втратами на Волл-стріт на тлі зростаючої невизначеності щодо курсу процентних ставок у США, а акції технологічних компаній втратили ще більше позицій після сильного зростання в останні тижні.

Слабкі дані індексу менеджерів із закупівель з Японії та вищі, ніж очікувалося, дані про споживчу інфляцію в Австралії також негативно вплинули на настрої.

Китайські акції стали винятком, продемонструвавши помірне зростання на тлі певного оптимізму щодо додаткових стимулюючих заходів з боку Пекіна. Китайські технологічні акції також відновили частину втрат після падіння на початку цього тижня.

Однак більшість азіатських акцій відступили, слідуючи за нічними втратами на Волл-стріт, після того як голова Федеральної резервної системи Джером Пауелл вказав на зростання економічних ризиків і невизначеність щодо процентних ставок. Ф'ючерси на S&P 500 залишилися без змін на азіатських торгах, а увага переключилася на низку ключових економічних показників, які мають бути опубліковані цього тижня.

Японські індекси Nikkei 225 і TOPIX впали на 0,4% і 0,2% відповідно після відновлення торгів у вівторок після вихідного дня.

Дані PMI показали, що у вересні виробництво в Японії скоротилося більше, ніж очікувалося, а зростання в секторі послуг дещо сповільнилося. Загальна ділова активність в Японії також зростала найповільнішими темпами за останні чотири місяці.

У публікації підкреслювалося, що японська промисловість продовжує перебувати в слабкому стані, особливо з огляду на те, що основні місцеві галузі, такі як автомобілебудування та металургія, стикаються з високими торговими митами США.

Однак японські акції все ще залишалися близькими до рекордних максимумів, досягнутих минулого тижня, оскільки зростання політичної невизначеності в країні спонукало інвесторів робити бети на те, що процентні ставки найближчим часом не підвищаться.

Австралійський індекс ASX 200 був одним з найгірших на азіатських ринках, впавши на 1%, оскільки вища, ніж очікувалося, інфляція індексу споживчих цін підірвала сподівання на подальше зниження процентних ставок Резервним банком.

Дані ІСЦ показали, що інфляція в серпні зросла на 3% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року, що перевищило очікування на рівні 2,9%. Базова інфляція також залишилася високою, а базова інфляція, яка не враховує нестабільні статті, залишилася значно вище річного цільового показника РБА в 2-3%.

Стійка інфляція зменшує стимули РБА до зниження процентних ставок, а центральний банк також висловив обережність щодо майбутніх знижень через стійкі ціни. Центральний банк знизив ставки на загальну суму 75 базисних пунктів у 2025 році.

Більшість азіатських ринків залишалися в діапазоні від стабільного до низького. Китайські індекси Shanghai Shenzhen CSI 300 і Shanghai Composite були злегка позитивними, а індекс Hang Seng у Гонконзі зріс на 0,2%.

Південнокорейський KOSPI впав на 1,1% і найбільше постраждав від втрат регіональних технологічних акцій. Виробники мікросхем пам'яті Samsung Electronics Co Ltd і SK Hynix Inc впали на 0,8% і 2,2% відповідно після позитивних результатів американського конкурента Micron Technology Inc.

Індекс Straits Times в Сінгапурі знизився на 0,1%, а ф'ючерси на індекс Nifty 50 в Індії впали на 0,1%, що вказує на продовження падіння індексу на тлі посилення побоювань щодо впливу більш жорсткої імміграційної політики США.