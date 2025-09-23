Авторизация

Акції в Азії: Японія повернулася до рекордних максимумів після рішення Банку Японії, Південна Корея підтримана чіпами

07:49 22.09.2025 |

Фінанси

 

Акції в Азії в понеділок показали неоднозначну динаміку: японські акції різко відскочили від попередніх втрат, незважаючи на жорстку політику Банку Японії, а зростання акцій великих виробників чіпів підтримало південнокорейські ринки.

Китайські акції відставали, а фіксація прибутку в основних інтернет-акціях тиснула на акції Гонконгу, навіть незважаючи на те, що місцеві акції виробників мікросхем все ще залишалися в фаворі.

Регіональні ринки отримали деякі позитивні сигнали від рекордних закриттів на Волл-стріт минулого тижня, коли інвестори вітали зниження процентної ставки Федеральною резервною системою. Але в понеділок це зростання сповільнилося, і ф'ючерси на S&P 500 впали на 0,1% на азіатських торгах.

Цього тижня увага зосереджена на низці ключових економічних показників і виступах представників ФРС, зокрема на виступі голови ФРС Джерома Пауелла у вівторок.

В Азії інвестори спостерігали за тим, як ринки сприймуть жорсткі заходи президента США Дональда Трампа щодо робочих віз. Очікується, що це вплине на індійський технологічний сектор.

Індекси Nikkei 225 і TOPIX піднялися на 1,5% і 0,9% відповідно після падіння з рекордних максимумів у п'ятницю.

Збитки на японських ринках були спричинені головним чином рішенням Банку Японії, який у п'ятницю залишив процентні ставки без змін, але повідомив про плани почати продаж своїх величезних запасів біржових фондів.

Крок Банку Японії означає подальше жорсткування монетарної політики, а також передвіщає тиск на продаж акцій, які найбільше залежать від його ETF-активів, що в основному належать до секторів технологій та виробництва мікросхем.

Проте, втрати на японських ринках були стримані завдяки тому, що заплановані щорічні продажі Банку Японії становлять лише невелику частину його загальних ETF-активів. Голова Банку Японії Казуо Уеда також виступив у п'ятницю з досить поміркованою заявою і не взяв на себе зобов'язань щодо можливого підвищення процентних ставок.

Південнокорейські акції також перевершили більшість своїх азіатських аналогів у понеділок, а індекс KOSPI зріс на 0,9%.

Samsung Electronics Co Ltd стала основним рушієм індексу, піднявшись на 5% після того, як низка повідомлень заявила, що компанія отримала схвалення NVIDIA Corporation на поставку передових мікросхем пам'яті для гіганта штучного інтелекту.

Це рішення повертає Samsung у конкуренцію з такими компаніями, як SK Hynix Inc і Micron Technology Inc, у сфері постачання передових чіпів пам'яті для штучного інтелекту, яка за останні два роки стала дедалі прибутковішою галуззю.

Азіатські ринки в цілому продемонстрували неоднозначні результати. Гонконгський індекс Hang Seng впав третю сесію поспіль з чотирирічного максимуму на тлі тривалої фіксації прибутку місцевими технологічними компаніями.

Китайські індекси Shanghai Shenzhen CSI 300 і Shanghai Composite залишилися без змін, практично не відреагувавши на рішення Народного банку Китаю залишити базову ставку кредитування без змін, як і очікувалося.

Увага зосереджена на триваючих торговельних переговорах між США і Китаєм, які минулого тижня дійшли згоди щодо діяльності TikTok у США.

Австралійський індекс ASX 200 зріс на 0,4%, а індекс Straits Times у Сінгапурі залишився без змін.

Ф'ючерси на індекс Nifty 50 в Індії впали на 0,1%, що свідчить про негативне відкриття, оскільки ринки сприйняли жорсткі заходи Трампа щодо віз H-1B, які особливо вплинуть на величезну технологічну та аутсорсингову галузь країни.

За матеріалами: investing.com
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3811
  0,1309
 0,32
EUR
 1
 48,7304
  0,3089
 0,64

Курс обміну валют на вчора, 09:41
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,9970  0,10 0,23 41,5337  0,10 0,24
EUR 48,2370  0,01 0,01 48,8820  0,09 0,19

Міжбанківський ринок на вчора, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3700  0,00 0,00 41,4000  0,00 0,00
EUR 48,7000  0,04 0,08 48,7300  0,04 0,08

