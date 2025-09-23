Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Долар США залишається стабільним до євро, єни та фунта

15:41 23.09.2025 |

Фінанси

 

Курс долара США зберігає стабільність у парах з основними світовими валютами вдень у вівторок.

Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), знижується на 0,01%, ширший WSJ Dollar Index піднімається на 0,03%.

Учасники ринку оцінюють заяви напередодні керівників Федеральної резервної системи (ФРС), а також чекають на виступ глави Федрезерву Джерома Пауелла ввечері у вівторок.

Ключова відсоткова ставка в США занадто висока, і її слід знизити для захисту американського ринку праці, вважає член ради керівників ФРС Стівен Міран. "Грошово-кредитна політика зараз занадто жорстка, - заявив він, виступаючи на заході в Нью-Йорку. - Якщо короткострокові відсоткові ставки залишаться приблизно на 2 відсоткові пункти вищими за норму, це створить ризики непотрібних звільнень і зростання безробіття".

Минулого тижня американський ЦБ очікувано знизив процентну ставку за федеральними кредитними коштами на 25 базисних пунктів. Міран був єдиним членом Федерального комітету з операцій на відкритому ринку, який проголосував проти цього рішення, - він підтримав більш суттєве зниження.

Тим часом голова Федерального резервного банку Сент-Луїса Альберто Мусалем і голова ФРБ Атланти Рафаель Бостік заявили, що вважають зниження ставки на 25 б.п. минулого тижня виправданим. За їхніми словами, уповільнення темпу інфляції до цільових 2% є пріоритетом для ФРС.

У п'ятницю буде опубліковано серпневий звіт про доходи і витрати населення США, що містить ключовий показник інфляції (індекс PCE Core), який відстежує ФРС.

Євро за даними на 14:52 EET коштує $1,1798 порівняно з $1,804 на закриття торгів у понеділок.

Фунт стерлінгів торгується на рівні $1,3516 проти $1,3514 за підсумками минулої сесії.

Курс долара щодо єни піднімається до 147,75 єни з 147,72 єни наприкінці попередніх торгів.

У парі з офшорним юанем долар торгується по 7,1143 юаня проти 7,1155 юаня за підсумками торгів у понеділок.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3780
  0,0031
 0,01
EUR
 1
 48,8012
  0,0708
 0,15

Курс обміну валют на сьогодні, 10:48
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0204  0,02 0,06 41,5475  0,01 0,03
EUR 48,4061  0,17 0,35 49,0554  0,17 0,35

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,4200  0,05 0,12 41,4500  0,05 0,12
EUR 48,8700  0,17 0,35 48,9000  0,17 0,35

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес