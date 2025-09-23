Долар перейшов до зниження в очікуванні виступів членів керівництва ФРС

Курс долара США перейшов до зниження в парах з євро і фунтом стерлінгів вдень у понеділок, слабо змінюється до японської єни.

Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), знижується на 0,18%, ширший WSJ Dollar Index - на 0,1%.

Учасники ринку чекають на захід за участю члена ради керівників Федеральної резервної системи (ФРС) Стівена Мірана, який відбудеться пізніше в понеділок. На вівторок заплановано виступи глави Федрезерву Джерома Пауелла і його заступника Мішель Боуман. Інвестори чекатимуть від них сигналів щодо подальшої траєкторії базової ставки ФРС.

Минулого тижня американський ЦБ очікувано знизив процентну ставку за федеральними кредитними коштами на 25 базисних пунктів. Міран був єдиним членом Федерального комітету з операцій на відкритому ринку, який проголосував проти цього рішення - він підтримав зниження одразу на 50 б.п.

Крім того, у п'ятницю буде опубліковано серпневий звіт про доходи і витрати населення США, що включає ключовий показник інфляції (індекс PCE Core), який відстежує ФРС.

"Значущих статданих до п'ятничного звіту про PCE не очікується, і інвестори можуть переосмислити нещодавнє зниження ставки ФРС і подальші плани центробанку", - сказав Боб Севідж з BNY Mellon.

Євро за даними на 15:31 EET коштує $1,1775 порівняно з $1,1747 на закриття торгів у п'ятницю, єдина європейська валюта додає приблизно 0,2%.

Фунт стерлінгів дорожчає на 0,2% і торгується на рівні $1,3495 порівняно з $1,3472 за підсумками минулої сесії.

Курс долара щодо єни перебуває на рівні 147,93 єни проти 147,97 єни наприкінці попередніх торгів.

У парі з офшорним юанем долар знижується на 0,1%, до 7,1141 юаня з 7,1196 юаня за підсумками торгів у п'ятницю.

Народний банк Китаю в понеділок зберіг базову відсоткову ставку за кредитами (LPR) терміном на один рік на рівні 3% річних. Ставка за п'ятирічними кредитами теж залишилася колишньою - 3,5%. Рішення збіглося з очікуваннями аналітиків, зазначає Trading Economics. Обидві ставки залишаються на поточному рівні (мінімальному в історії) четвертий місяць поспіль.