НБУ став головним акціонером Національного депозитарію

 

Кабінет міністрів в понеділок передав Національному банку державну частку в центральному депозитарії цінних паперів - ПАТ "Національний депозитарій України", повідомив представник уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук.

Раніше цією часткою управляла Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку.

"Визначено [...] Національний банк органом управління державною часткою у статутному капіталі Центрального депозитарію цінних паперів. Визнано таким, що втратило чинність, розпорядження КМУ від 07.11.2013 №880 "Про визначення органу управління державною часткою у статутному капіталі Центрального депозитарію цінних паперів", - повідомив Мельничук.

Це рішення надає Національному банку України практично повний контроль над Національним депозитарієм. Раніше у нього було 25% акцій напряму і 10,94% опосередковано через корпоративний недержавний пенсійний фонд НБУ.

Пряма державна частка, яку йому передали новим рішенням, становить 25%, опосередкована - ще 34,98% (це частки Укрексімбанку - 9,99% і Ощадбанку - 24,99%).
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3811
  0,1309
 0,32
EUR
 1
 48,7304
  0,3089
 0,64

Курс обміну валют на вчора, 09:41
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,9970  0,10 0,23 41,5337  0,10 0,24
EUR 48,2370  0,01 0,01 48,8820  0,09 0,19

Міжбанківський ринок на вчора, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3700  0,00 0,00 41,4000  0,00 0,00
EUR 48,7000  0,04 0,08 48,7300  0,04 0,08

