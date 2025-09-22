Три основні американські індекси досягли рекордних значень другий день поспіль. Обсяг торгів різко зріс

Усі три основні індекси Волл-стріт другий день поспіль досягли рекордних значень на закритті, а обсяг торгів досяг найвищого рівня з квітня, оскільки FedEx зріс після оприлюднення оптимістичних результатів.

S&P 500 і Nasdaq продемонстрували третій тиждень зростання поспіль, підтримані першим з 2025 року зниженням ставок Федеральною резервною системою, в середу, і ознаками подальшого пом'якшення монетарної політики.

Обсяг торгів на американських біржах у п'ятницю склав 27,78 млрд акцій, порівняно з середнім показником 17,41 млрд за всю сесію за останні 20 торгових днів. Обсяг торгів на початку квітня побив рекорди США, оскільки ринок був розбурханий після оголошення президентом США Дональдом Трампом про введення мит.

Акції компанії FedEx, що займається доставкою посилок, підскочили на 2,3% після того, як у четвер вона повідомила про квартальний прибуток і дохід, що перевищили прогнози аналітиків, оскільки скорочення витрат і сильна позиція на внутрішньому ринку допомогли компенсувати слабкі міжнародні обсяги.

Акції Apple подорожчали на 3,2% після підвищення цільової ціни від J.P. Morgan, а зростання акцій Palantir Technologies і Oracle також сприяло підвищенню індексу S&P 500 у технологічному секторі на 1,19%.

Сім з 11 секторальних індексів S&P зросли, а найбільше падіння продемонстрували акції енергетичних компаній.

Раніше в цей день Волл-стріт коливалася, оскільки інвестори продовжували осмислювати прогнози ФРС і вивчати висловлювання Стівена Мірана, її нового губернатора і економічного радника Білого дому, який виступив у п'ятницю вранці на каналі CNBC.

«Безумовно, якщо ФРС рухається в напрямку пом'якшення інфляційної цілі, це, безсумнівно, призведе до перегріву економіки, а це добре для акцій», - сказав Скотт Ладнер, головний інвестиційний директор Horizon Investments.

Індекс Dow Jones Industrial Average піднявся на 172,85 пункти, або 0,37%, до 46 315,27, S&P 500 - на 32,40 пункту, або 0,49%, до 6664,36, а Nasdaq Composite - на 160,75 пункту, або 0,72%, до 22 631,48.

За тиждень індекс S&P 500 зріс на 1,2%, Nasdaq піднявся на 2,2%, а Dow додав 1,05%.

Індекс малих компаній Russell 2000 впав на 0,71% після короткочасного досягнення рекордного денного максимуму. У четвер він зафіксував рекордне закриття, перше з листопада 2021 року.

«Акції компаній з малою капіталізацією торгуються обернено пропорційно до ставок, і це просто ідея, що компанії з малою капіталізацією непропорційно виграють від зниження процентних ставок», - сказав Ладнер.

Тим часом Трамп і його китайський колега Сі Цзіньпін провели телефонну розмову, після якої Трамп заявив, що два лідери досягли прогресу в питанні угоди щодо TikTok і домовилися про особисту зустріч вже наступного місяця в Південній Кореї.

Також у п'ятницю Сенат заблокував законопроект про короткострокове фінансування, що збільшило ймовірність зупинки роботи уряду США.

Три основні індекси Волл-стріт у вересні, який традиційно вважається несприятливим для американських акцій, поки що перебувають у позитивній зоні. Згідно з даними LSEG, з 2000 року індекс S&P 500 у середньому втрачав 1,4% за місяць.

З інших новин фондового ринку, акції Lennar впали на 4,2% після того, як будівельна компанія повідомила про зниження прибутку в третьому кварталі і прогнозувала поставки житла в четвертому кварталі нижче оцінок.

Акції Paramount Skydance підскочили на 5,9% після того, як CNBC опублікувало детальнішу інформацію про потенційну пропозицію медіакомпанії щодо придбання Warner Bros Discovery, акції якої подорожчали на 3,4%. За даними CNBC, пропозиція може надійти пізніше, ніж очікувалося раніше.

Кількість акцій, що подешевшали, перевищила кількість акцій, що подорожчали, у співвідношенні 1,43 до 1 на NYSE і 1,42 до 1 на Nasdaq.

S&P 500 зафіксував 30 нових 52-тижневих максимумів і 17 нових мінімумів, а Nasdaq Composite - 151 новий максимум і 54 нових мінімуми.