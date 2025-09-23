Долар зміцнюється напередодні низки виступів представників ФРС

У понеділок долар залишався стабільним, оскільки трейдери очікують на низку виступів представників Федеральної резервної системи протягом тижня, які можуть надати додаткові підказки щодо перспектив процентних ставок у США після того, як центральний банк минулого тижня відновив цикл пом'якшення монетарної політики.

Рух валют на початку азіатської сесії був більш стриманим після волатильності минулого тижня, спричиненої низкою рішень щодо ставок, зокрема ФРС, Банку Англії та Банку Японії.

Єна знизилася на 0,16% до 148,22 за долар, скоротивши свої п'ятничні прибутки після того, як жорсткий поворот у риториці Банку Японії підвищив ймовірність підвищення ставок у найближчому майбутньому.

Тим часом фунт стерлінгів впав до двотижневого мінімуму в 1,3458 долара під тиском внутрішніх негативних факторів після різкого зростання державного боргу Великобританії та рішення Банку Англії щодо процентної ставки, яке оголило виклики для політиків у збалансуванні зростання та інфляції.

«Ми перенесли наш прогноз щодо наступного кроку на 2026 рік», - сказала Джейн Фолі, глава відділу валютної стратегії Rabobank, про наступне очікуване зниження Банком Англії.

«Однак, оскільки це вже в основному враховано в цінах, а увага інвесторів, що працюють з GBP, зосереджена на фіскальній ситуації у Великобританії, ми як і раніше вважаємо, що GBP буде перебувати в пасивному становищі до осені і, можливо, довше».

На більш широкому ринку долар продовжив відновлення після миттєвого падіння минулого тижня, що відбулося після зниження ставки ФРС, і дещо зріс проти кошика валют до 97,75.

Євро подешевшав на 0,07% до 1,1738 долара, а австралійський долар знизився на 0,02% до 0,6589 долара.

Приблизно 10 представників ФРС, включаючи голову Джерома Пауелла, виступлять з промовами цього тижня, і інвестори уважно стежитимуть за їхніми поглядами на економіку та незалежність ФРС.

«Є певні можливості, що ці виступи вплинуть на валютні ринки», - сказав Джозеф Капурсо, глава відділу валютних операцій, міжнародних та геоекономічних питань в Commonwealth Bank of Australia.

«На мій погляд, найцікавішим для ринків буде виступ Стівена Мірана, оскільки ринки хотіли б дізнатися, що він думає про незалежність ФРС, який вплив може мати президент тощо».

Новий голова ФРС Міран у п'ятницю захищав себе як незалежного політика після того, як на засіданні у вересні висловив незгоду з рішенням про більш різке зниження ставки на 50 базисних пунктів, і пообіцяв детально обґрунтувати свою точку зору у виступі пізніше в понеділок.

Китай у понеділок залишив базові кредитні ставки без змін четвертий місяць поспіль, що відповідає очікуванням ринку.

Після цього рішення курс офшорного юаня майже не змінився і піднявся на 0,06% до 7,1151 за долар.