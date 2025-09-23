Долар США залишається стабільним до євро, єни та фунта

Курс долара США зберігає стабільність у парах з основними світовими валютами вдень у вівторок.

Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), знижується на 0,01%, ширший WSJ Dollar Index піднімається на 0,03%.

Учасники ринку оцінюють заяви напередодні керівників Федеральної резервної системи (ФРС), а також чекають на виступ глави Федрезерву Джерома Пауелла ввечері у вівторок.

Ключова відсоткова ставка в США занадто висока, і її слід знизити для захисту американського ринку праці, вважає член ради керівників ФРС Стівен Міран. "Грошово-кредитна політика зараз занадто жорстка, - заявив він, виступаючи на заході в Нью-Йорку. - Якщо короткострокові відсоткові ставки залишаться приблизно на 2 відсоткові пункти вищими за норму, це створить ризики непотрібних звільнень і зростання безробіття".

Минулого тижня американський ЦБ очікувано знизив процентну ставку за федеральними кредитними коштами на 25 базисних пунктів. Міран був єдиним членом Федерального комітету з операцій на відкритому ринку, який проголосував проти цього рішення, - він підтримав більш суттєве зниження.

Тим часом голова Федерального резервного банку Сент-Луїса Альберто Мусалем і голова ФРБ Атланти Рафаель Бостік заявили, що вважають зниження ставки на 25 б.п. минулого тижня виправданим. За їхніми словами, уповільнення темпу інфляції до цільових 2% є пріоритетом для ФРС.

У п'ятницю буде опубліковано серпневий звіт про доходи і витрати населення США, що містить ключовий показник інфляції (індекс PCE Core), який відстежує ФРС.

Євро за даними на 14:52 EET коштує $1,1798 порівняно з $1,804 на закриття торгів у понеділок.

Фунт стерлінгів торгується на рівні $1,3516 проти $1,3514 за підсумками минулої сесії.

Курс долара щодо єни піднімається до 147,75 єни з 147,72 єни наприкінці попередніх торгів.

У парі з офшорним юанем долар торгується по 7,1143 юаня проти 7,1155 юаня за підсумками торгів у понеділок.