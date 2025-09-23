НБУ став головним акціонером Національного депозитарію

Кабінет міністрів в понеділок передав Національному банку державну частку в центральному депозитарії цінних паперів - ПАТ "Національний депозитарій України", повідомив представник уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук.

Раніше цією часткою управляла Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку.

"Визначено [...] Національний банк органом управління державною часткою у статутному капіталі Центрального депозитарію цінних паперів. Визнано таким, що втратило чинність, розпорядження КМУ від 07.11.2013 №880 "Про визначення органу управління державною часткою у статутному капіталі Центрального депозитарію цінних паперів", - повідомив Мельничук.

Це рішення надає Національному банку України практично повний контроль над Національним депозитарієм. Раніше у нього було 25% акцій напряму і 10,94% опосередковано через корпоративний недержавний пенсійний фонд НБУ.

Пряма державна частка, яку йому передали новим рішенням, становить 25%, опосередкована - ще 34,98% (це частки Укрексімбанку - 9,99% і Ощадбанку - 24,99%).