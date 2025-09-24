Індекси Волл-стріт завершили день зниженням, оскільки інвестори зважують коментарі Пауелла

Американські акції завершили день зниженням у вівторок, перетравивши триденну серію рекордних закриттів, оскільки голова Федеральної резервної системи Джером Пауелл заявив, що центральний банк США повинен збалансувати побоювання щодо інфляції та ослаблення ринку праці у своїх майбутніх рішеннях щодо процентних ставок.

Nasdaq очолив падіння, акції Nvidia впали на 2,8% після зростання на попередній сесії, коли виробник мікросхем заявив, що планує інвестувати до 100 мільярдів доларів в OpenAI.

Amazon.com, Microsoft і Apple також продемонстрували зниження.

У своїх коментарях у вівторок Пауелл не дав жодних натяків на те, коли, на його думку, ФРС може знову знизити процентні ставки. Минулого тижня ФРС вперше цього року знизила ставки і вказала на можливість подальшого зниження.

«Головною подією дня стала промова Пауелла. Він був дещо поступливим, але також проявив обережність, і це свідчить про те, що, хоча він залишив відкритою можливість для чергового зниження ставок, він не дав жодних натяків на те, коли і на скільки може бути знижено ставки наступного разу», - сказав Пітер Карділло, головний економіст Spartan Capital Securities у Нью-Йорку.

«Ринок почав розпродаж на цьому», - сказав він, додавши: «Також настав час для певного відкоту».

Пауелл також зазначив, що ціни на акції є досить високими. Три основні індекси США зафіксували рекордні максимуми на закритті протягом попередніх трьох сесій.

Індекс Dow Jones Industrial Average впав на 88,76 пункту, або 0,19%, до 46 292,78, S&P 500 втратив 36,83 пункти, або 0,55%, до 6 656,92, а Nasdaq Composite втратив 215,50 пункти, або 0,95%, до 22 573,47.

Колеги Пауелла раніше висловили коментарі з обох боків політичної дискусії. Заступник голови ФРС з нагляду Мішель Боуман заявила, що ФРС може применшити занепокоєння щодо стійкої інфляції і повинна взяти на себе зобов'язання знизити ставки для підтримки ринку праці.

Допомагаючи обмежити падіння індексу Dow, акції Boeing подорожчали на 2% після того, як компанія отримала замовлення від Uzbekistan Airways на суму понад 8 млрд доларів.

Після закриття торгів акції Micron Technology подорожчали на 0,7%, оскільки компанія опублікувала результати та надала оптимістичний прогноз. Акції завершили регулярну сесію з підвищенням на 1,1%.

На NYSE кількість акцій, що подешевшали, перевищила кількість акцій, що подорожчали, у співвідношенні 1,12 до 1. На NYSE було зафіксовано 561 новий максимум і 86 нових мінімумів. На Nasdaq 1786 акцій подорожчали, а 2871 подешевшали, при цьому кількість акцій, що подешевшали, перевищила кількість акцій, що подорожчали, у співвідношенні 1,61 до 1.

Обсяг торгів на американських біржах склав 18,89 млрд акцій, порівняно з середнім показником 17,66 млрд за всю сесію протягом останніх 20 торгових днів.