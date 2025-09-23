Фондові індекси Європи знижуються на початку тижня

Фондові індекси найбільших країн Західної Європи знижуються в понеділок.

Зведений індекс найбільших європейських компаній Stoxx Europe 600 до 12:15 к.ч. опустився на 0,18% - до 553,10 пункту.

Британський FTSE 100 втрачає 0,01%, німецький DAX - 0,73%, французький CAC 40 - 0,37%, італійський FTSE MIB - 0,35%, іспанський IBEX 35 - 0,94%.

Інвестори проявляють обережність на початку насиченого подіями тижня, очікуючи виходу статданих і низки виступів представників провідних центробанків світу.

У понеділок виступлять кілька керівників Федеральної резервної системи (ФРС), зокрема член ради керуючих Стівен Міран, який був єдиним, хто не підтримав рішення Федрезерву про зниження базової ставки на 25 базисних пунктів на засіданні минулої середи. Міран проголосував за більш значне зниження - на 50 б.п. Цього ж дня виступить головний економіст Банку Англії Г'ю Пілл.

На вівторок заплановано виступи глави Федрезерву Джерома Пауелла і його заступника Мішель Боуман, а на п'ятницю - президента Європейського центрального банку Крістін Лагард.

Інвестори чекатимуть від них сигналів щодо перспектив грошово-кредитної політики регуляторів.

У вівторок будуть опубліковані попередні індекси менеджерів із закупівель (PMI) Великої Британії та країн єврозони за вересень, у середу - індекс довіри бізнесменів до економіки Німеччини, у четвер - індекс споживчої довіри Франції. У п'ятницю вийде серпневий звіт про доходи і витрати населення США, що містить ключовий показник інфляції (індекс PCE Core), який відстежує ФРС.

Найбільший підйом у складі Stoxx Europe 600 демонструють котирування акцій шведської Mycronic (+5,4%), що постачає обладнання, яке використовується у виробництві електроніки.

У зниженні серед компонентів зведеного індексу лідирують Porsche AG, Porsche Automobil Holding SE і Volkswagen AG, які втрачають 8,1%, 8% і 7,6% капіталізації відповідно. У п'ятницю Volkswagen знизила прогноз операційної рентабельності на 2025 рік до 2-3% з 4-5%, а Porsche - до 2% з 5-7%.

Папери інших європейських автовиробників теж падають у ціні, зокрема Stellantis - на 3,2%, Mercedes-Benz і BMW AG - на 3,1%, Daimler Truck - на 1,2%.

Лідерами зростання в британському індексі FTSE 100 є гірничодобувні компанії: ринкова вартість Endeavour Mining підвищується на 4,9%, Fresnillo - на 4,4%, Glencore - на 1,7%, Rio Tinto - на 1,6%, Antofagasta - на 1%.

Акції авіакомпаній дешевшають після кібератаки, що призвела до збоїв у роботі систем реєстрації пасажирів великих європейських аеропортів. У результаті було скасовано і затримано десятки рейсів. Капіталізація International Airlines Group і EasyJet скорочується на 1,2%.

Ринкова вартість іспанського Banco Bilbao Vizcaya Argentaria зменшується на 1,9%, його дрібнішого конкурента Banco de Sabadell - на 3,5% після того, як BBVA покращив пропозицію щодо купівлі Sabadell приблизно на 10%, оцінивши її в 17 млрд євро.

Котирування французької Compagnie Generale des Etablissements Michelin, одного з провідних світових виробників автомобільних шин, знижуються на 0,8%. Раніше компанія підтвердила прогноз на 2025 рік.

Папери шведської Ericsson дешевшають на 0,1%, фінської Nokia - на 0,3%, незважаючи на повідомлення про те, що вони підписали контракт на постачання устаткування для телекомунікаційних мереж покоління 5G з британською VodafoneThree. Сума угоди становить 2 млрд фунтів стерлінгів ($2,7 млрд).