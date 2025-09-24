Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Мінфін на аукціонах ОВДП 23 вересня залучив до держбюджету 5,7млрд грн та $203,7 млн

22:46 23.09.2025 |

Фінанси, Економіка

 

Міністерство фінансів України 23 вересня 2025 року на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету 14 млрд гривень в еквіваленті.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Мінфіну у Фейсбуці.

"Цього тижня залучили 14 млрд грн в еквіваленті до державного бюджету завдяки випуску ОВДП. З них 5,6 млрд грн - від продажу гривневих паперів, а 204 млн дол. США - від продажу валютних", - йдеться в повідомленні.

За даними міністерства, інвесторам було запропоновано гривневі ОВДП: 1,5 млрд грн під 16,35% з погашенням через 1,1 року, 2,5 млрд грн під 17,10% з погашенням через 1,7 року та 1,6 млрд грн під 17,80% з погашенням через 3,2 року.

Також було запропоновано облігації, номіновані в доларах: 204 млн дол під 4,12% з погашенням через 1,5 року.

Підсумки аукціонів державних облігацій

Номер аукціону126*127
Код випуску облігацій Дорозміщення
UA4000236624		Дорозміщення
UA4000236228
Номінальна вартість 1000 1000
Кількість виставлених облігацій, шт. 5 000 000 5 000 000
Дата розміщення 23.09.2025 23.09.2025
Дата оплати за придбані облігації 24.09.2025 24.09.2025
Дата оплати відсотків 15.10.2025 11.03.2026
Дата оплати відсотків 15.04.2026 09.09.2026
Дата оплати відсотків 14.10.2026 10.03.2027
Розмір купонного платежу на одну облігацію 81.75 85.50
Номінальний рівень дохідності, % 16.35 17.10
Термін обігу (днів) 385 532
Дата погашення 14.10.2026 10.03.2027
Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю) 1 388 420 000 2 513 754 000
Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю) 1 388 420 000 2 513 754 000
Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю) 13 676 879 000 13 093 987 000
Кількість поданих заявок, шт. 33 14
Кількість задоволених заявок, шт. 33 14
Максимальний рівень дохідності облігацій, % 16.35 17.10
Мінімальний рівень дохідності облігацій, % 16.30 17.00
Встановлена дохідність, % 16.35 17.10
Середньозважена дохідність, % 16.35 17.10
Надходження до бюджету 1 488 381 932.05 2 529 671 067.82

* - військові облігації

Дані: Мінфін України

Підсумки аукціонів державних облігацій

Номер аукціону128129*
Код випуску облігацій Дорозміщення
UA4000236475		Первинне
розміщення
UA4000237242
 (Ном. в ін.вал. США)
Номінальна вартість 1000 1000
Кількість виставлених облігацій, шт. 5 000 000 200 000
Дата розміщення 23.09.2025 23.09.2025
Дата оплати за придбані облігації 24.09.2025 24.09.2025
Дата оплати відсотків 01.10.2025 16.10.2025
Дата оплати відсотків 01.04.2026 16.04.2026
Дата оплати відсотків 30.09.2026 15.10.2026
Дата оплати відсотків 31.03.2027 15.04.2027
Дата оплати відсотків 29.09.2027 
Дата оплати відсотків 29.03.2028 
Дата оплати відсотків 27.09.2028 
Розмір купонного платежу на одну облігацію 88.85 20.60
Номінальний рівень дохідності, % 17.77 4.12
Термін обігу (днів) 1 099 568
Дата погашення 27.09.2028 15.04.2027
Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю) 1 516 334 000 242 363 000
Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю) 1 516 334 000 200 000 000
Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю) 12 732 276 000 200 000 000
Кількість поданих заявок, шт. 14 74
Кількість задоволених заявок, шт. 14 72
Максимальний рівень дохідності облігацій, % 17.80 4.80
Мінімальний рівень дохідності облігацій, % 17.70 4.00
Встановлена дохідність, % 17.80 4.15
Середньозважена дохідність, % 17.80 4.12
Надходження до бюджету 1 644 636 351.97 203 645 413.80

* - військові облігації

Дані: Мінфін України


У вересні Мінфін уже мобілізував 38 млрд грн за рахунок випуску державних облігацій. З початку 2025 року - 394 млрд грн, а від початку повномасштабної війни - понад 1,8 трлн грн.

Як повідомлялось, від початку повномасштабного вторгнення до 31 серпня 2025 року уряд України на первинних аукціонах залучив 1,33 трлн грн, 9,6 млрд дол. США та 3 млрд євро, а на погашення за ОВДП спрямував 896,7 млрд грн, 10,2 млрд дол. США та 2,8 млрд євро.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3780
  0,0031
 0,01
EUR
 1
 48,8012
  0,0708
 0,15

Курс обміну валют на вчора, 10:48
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0204  0,02 0,06 41,5475  0,01 0,03
EUR 48,4061  0,17 0,35 49,0554  0,17 0,35

Міжбанківський ринок на вчора, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,4200  0,05 0,12 41,4500  0,05 0,12
EUR 48,8700  0,17 0,35 48,9000  0,17 0,35

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес