Долар залишається в обороні, незважаючи на обережність Пауелла щодо подальшого пом'якшення

У середу долар США трохи піднявся з найнижчого рівня за майже тиждень, оскільки трейдери очікують ще двох знижень процентної ставки в США цього року, навіть після того, як голова Федеральної резервної системи Джером Пауелл висловив обережну позицію щодо подальшого пом'якшення політики.

Австралійський долар зміцнився після опублікування даних про споживчу інфляцію, які виявилися вищими за очікування, менш ніж за тиждень до наступного рішення Резервного банку щодо монетарної політики. Новозеландський долар залишався стабільним після призначення нового глави центрального банку.

О 03:50 EET індекс долара США, який вимірює вартість валюти по відношенню до шести основних конкурентів, зріс на 0,1% до 97,335, намагаючись відіграти частину втрат після двох сесій поспіль, під час яких він досяг найнижчого рівня з четверга - 97,198.

Ринки розраховують на зниження ставки на чверть процентного пункту на кожній з двох останніх цьогорічних зустрічей ФРС з питань монетарної політики. Ще одне зниження очікується в першому кварталі 2026 року, що в цілому відповідає прогнозам представників ФРС після зниження ставки на чверть процентного пункту в середу минулого тижня.

Долар відскочив від найнижчого рівня з початку 2022 року на рівні 96,224 після оголошення політики ФРС і подальшої прес-конференції Пауелла, яка не виправдала більш м'яких очікувань ринку після різкого ослаблення ринку праці.

У вівторок Пауелл заявив, що центральний банк повинен продовжувати збалансовувати суперечливі ризики високої інфляції та нестабільного ринку праці в своїх майбутніх рішеннях щодо політики, повторивши свої коментарі минулого тижня. Він назвав політичну дилему «складною ситуацією».

«Коментарі Пауелла підкреслили обережний підхід центрального банку», - сказав Джеймс Кніветон, старший корпоративний дилер на валютному ринку в Convera.

«Пауелл визнав відсутність безризикових варіантів політики, попередивши, що передчасне пом'якшення може закріпити інфляцію, а надмірне обмеження грошової маси може невиправдано пошкодити перспективи зайнятості».

Долар подорожчав на 0,1% до 147,77 єни.

Євро подешевшав на 0,1% до 1,1800 долара.

Австралійський долар подорожчав на 0,2% до 0,6613 долара, компенсувавши попередні невеликі втрати, після того як загальний індекс споживчих цін (CPI) у серпні зріс на 3% порівняно з попереднім роком, проти 2,8% у липні, і трохи перевищив середній прогноз у 2,9%.

Однак картина даних ускладнилася через те, що ключовий показник базової інфляції знизився до 2,6%.

За даними LSEG, трейдери дещо знизили бети на зниження процентної ставки до кінця року до приблизно 33%. Ринки продовжують очікувати, що 30 вересня політика залишиться без змін.

Курс новозеландського долара майже не змінився і склав 0,5860 долара.

Міністр фінансів Нової Зеландії Нікола Вілліс у середу оголосила, що шведська центральна банкірка Анна Бреман була призначена наступним головою Резервного банку, ставши першою жінкою на цій посаді. Вона вступить на посаду 1 грудня.