Мінфін на аукціонах ОВДП 23 вересня залучив до держбюджету 5,7млрд грн та $203,7 млн

Міністерство фінансів України 23 вересня 2025 року на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету 14 млрд гривень в еквіваленті.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Мінфіну у Фейсбуці.

"Цього тижня залучили 14 млрд грн в еквіваленті до державного бюджету завдяки випуску ОВДП. З них 5,6 млрд грн - від продажу гривневих паперів, а 204 млн дол. США - від продажу валютних", - йдеться в повідомленні.

За даними міністерства, інвесторам було запропоновано гривневі ОВДП: 1,5 млрд грн під 16,35% з погашенням через 1,1 року, 2,5 млрд грн під 17,10% з погашенням через 1,7 року та 1,6 млрд грн під 17,80% з погашенням через 3,2 року.

Також було запропоновано облігації, номіновані в доларах: 204 млн дол під 4,12% з погашенням через 1,5 року.

Підсумки аукціонів державних облігацій Номер аукціону 126* 127 Код випуску облігацій Дорозміщення

UA4000236624 Дорозміщення

UA4000236228 Номінальна вартість 1000 1000 Кількість виставлених облігацій, шт. 5 000 000 5 000 000 Дата розміщення 23.09.2025 23.09.2025 Дата оплати за придбані облігації 24.09.2025 24.09.2025 Дата оплати відсотків 15.10.2025 11.03.2026 Дата оплати відсотків 15.04.2026 09.09.2026 Дата оплати відсотків 14.10.2026 10.03.2027 Розмір купонного платежу на одну облігацію 81.75 85.50 Номінальний рівень дохідності, % 16.35 17.10 Термін обігу (днів) 385 532 Дата погашення 14.10.2026 10.03.2027 Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю) 1 388 420 000 2 513 754 000 Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю) 1 388 420 000 2 513 754 000 Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю) 13 676 879 000 13 093 987 000 Кількість поданих заявок, шт. 33 14 Кількість задоволених заявок, шт. 33 14 Максимальний рівень дохідності облігацій, % 16.35 17.10 Мінімальний рівень дохідності облігацій, % 16.30 17.00 Встановлена дохідність, % 16.35 17.10 Середньозважена дохідність, % 16.35 17.10 Надходження до бюджету 1 488 381 932.05 2 529 671 067.82 * - військові облігації Дані: Мінфін України Підсумки аукціонів державних облігацій Номер аукціону 128 129* Код випуску облігацій Дорозміщення

UA4000236475 Первинне

розміщення

UA4000237242

(Ном. в ін.вал. США) Номінальна вартість 1000 1000 Кількість виставлених облігацій, шт. 5 000 000 200 000 Дата розміщення 23.09.2025 23.09.2025 Дата оплати за придбані облігації 24.09.2025 24.09.2025 Дата оплати відсотків 01.10.2025 16.10.2025 Дата оплати відсотків 01.04.2026 16.04.2026 Дата оплати відсотків 30.09.2026 15.10.2026 Дата оплати відсотків 31.03.2027 15.04.2027 Дата оплати відсотків 29.09.2027 Дата оплати відсотків 29.03.2028 Дата оплати відсотків 27.09.2028 Розмір купонного платежу на одну облігацію 88.85 20.60 Номінальний рівень дохідності, % 17.77 4.12 Термін обігу (днів) 1 099 568 Дата погашення 27.09.2028 15.04.2027 Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю) 1 516 334 000 242 363 000 Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю) 1 516 334 000 200 000 000 Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю) 12 732 276 000 200 000 000 Кількість поданих заявок, шт. 14 74 Кількість задоволених заявок, шт. 14 72 Максимальний рівень дохідності облігацій, % 17.80 4.80 Мінімальний рівень дохідності облігацій, % 17.70 4.00 Встановлена дохідність, % 17.80 4.15 Середньозважена дохідність, % 17.80 4.12 Надходження до бюджету 1 644 636 351.97 203 645 413.80 * - військові облігації Дані: Мінфін України





У вересні Мінфін уже мобілізував 38 млрд грн за рахунок випуску державних облігацій. З початку 2025 року - 394 млрд грн, а від початку повномасштабної війни - понад 1,8 трлн грн.

Як повідомлялось, від початку повномасштабного вторгнення до 31 серпня 2025 року уряд України на первинних аукціонах залучив 1,33 трлн грн, 9,6 млрд дол. США та 3 млрд євро, а на погашення за ОВДП спрямував 896,7 млрд грн, 10,2 млрд дол. США та 2,8 млрд євро.