Акції в Азії: Японія повернулася до рекордних максимумів після рішення Банку Японії, Південна Корея підтримана чіпами

Акції в Азії в понеділок показали неоднозначну динаміку: японські акції різко відскочили від попередніх втрат, незважаючи на жорстку політику Банку Японії, а зростання акцій великих виробників чіпів підтримало південнокорейські ринки.

Китайські акції відставали, а фіксація прибутку в основних інтернет-акціях тиснула на акції Гонконгу, навіть незважаючи на те, що місцеві акції виробників мікросхем все ще залишалися в фаворі.

Регіональні ринки отримали деякі позитивні сигнали від рекордних закриттів на Волл-стріт минулого тижня, коли інвестори вітали зниження процентної ставки Федеральною резервною системою. Але в понеділок це зростання сповільнилося, і ф'ючерси на S&P 500 впали на 0,1% на азіатських торгах.

Цього тижня увага зосереджена на низці ключових економічних показників і виступах представників ФРС, зокрема на виступі голови ФРС Джерома Пауелла у вівторок.

В Азії інвестори спостерігали за тим, як ринки сприймуть жорсткі заходи президента США Дональда Трампа щодо робочих віз. Очікується, що це вплине на індійський технологічний сектор.

Індекси Nikkei 225 і TOPIX піднялися на 1,5% і 0,9% відповідно після падіння з рекордних максимумів у п'ятницю.

Збитки на японських ринках були спричинені головним чином рішенням Банку Японії, який у п'ятницю залишив процентні ставки без змін, але повідомив про плани почати продаж своїх величезних запасів біржових фондів.

Крок Банку Японії означає подальше жорсткування монетарної політики, а також передвіщає тиск на продаж акцій, які найбільше залежать від його ETF-активів, що в основному належать до секторів технологій та виробництва мікросхем.

Проте, втрати на японських ринках були стримані завдяки тому, що заплановані щорічні продажі Банку Японії становлять лише невелику частину його загальних ETF-активів. Голова Банку Японії Казуо Уеда також виступив у п'ятницю з досить поміркованою заявою і не взяв на себе зобов'язань щодо можливого підвищення процентних ставок.

Південнокорейські акції також перевершили більшість своїх азіатських аналогів у понеділок, а індекс KOSPI зріс на 0,9%.

Samsung Electronics Co Ltd стала основним рушієм індексу, піднявшись на 5% після того, як низка повідомлень заявила, що компанія отримала схвалення NVIDIA Corporation на поставку передових мікросхем пам'яті для гіганта штучного інтелекту.

Це рішення повертає Samsung у конкуренцію з такими компаніями, як SK Hynix Inc і Micron Technology Inc, у сфері постачання передових чіпів пам'яті для штучного інтелекту, яка за останні два роки стала дедалі прибутковішою галуззю.

Азіатські ринки в цілому продемонстрували неоднозначні результати. Гонконгський індекс Hang Seng впав третю сесію поспіль з чотирирічного максимуму на тлі тривалої фіксації прибутку місцевими технологічними компаніями.

Китайські індекси Shanghai Shenzhen CSI 300 і Shanghai Composite залишилися без змін, практично не відреагувавши на рішення Народного банку Китаю залишити базову ставку кредитування без змін, як і очікувалося.

Увага зосереджена на триваючих торговельних переговорах між США і Китаєм, які минулого тижня дійшли згоди щодо діяльності TikTok у США.

Австралійський індекс ASX 200 зріс на 0,4%, а індекс Straits Times у Сінгапурі залишився без змін.

Ф'ючерси на індекс Nifty 50 в Індії впали на 0,1%, що свідчить про негативне відкриття, оскільки ринки сприйняли жорсткі заходи Трампа щодо віз H-1B, які особливо вплинуть на величезну технологічну та аутсорсингову галузь країни.