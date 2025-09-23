Фінансові новини
23.09.25
03:59
RSS
мапа сайту
Золото коливається поблизу рекордного максимуму, оскільки ринки стежать за сигналами ФРС щодо політики
08:15 22.09.2025 |
Золото коливалося поблизу рекордного максимуму в понеділок, оскільки інвестори готуються до низки виступів представників Федеральної резервної системи США та даних про інфляцію, що будуть оприлюднені цього тижня, після того як центральний банк знизив процентні ставки минулого тижня і натякнув на можливе подальше пом'якшення політики.
Станом на 06:18 EET спотове золото подорожчало на 0,2% до 3691,53 долара за унцію. У середу золото в злитках досягло рекордного максимуму в 3707,40 долара.
Американські ф'ючерси на золото з поставкою в грудні подорожчали на 0,6% до 3727,40 долара.
«Золото знову наблизилося до рівня 3700 доларів, і цього тижня може досягти нового максимуму, якщо макроекономічні дані США продовжать підтримувати м'яку політику ФРС», - сказав головний аналітик KCM Trade Тім Уотер.
Увага ринку переключилася на опублікування в п'ятницю індексу цін на особисті споживчі витрати (PCE) в США, який є улюбленим показником інфляції центрального банку.
«Поєднання м'якої політики ФРС і постійних покупок центрального банку підтримує динаміку зростання золота», - сказав Уотер.
Цього тижня заплановано виступи щонайменше десятка представників ФРС, включаючи голову Джерома Пауелла у вівторок, оскільки ринки очікують на додаткову інформацію про перспективи монетарної політики центрального банку.
У середу ФРС знизила процентні ставки на 25 базисних пунктів, одночасно попередивши про стійку інфляцію, що ставить під сумнів темпи майбутнього пом'якшення політики.
У п'ятницю новий голова ФРС Стівен Міран захищав себе як незалежного політика після того, як на засіданні у середу висловив незгоду з різким зниженням ставок.
Інвестори в цілому очікують ще двох знижень ставок цього року - по 25 базисних пунктів у жовтні та грудні - з імовірністю 93% та 81% відповідно, згідно з інструментом CME FedWatch.
Золото, яке зазвичай добре показує себе в умовах низьких процентних ставок, подорожчало цього року на понад 40% на тлі загальної геополітичної та економічної невизначеності, покупок центральних банків та пом'якшення монетарної політики.
Спотове срібло подорожчало на 1% до 43,49 долара за унцію, коливаючись поблизу 14-річного максимуму. Платина подорожчала на 0,4% до 1409,47 долара, а паладій - на 0,8% до 1157,75 долара.
