Мінфін на аукціонах ОВДП 23 вересня залучив до держбюджету 5,7млрд грн та $203,7 млн
Міністерство фінансів України 23 вересня 2025 року на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету 14 млрд гривень в еквіваленті.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Мінфіну у Фейсбуці.
"Цього тижня залучили 14 млрд грн в еквіваленті до державного бюджету завдяки випуску ОВДП. З них 5,6 млрд грн - від продажу гривневих паперів, а 204 млн дол. США - від продажу валютних", - йдеться в повідомленні.
За даними міністерства, інвесторам було запропоновано гривневі ОВДП: 1,5 млрд грн під 16,35% з погашенням через 1,1 року, 2,5 млрд грн під 17,10% з погашенням через 1,7 року та 1,6 млрд грн під 17,80% з погашенням через 3,2 року.
Також було запропоновано облігації, номіновані в доларах: 204 млн дол під 4,12% з погашенням через 1,5 року.
Підсумки аукціонів державних облігацій
|Номер аукціону
|126*
|127
|Код випуску облігацій
|Дорозміщення
UA4000236624
|Дорозміщення
UA4000236228
|Номінальна вартість
|1000
|1000
|Кількість виставлених облігацій, шт.
|5 000 000
|5 000 000
|Дата розміщення
|23.09.2025
|23.09.2025
|Дата оплати за придбані облігації
|24.09.2025
|24.09.2025
|Дата оплати відсотків
|15.10.2025
|11.03.2026
|Дата оплати відсотків
|15.04.2026
|09.09.2026
|Дата оплати відсотків
|14.10.2026
|10.03.2027
|Розмір купонного платежу на одну облігацію
|81.75
|85.50
|Номінальний рівень дохідності, %
|16.35
|17.10
|Термін обігу (днів)
|385
|532
|Дата погашення
|14.10.2026
|10.03.2027
|Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю)
|1 388 420 000
|2 513 754 000
|Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю)
|1 388 420 000
|2 513 754 000
|Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю)
|13 676 879 000
|13 093 987 000
|Кількість поданих заявок, шт.
|33
|14
|Кількість задоволених заявок, шт.
|33
|14
|Максимальний рівень дохідності облігацій, %
|16.35
|17.10
|Мінімальний рівень дохідності облігацій, %
|16.30
|17.00
|Встановлена дохідність, %
|16.35
|17.10
|Середньозважена дохідність, %
|16.35
|17.10
|Надходження до бюджету
|1 488 381 932.05
|2 529 671 067.82
* - військові облігації
Дані: Мінфін України
Підсумки аукціонів державних облігацій
|Номер аукціону
|128
|129*
|Код випуску облігацій
|Дорозміщення
UA4000236475
|Первинне
розміщення
UA4000237242
(Ном. в ін.вал. США)
|Номінальна вартість
|1000
|1000
|Кількість виставлених облігацій, шт.
|5 000 000
|200 000
|Дата розміщення
|23.09.2025
|23.09.2025
|Дата оплати за придбані облігації
|24.09.2025
|24.09.2025
|Дата оплати відсотків
|01.10.2025
|16.10.2025
|Дата оплати відсотків
|01.04.2026
|16.04.2026
|Дата оплати відсотків
|30.09.2026
|15.10.2026
|Дата оплати відсотків
|31.03.2027
|15.04.2027
|Дата оплати відсотків
|29.09.2027
|Дата оплати відсотків
|29.03.2028
|Дата оплати відсотків
|27.09.2028
|Розмір купонного платежу на одну облігацію
|88.85
|20.60
|Номінальний рівень дохідності, %
|17.77
|4.12
|Термін обігу (днів)
|1 099
|568
|Дата погашення
|27.09.2028
|15.04.2027
|Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю)
|1 516 334 000
|242 363 000
|Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю)
|1 516 334 000
|200 000 000
|Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю)
|12 732 276 000
|200 000 000
|Кількість поданих заявок, шт.
|14
|74
|Кількість задоволених заявок, шт.
|14
|72
|Максимальний рівень дохідності облігацій, %
|17.80
|4.80
|Мінімальний рівень дохідності облігацій, %
|17.70
|4.00
|Встановлена дохідність, %
|17.80
|4.15
|Середньозважена дохідність, %
|17.80
|4.12
|Надходження до бюджету
|1 644 636 351.97
|203 645 413.80
* - військові облігації
Дані: Мінфін України
У вересні Мінфін уже мобілізував 38 млрд грн за рахунок випуску державних облігацій. З початку 2025 року - 394 млрд грн, а від початку повномасштабної війни - понад 1,8 трлн грн.
Як повідомлялось, від початку повномасштабного вторгнення до 31 серпня 2025 року уряд України на первинних аукціонах залучив 1,33 трлн грн, 9,6 млрд дол. США та 3 млрд євро, а на погашення за ОВДП спрямував 896,7 млрд грн, 10,2 млрд дол. США та 2,8 млрд євро.
