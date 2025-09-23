Фінансові новини
- |
- 23.09.25
- |
- 19:12
Європейські ринки акцій зростають у вівторок
13:44 23.09.2025 |
Фондові індекси найбільших країн Західної Європи підвищуються у вівторок.
Зведений індекс найбільших європейських компаній Stoxx Europe 600 до 12:44 EET піднявся на 0,52% - до 556,27 пункту.
Британський FTSE 100 додає 0,3%, німецький DAX - 0,65%, французький CAC 40 - 0,91%, італійський FTSE MIB - 0,36%, іспанський IBEX 35 - 0,53%.
Інвестори оцінюють новини компаній та індекси ділової активності в європейських країнах.
Як показали опубліковані у вівторок попередні дані, значення зведеного індексу менеджерів із закупівель (PMI) у єврозоні, що розраховується HCOB і S&P Global, у вересні збільшилося до максимальних за 16 місяців 51,2 пункту з 51 пункту в серпні.
Індикатор сфери послуг у єврозоні у вересні піднявся до 51,4 пункту з 50,5 пункту місяцем раніше, тоді як промисловий PMI опустився до 49,5 пункту з 50,7 пункту. Значення індексу вище 50 пунктів свідчить про зростання активності в секторі, нижче - про її зниження.
У Німеччині зведений PMI становив максимальні з травня 2024 року 52,4 пункту проти 50,5 пункту в серпні. Промисловий індикатор знизився до 48,5 пункту з 49,8 пункту місяцем раніше, PMI сфери послуг - зріс до 52,5 пункту з 49,3 пункту.
Зведений PMI Франції опустився до 48,4 пункту з 49,8 пункту місяцем раніше, промисловий - до 48,1 пункту з 50,4 пункту, сфери послуг - до 48,9 пункту з 49,8 пункту.
У Великій Британії зведений PMI, що розраховується S&P Global, знизився до 51 пункту з 53,5 пункту в серпні. Індикатор сфери послуг становив 51,9 пункту проти 54,2 пункту місяцем раніше, промислового сектора - 46,2 пункту проти 47 пунктів.
Учасники ринку очікують виступу глави Федеральної резервної системи (ФРС) США Джерома Пауелла пізніше у вівторок.
У п'ятницю виступить президентка Європейського центрального банку Крістін Лагард, а також буде опубліковано серпневий звіт про доходи і витрати населення США, що містить ключовий показник інфляції (індекс PCE Core), що відстежує ФРС.
Найбільший підйом у складі Stoxx Europe 600 демонструють котирування акцій британської мережі магазинів товарів для дому Kingfisher Plc (+17,8%), що поліпшила річний прогноз на тлі сильних результатів за перше півріччя.
У зниженні серед компонентів зведеного індексу лідирує французька фармкомпанія Ipsen (-2,7%).
Ринкова вартість італійського Mediobanca Banca di Credito Finanziario скорочується на 2,6% після повідомлень про те, що конкурент- Banca Monte dei Paschi di Siena - отримав згоду на продаж йому акцій від власників 86,3% паперів Mediobanca. Капіталізація Monte dei Paschi збільшується на 2,5%.
Ціна акцій данської Orsted зростає на 6,5% на новинах про рішення суду, що надає змогу компанії відновити будівництво офшорного вітропарку Revolution Wind у штаті Род-Айленд, яке було призупинено раніше адміністрацією президента США Дональда Трампа.
Папери нідерландської ASM International дешевшають на 1,4%. Один з найбільших у Європі виробників обладнання для випуску напівпровідників погіршив річний прогноз на тлі несподівано слабкого попиту в ключових сегментах його бізнесу.
Капіталізація пивоварної Heineken підвищується на 1,3% після повідомлень про те, що компанія купує активи костариканської Florida Ice and Farm Company (Fifco) у сферах напоїв і ритейлу приблизно за $3,2 млрд.
Серед компонентів німецького DAX впевнено дорожчають акції Infineon Technologies (на 3,6%). Підвищуються котирування паперів Volkswagen AG, Porsche Automobil Holding і Daimler Truck, що знижувалися напередодні (на 2,5%, 2,1% і 2% відповідно).
Лідером зниження на торгах у Франкфурті є оборонна Rheinmetall, що втрачає 1,6% ринкової вартості.
Інші компанії, орієнтовані на оборонний сектор, також скорочують капіталізацію, зокрема італійська Leonardo - на 2%, британська BAE Systems - на 1%, німецька Hensoldt - на 1,5%, французька Thales - на 0,6%, британська Babcock International - на 2,4%.
У Парижі активно дорожчають папери Teleperformance (+4,4%). Акції виробників товарів класу "люкс" LVMH і Kering піднімаються в ціні на 2,6% і 2,5% відповідно.
