Золото коливається поблизу рекордного максимуму, оскільки ринки стежать за сигналами ФРС щодо політики

08:15 22.09.2025

Фінанси

 

Золото коливалося поблизу рекордного максимуму в понеділок, оскільки інвестори готуються до низки виступів представників Федеральної резервної системи США та даних про інфляцію, що будуть оприлюднені цього тижня, після того як центральний банк знизив процентні ставки минулого тижня і натякнув на можливе подальше пом'якшення політики.

Станом на 06:18 EET спотове золото подорожчало на 0,2% до 3691,53 долара за унцію. У середу золото в злитках досягло рекордного максимуму в 3707,40 долара.

Американські ф'ючерси на золото з поставкою в грудні подорожчали на 0,6% до 3727,40 долара.

«Золото знову наблизилося до рівня 3700 доларів, і цього тижня може досягти нового максимуму, якщо макроекономічні дані США продовжать підтримувати м'яку політику ФРС», - сказав головний аналітик KCM Trade Тім Уотер.

Увага ринку переключилася на опублікування в п'ятницю індексу цін на особисті споживчі витрати (PCE) в США, який є улюбленим показником інфляції центрального банку.

«Поєднання м'якої політики ФРС і постійних покупок центрального банку підтримує динаміку зростання золота», - сказав Уотер.

Цього тижня заплановано виступи щонайменше десятка представників ФРС, включаючи голову Джерома Пауелла у вівторок, оскільки ринки очікують на додаткову інформацію про перспективи монетарної політики центрального банку.

У середу ФРС знизила процентні ставки на 25 базисних пунктів, одночасно попередивши про стійку інфляцію, що ставить під сумнів темпи майбутнього пом'якшення політики.

У п'ятницю новий голова ФРС Стівен Міран захищав себе як незалежного політика після того, як на засіданні у середу висловив незгоду з різким зниженням ставок.

Інвестори в цілому очікують ще двох знижень ставок цього року - по 25 базисних пунктів у жовтні та грудні - з імовірністю 93% та 81% відповідно, згідно з інструментом CME FedWatch.

Золото, яке зазвичай добре показує себе в умовах низьких процентних ставок, подорожчало цього року на понад 40% на тлі загальної геополітичної та економічної невизначеності, покупок центральних банків та пом'якшення монетарної політики.

Спотове срібло подорожчало на 1% до 43,49 долара за унцію, коливаючись поблизу 14-річного максимуму. Платина подорожчала на 0,4% до 1409,47 долара, а паладій - на 0,8% до 1157,75 долара.
За матеріалами: reuters.com
Ключові теги: золото
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3811
  0,1309
 0,32
EUR
 1
 48,7304
  0,3089
 0,64

Курс обміну валют на вчора, 09:41
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,9970  0,10 0,23 41,5337  0,10 0,24
EUR 48,2370  0,01 0,01 48,8820  0,09 0,19

Міжбанківський ринок на вчора, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3700  0,00 0,00 41,4000  0,00 0,00
EUR 48,7000  0,04 0,08 48,7300  0,04 0,08

