Долар робить паузу, а увага прикута до виступів представників ФРС

У вівторок на початку торгів в Азії долар США продовжував відчувати тиск, оскільки трейдери аналізували коментарі членів Федеральної резервної системи в пошуках підказок щодо подальшої динаміки процентних ставок.

Долар знизився, продовживши падіння після триденної серії зростання, а індекс долара США останній раз становив 97,28.

«Трохи агресивний тон виступів представників ФРС змусив людей трохи задуматися», - сказав Тоні Сайкамор, аналітик ринку в IG в Сіднеї.

Інвестори оцінюють вплив економічної політики президента США Дональда Трампа на стан світової економіки та наслідки для політики Федеральної резервної системи напередодні оприлюднення даних про базові витрати на особисте споживання (PCE) наприкінці цього тижня.

Переговори в Конгресі цього тижня щодо фінансування, щоб уникнути зупинки уряду 30 вересня, додали нервозності на ринку.

Трейдери стримали бети на зниження процентних ставок на жовтневому засіданні Федерального комітету з відкритих ринків, а ф'ючерси на федеральні фонди вказують на 10,2% ймовірність утримання ставок, порівняно з 8,1% у п'ятницю, згідно з інструментом FedWatch від CME Group.

По відношенню до єни долар залишився на рівні 147,74 ієни, стабільно утримуючись у торговому діапазоні, в якому він перебуває з початку серпня. Японські ринки були закриті у вівторок через державне свято.

Ківі ослаб на 0,1% до 0,5867 долара після того, як уряд Нової Зеландії заявив, що зробить оголошення, пов'язане з центральним банком, у середу о 01:00 GMT, оскільки ринки очікують призначення нового губернатора.

Прибутковість 10-річних казначейських облігацій продовжила зростання до 4,1467% після досягнення тритижневого максимуму на закритті торгів у США в понеділок на рівні 4,145%. Прибутковість 2-річних облігацій, яка зростає разом з очікуваннями трейдерів щодо підвищення ставок ФРС, піднялася до 3,6051% порівняно з 3,601% на закритті торгів у США.

«Прибутковість казначейських облігацій дещо зросла на тлі того, що кілька представників ФРС висловили думку про необхідність більш обережного підходу до циклу зниження ставок і наголосили на збереженні ризиків зростання інфляції», - йдеться в аналітичній записці Westpac. «Після цих коментарів інвестори знизили ймовірність зниження ставок ФРС у жовтні».

Президент ФРБ Сент-Луїса Альберто Мусалем, який цього року має право голосу щодо політики ФРС, заявив, що центральний банк «повинен діяти обережно», оскільки його облікова ставка з урахуванням інфляції, ймовірно, вже близька до нейтральної.

Президент ФРБ Атланти Рафаель Бостік в інтерв'ю Wall Street Journal заявив, що основна увага повинна залишатися на забезпеченні повернення інфляції до цільового рівня ФРС в 2% з поточного рівня, який приблизно на один процентний пункт вище, і що подальше зниження ставок цього року не потрібне.

Президент ФРБ Клівленда Бет Хаммак також заявила, що ФРС «повинна бути дуже обережною у скасуванні обмежень монетарної політики». Ні Бостік, ні Хаммак не голосують за політику ФРС в цьому році.

Тим часом новий губернатор Федеральної резервної системи Стівен Міран заявив у понеділок, що ФРС неправильно оцінює жорсткість своєї монетарної політики і без агресивного зниження ставок поставить під загрозу ринок праці.

Голова ФРС Джером Пауелл виступить з доповіддю про економічні перспективи пізніше у вівторок.

Курс євро становив 1,1798 долара, практично не змінившись в Азії, скоротивши прибутки після найкращого денного результату за тиждень з понеділка.

Долар впав на 4,5% проти аргентинського песо після того, як міністр фінансів США Скотт Бессент заявив у понеділок, що для стабілізації Аргентини розглядаються «всі варіанти», включаючи своп-лінії та прямі покупки валюти.

Він додав, що жодних кроків не буде зроблено до того, як він і Трамп зустрінуться з президентом Аргентини Хав'єром Мілеєм у Нью-Йорку в кулуарах Генеральної Асамблеї ООН у вівторок.

Австралійський долар коштував 0,6599 долара, ослабши на 0,1% на початку торгів, після того як у понеділок досяг двотижневого мінімуму.

Офшорний юань торгувався без змін на рівні 7,1158 юаня за долар.

Фунт стерлінгів коливався між прибутками і збитками, остаточно торгуючись на рівні 1,35125 долара.