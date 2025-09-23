Азіатські акції стабільні на тлі обережності щодо процентних ставок. Китай падає через зміну курсу технологічних компаній

Більшість азіатських акцій у вівторок залишалися в межах діапазону, охолоджуючись після недавнього зростання, оскільки неоднозначні сигнали щодо процентних ставок у США та жорсткі заходи президента Дональда Трампа щодо робочих віз викликали підвищену обережність.

Китайські акції очолили падіння в регіоні, оскільки місцеві технологічні акції відступили від вражаючого зростання протягом останнього місяця. Особливо сильно це торкнулося акцій Гонконгу.

Обсяги торгів у регіоні були стриманими через свято в Японії, а інвестори утримувалися від дій в очікуванні кількох ключових економічних показників США цього тижня.

Азіатські ринки отримали деякі позитивні сигнали від сильного нічного закриття на Волл-стріт, де американські акції досягли рекордних максимумів завдяки зростанню Nvidia і Apple. Але цей імпульс також згас під час азіатської сесії, а ф'ючерси на S&P 500 залишилися без змін у регіональній торгівлі.

Небажання ризикувати також залишалося актуальним, а ціни на золото досягли нових рекордних максимумів на азіатських торгах.

Тайванські постачальники NVIDIA і Apple, TSMC і Hon Hai Precision Industry Co Ltd (Foxconn), стали винятками в Азії, піднявшись приблизно на 2% кожен. У понеділок Nvidia оголосила про інвестиції в OpenAI на суму 100 млрд доларів, що призвело до зростання її акцій майже на 4%, а оптимізм щодо поліпшення попиту на iPhone підштовхнув акції Apple.

Південнокорейський індекс KOSPI зріс на 0,3%, отримавши певну підтримку від акцій технологічних компаній, тоді як індекс Straits Times у Сінгапурі залишився без змін.

Австралійський індекс ASX 200 зріс на 0,5%, оскільки місцеві гірничодобувні компанії отримали підтримку від зростання цін на метали. Це допомогло ринкам не звертати уваги на слабкі дані індексу менеджерів із закупівель за вересень, які показали уповільнення зростання як у виробництві, так і в сфері послуг.

Інвестори стали обережними після того, як кілька представників Федеральної резервної системи в понеділок заявили, що центральному банку, можливо, не доведеться знижувати процентні ставки після зниження минулого тижня. Їхні коментарі пролунали безпосередньо перед виступом голови ФРС Джерома Пауелла у вівторок.

Окрім Пауелла, цього тижня також очікуються кілька ключових економічних показників із США, зокрема дані індексу цін PCE, улюбленого показника інфляції ФРС.

Ф'ючерси на індійський індекс Nifty 50 впали на 0,2%, а індекс готується до подальших втрат після того, як Трамп оголосив про значне підвищення плати за нові робочі візи H-1B.

Індійські технологічні компанії, такі як Infosys Ltd, Wipro Ltd і Tata Consultancy Services Ltd., впали на тлі новин про штраф, враховуючи, що вони сильно залежать від системи H-1B для залучення своїх талантів до проектів у США.

Штраф Трампа за H-1B також викликав побоювання, що він може ввести заходи для придушення індійської індустрії аутсорсингу, обсяг якої становить майже 300 мільярдів доларів, що є поганим знаком для місцевих технологічних компаній.

Китайський індекс Shanghai Shenzhen CSI 300 впав на 1%, а індекс Shanghai Composite втратив 1,2%. Гонконгський індекс Hang Seng впав на 1%.

Зростання в секторі технологій на тлі оптимізму щодо внутрішніх зусиль Китаю в галузі штучного інтелекту підштовхнуло китайські фондові біржі до багаторічних максимумів у серпні та на початку вересня. Однак останніми днями це зростання призупинилося, а великі технологічні компанії також зіткнулися з великим обсягом фіксації прибутку.

Найбільше від цього постраждала компанія Baidu Inc, яка впала на 7% після досягнення дворічного максимуму минулого тижня. Tencent Holdings Ltd втратила 0,5%, а Alibaba трохи зросла після випуску нової моделі штучного інтелекту Qwen з відкритим кодом.

Виробник електронних компонентів Luxshare Precision Industry Co Ltd у вівторок перевершив своїх конкурентів, піднявшись на 10% до рекордного рівня після повідомлень про те, що компанія буде постачати компоненти для пристрою штучного інтелекту OpenAI.

Акції також піднялися завдяки оптимізму щодо високого попиту на нещодавно випущену лінійку iPhone 17 ключового клієнта Apple.