"Накращий момент, щоб посадити дерево, був двадцять років тому. Наступний – сьогодні"
Китайське прислів'я
Індекси Волл-стріт знову зафіксували рекордні максимуми на закритті, акції Nvidia та інших технологічних компаній подорожчали
07:56 23.09.2025 |
Усі три основні індекси акцій США зафіксували рекордні максимуми на закритті в понеділок, третій день поспіль, на чолі з технологічними акціями, зокрема Nvidia подорожчала після того, як компанія заявила, що інвестує до 100 млрд доларів у OpenAI.
Акції Nvidia подорожчали на 3,9%. Компанії також заявили, що Nvidia постачатиме OpenAI чіпи для центрів обробки даних, що ще більше підживило оптимізм щодо перспектив штучного інтелекту.
Акції Apple подорожчали на 4,3% після того, як Wedbush підвищив цільову ціну акцій на тлі сильних ознак попиту на iPhone 17, а Tesla подорожчала на 1,9%. Технологічний сектор очолив зростання S&P 500 і завершив день з підвищенням на 1,7%.
Деякі представники Федеральної резервної системи висловили сумніви щодо необхідності подальшого зниження ставок. Минулого тижня центральний банк США вперше з грудня знизив процентні ставки і вказав, що на наступних засіданнях будуть прийняті рішення про подальше зниження.
Президент ФРБ Сент-Луїса Альберто Мусалем і президент ФРБ Атланти Рафаель Бостік в окремих коментарях заявили, що, хоча зниження ставки на чверть процентного пункту на засіданні ФРС минулого тижня було доцільним як спосіб управління ризиком зростання безробіття, зниження інфляції залишається пріоритетом.
Однак губернатор ФРБ Стівен Міран, який минулого тижня висловив незгоду з рішенням ФРБ про зниження базової ставки на чверть процентного пункту і заявив, що зниження на півпроцентного пункту є виправданим, у понеділок зазначив, що монетарна політика «знаходиться в досить обмежувальній зоні».
Індекс S&P 500 зріс на 13,8% за рік і на 3,6% за вересень, місяць, який історично є слабким для акцій.
«Ми, безумовно, вказуємо клієнтам і відображаємо в портфелях, що ми знаходимося на рекордно високому рівні, а оцінки стають все більш розтягнутими», - сказав Олівер Пурше, старший віце-президент і радник Wealthspire Advisors у Вестпорті, штат Коннектикут.
«Потрібен каталізатор, щоб акції істотно зросли, а ринки, здається, ігнорують потенційні перешкоди», - сказав він. Індекс Dow Jones Industrial Average зріс на 66,27 пункту, або 0,14%, до 46 381,54, S&P 500 - на 29,39 пункту, або 0,44 %, до 6 693,75, а Nasdaq Composite - на 157,50 пункту, або 0,70 %, до 22 788,98.
Також деяких інвесторів турбували нові візові збори для іноземних працівників, введені президентом США Дональдом Трампом, що викликало широке засудження з боку керівників технологічних компаній та інших користувачів соціальних мереж.
Акції виробника Tylenol Kenvue впали на 7,5% під час сесії, оскільки інвестори готувалися до того, що Трамп зробить заяву про зв'язок знеболюючого препарату з аутизмом. Після закриття біржі Трамп заявив, що Управління з контролю за продуктами і ліками (FDA) порекомендує лікарям не призначати вагітним жінкам ацетамінофен, активний інгредієнт Tylenol. Однак після цього оголошення акції Kenvue підскочили на 4,7%.
Серед ключових економічних звітів цього тижня буде звіт про індекс цін на особисті споживчі витрати в США, який є важливим показником інфляції.
На Нью-Йоркській фондовій біржі кількість акцій, що подорожчали, перевищила кількість акцій, що подешевшали, у співвідношенні 1,22 до 1. На Нью-Йоркській фондовій біржі було зафіксовано 559 нових максимумів і 99 нових мінімумів.
На біржі Nasdaq 2716 акцій подорожчали, а 1963 подешевшали, при цьому кількість акцій, що подорожчали, перевищила кількість акцій, що подешевшали, у співвідношенні 1,38 до 1.
Обсяг торгів на американських біржах склав 18,65 млрд акцій, порівняно з середнім показником 17,5 млрд за всю сесію протягом останніх 20 торгових днів.
