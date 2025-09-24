Фінансові новини
- |
- 24.09.25
- |
- 10:25
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Долар залишається в обороні, незважаючи на обережність Пауелла щодо подальшого пом'якшення
08:08 24.09.2025 |
У середу долар США трохи піднявся з найнижчого рівня за майже тиждень, оскільки трейдери очікують ще двох знижень процентної ставки в США цього року, навіть після того, як голова Федеральної резервної системи Джером Пауелл висловив обережну позицію щодо подальшого пом'якшення політики.
Австралійський долар зміцнився після опублікування даних про споживчу інфляцію, які виявилися вищими за очікування, менш ніж за тиждень до наступного рішення Резервного банку щодо монетарної політики. Новозеландський долар залишався стабільним після призначення нового глави центрального банку.
О 03:50 EET індекс долара США, який вимірює вартість валюти по відношенню до шести основних конкурентів, зріс на 0,1% до 97,335, намагаючись відіграти частину втрат після двох сесій поспіль, під час яких він досяг найнижчого рівня з четверга - 97,198.
Ринки розраховують на зниження ставки на чверть процентного пункту на кожній з двох останніх цьогорічних зустрічей ФРС з питань монетарної політики. Ще одне зниження очікується в першому кварталі 2026 року, що в цілому відповідає прогнозам представників ФРС після зниження ставки на чверть процентного пункту в середу минулого тижня.
Долар відскочив від найнижчого рівня з початку 2022 року на рівні 96,224 після оголошення політики ФРС і подальшої прес-конференції Пауелла, яка не виправдала більш м'яких очікувань ринку після різкого ослаблення ринку праці.
У вівторок Пауелл заявив, що центральний банк повинен продовжувати збалансовувати суперечливі ризики високої інфляції та нестабільного ринку праці в своїх майбутніх рішеннях щодо політики, повторивши свої коментарі минулого тижня. Він назвав політичну дилему «складною ситуацією».
«Коментарі Пауелла підкреслили обережний підхід центрального банку», - сказав Джеймс Кніветон, старший корпоративний дилер на валютному ринку в Convera.
«Пауелл визнав відсутність безризикових варіантів політики, попередивши, що передчасне пом'якшення може закріпити інфляцію, а надмірне обмеження грошової маси може невиправдано пошкодити перспективи зайнятості».
Долар подорожчав на 0,1% до 147,77 єни.
Євро подешевшав на 0,1% до 1,1800 долара.
Австралійський долар подорожчав на 0,2% до 0,6613 долара, компенсувавши попередні невеликі втрати, після того як загальний індекс споживчих цін (CPI) у серпні зріс на 3% порівняно з попереднім роком, проти 2,8% у липні, і трохи перевищив середній прогноз у 2,9%.
Однак картина даних ускладнилася через те, що ключовий показник базової інфляції знизився до 2,6%.
За даними LSEG, трейдери дещо знизили бети на зниження процентної ставки до кінця року до приблизно 33%. Ринки продовжують очікувати, що 30 вересня політика залишиться без змін.
Курс новозеландського долара майже не змінився і склав 0,5860 долара.
Міністр фінансів Нової Зеландії Нікола Вілліс у середу оголосила, що шведська центральна банкірка Анна Бреман була призначена наступним головою Резервного банку, ставши першою жінкою на цій посаді. Вона вступить на посаду 1 грудня.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|США готові надати Україні конкретні системи ППО – Зеленський
|Трамп тепер вірить, що Україна зможе повернути всі території і, «може, навіть піти далі»
|Трамп: Російська економіка у жахливому стані, а Україна дуже добре справляється з тим, щоб зупинити велику армію РФ
|Трамп вважає, що НАТО має збивати російські літаки, які залітають на територію Альянсу
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Топографічне знімання масштабу 1:500 – коротко про головне
|Як інтерактивна панель для школи допомагає реалізувати освітні програми НУШ
У РУБРИЦІ
|Золото тримається поблизу рекордного максимуму, оскільки інвестори оцінюють коментарі Пауелла
|Азіатські акції падають, слідуючи за слабкістю Волл-стріт на тлі втрат у технологічному секторі та обережності щодо процентних ставок
|Долар залишається в обороні, незважаючи на обережність Пауелла щодо подальшого пом'якшення
|Індекси Волл-стріт завершили день зниженням, оскільки інвестори зважують коментарі Пауелла
|Мінфін на аукціонах ОВДП 23 вересня залучив до держбюджету 5,7млрд грн та $203,7 млн
|Гривневі кредити для бізнесу подешевшали у серпні до 15,1%, для населення залишилася 36,2% - НБУ
Бізнес
|Відкат до ДВЗ: Porsche гальмує стратегію електрифікації
|Nvidia інвестує рекордні $100 мільярдів у дата-центри OpenAI
|Уряд США хоче, щоб Google продала частину бізнесу онлайн-реклами
|Хакери все частіше атакують ланцюги постачання великих корпорацій — FT
|ЄС хоче скасувати закон про cookies, що зіпсував інтернет
|В Україні розробили штучний інтелект для виявлення замаскованих позицій росіян
|Google додає Gemini в Chrome для всіх користувачів