Фінансові новини
- |
- 23.09.25
- |
- 03:59
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Акції в Азії: Японія повернулася до рекордних максимумів після рішення Банку Японії, Південна Корея підтримана чіпами
07:49 22.09.2025 |
Акції в Азії в понеділок показали неоднозначну динаміку: японські акції різко відскочили від попередніх втрат, незважаючи на жорстку політику Банку Японії, а зростання акцій великих виробників чіпів підтримало південнокорейські ринки.
Китайські акції відставали, а фіксація прибутку в основних інтернет-акціях тиснула на акції Гонконгу, навіть незважаючи на те, що місцеві акції виробників мікросхем все ще залишалися в фаворі.
Регіональні ринки отримали деякі позитивні сигнали від рекордних закриттів на Волл-стріт минулого тижня, коли інвестори вітали зниження процентної ставки Федеральною резервною системою. Але в понеділок це зростання сповільнилося, і ф'ючерси на S&P 500 впали на 0,1% на азіатських торгах.
Цього тижня увага зосереджена на низці ключових економічних показників і виступах представників ФРС, зокрема на виступі голови ФРС Джерома Пауелла у вівторок.
В Азії інвестори спостерігали за тим, як ринки сприймуть жорсткі заходи президента США Дональда Трампа щодо робочих віз. Очікується, що це вплине на індійський технологічний сектор.
Індекси Nikkei 225 і TOPIX піднялися на 1,5% і 0,9% відповідно після падіння з рекордних максимумів у п'ятницю.
Збитки на японських ринках були спричинені головним чином рішенням Банку Японії, який у п'ятницю залишив процентні ставки без змін, але повідомив про плани почати продаж своїх величезних запасів біржових фондів.
Крок Банку Японії означає подальше жорсткування монетарної політики, а також передвіщає тиск на продаж акцій, які найбільше залежать від його ETF-активів, що в основному належать до секторів технологій та виробництва мікросхем.
Проте, втрати на японських ринках були стримані завдяки тому, що заплановані щорічні продажі Банку Японії становлять лише невелику частину його загальних ETF-активів. Голова Банку Японії Казуо Уеда також виступив у п'ятницю з досить поміркованою заявою і не взяв на себе зобов'язань щодо можливого підвищення процентних ставок.
Південнокорейські акції також перевершили більшість своїх азіатських аналогів у понеділок, а індекс KOSPI зріс на 0,9%.
Samsung Electronics Co Ltd стала основним рушієм індексу, піднявшись на 5% після того, як низка повідомлень заявила, що компанія отримала схвалення NVIDIA Corporation на поставку передових мікросхем пам'яті для гіганта штучного інтелекту.
Це рішення повертає Samsung у конкуренцію з такими компаніями, як SK Hynix Inc і Micron Technology Inc, у сфері постачання передових чіпів пам'яті для штучного інтелекту, яка за останні два роки стала дедалі прибутковішою галуззю.
Азіатські ринки в цілому продемонстрували неоднозначні результати. Гонконгський індекс Hang Seng впав третю сесію поспіль з чотирирічного максимуму на тлі тривалої фіксації прибутку місцевими технологічними компаніями.
Китайські індекси Shanghai Shenzhen CSI 300 і Shanghai Composite залишилися без змін, практично не відреагувавши на рішення Народного банку Китаю залишити базову ставку кредитування без змін, як і очікувалося.
Увага зосереджена на триваючих торговельних переговорах між США і Китаєм, які минулого тижня дійшли згоди щодо діяльності TikTok у США.
Австралійський індекс ASX 200 зріс на 0,4%, а індекс Straits Times у Сінгапурі залишився без змін.
Ф'ючерси на індекс Nifty 50 в Індії впали на 0,1%, що свідчить про негативне відкриття, оскільки ринки сприйняли жорсткі заходи Трампа щодо віз H-1B, які особливо вплинуть на величезну технологічну та аутсорсингову галузь країни.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Стубб: Гарантії безпеки для України означатимуть участь Європи у війні з РФ у разі нового нападу
|У Криму ГУР уперше в історії спалило два ворожі літаки-амфібії Бе-12 «Чайка»
|У ніч на 20 вересня Сили безпілотних систем уразили два російських НПЗ у Саратові та Новокуйбишевську
|Концепт трьох нових експортних платформ зброї буде представлений протягом двох тижнів
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Топографічне знімання масштабу 1:500 – коротко про головне
|Як інтерактивна панель для школи допомагає реалізувати освітні програми НУШ
У РУБРИЦІ
|Валютні інтервенції НБУ зросли за тиждень майже в 1,5 рази
|Перелік SCAM-проєктів НКЦПФР доповнено тремя кейсами
|Долар перейшов до зниження в очікуванні виступів членів керівництва ФРС
|НБУ став головним акціонером Національного депозитарію
|Кілька членів КМП вважають занадто оптимістичною траєкторію облікової 14,5% наприкінці 2025р та 12,5% наприкінці 2026р
|Фондові індекси Європи знижуються на початку тижня
Бізнес
|Китайський автогігант BYD стикається з неочікуваними проблемами — Bloomberg
|AMD Ryzen 9800X3D зміг подолати планку в неймовірних 7,3 ГГц
|Джек Ма повернувся в Alibaba
|NVIDIA інвестує $5 млрд в Intel і запускає партнерство з компанією
|YouTube представив нові інструменти штучного інтелекту та розширив можливості монетизації
|Meta представила Ray-Ban Display - інноваційні смарт-окуляри для просунутої взаємодії з ШІ
|«М’ятий» графен покращує суперконденсатори та наближає заміну акумуляторів