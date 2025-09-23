Авторизация

Золото досягає рекордного рівня, оскільки трейдери роблять бети на зниження ставок у США та стежать за сигналами Пауелла

08:40 23.09.2025 |

Фінанси

 

Ціни на золото стабілізувалися у вівторок після досягнення рекордного рівня, підкріплені очікуваннями подальшого зниження ставок у США та ослаблення долара, оскільки інвестори очікують на виступ голови Федеральної резервної системи Джерома Пауелла для отримання подальших підказок щодо політики.

О 06:12 EET спотове золото утрималося на рівні 3744,68 доларів за унцію, після досягнення рекордного максимуму в 3759,02 доларів раніше в ході сесії.

Ф'ючерси на золото в США з поставкою в грудні подорожчали на 0,1% до 3779,40 доларів.

Індекс долара США продовжив падіння з попередньої сесії, що зробило золото, ціна якого встановлюється в доларах, дешевшим для закордонних покупців.

«Я думаю, що це переважно фактор очікувань щодо монетарної політики, потенційного зниження процентних ставок і ризиків зростання інфляції», - сказав аналітик Capital.com Кайл Родда.

«Короткостроковий тренд залишається бугаєвим, але в межах дня ми очікуємо короткострокового відкату, скоріше за все, через технічні фактори», - сказав старший аналітик ринку OANDA Келвін Вонг.

Інвестори з нетерпінням чекають на виступ Пауелла, який має відбутися о 16:35 за Гринвічем, щоб отримати сигнали щодо політики центрального банку. Індекс особистих споживчих витрат США, ключовий показник інфляції для ФРС, буде опублікований у п'ятницю.

Новий губернатор Федеральної резервної системи Стівен Міран заявив у понеділок, що ФРС неправильно оцінює жорсткість своєї монетарної політики і без агресивного зниження ставок поставить під загрозу ринок праці. Ця думка була спростована трьома його колегами, які вважають, що центральний банк повинен залишатися обережним щодо інфляції.

Згідно з CME FedWatch Tool, інвестори вбачають 90% ймовірність зниження ставки на 25 базисних пунктів у жовтні і 75% ймовірність ще одного зниження в грудні.

«Ми бачимо уповільнення економічного зростання, підвищення інфляції, зміну геополітичного ландшафту і ослаблення долара США, що підтримує високий інвестиційний попит на золото», - йдеться в повідомленні ANZ.

Спотова ціна срібла впала на 0,5% до 43,84 долара за унцію, коливаючись поблизу 14-річного максимуму. Ціна платини знизилася на 0,2% до 1413,80 долара, а паладію - на 0,5% до 1173,18 долара.
За матеріалами: reuters.com
Ключові теги: золото
 

ТЕГИ

