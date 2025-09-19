Фінансові новини
19.09.25
16:34
- RSS
- мапа сайту
Банки та банківські технології
Курс долара США підвищується до основних світових валют
16:17 19.09.2025 |
Курс долара США зростає в парах з євро, фунтом стерлінгів і японською єною вдень у п'ятницю.
Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), піднімається на 0,45%, ширший WSJ Dollar Index - на 0,34%.
Трейдери оцінюють статдані, а також підсумки засідань провідних центробанків світу, що завершилися цього тижня.
Федеральна резервна система (ФРС) США в середу очікувано знизила ставку за федеральними кредитними коштами на 25 базисних пунктів. Новий медіанний прогноз керівників Федрезерву передбачає, що до кінця 2025 року ставка опуститься ще на 50 б.п.
Банк Англії в четвер не змінив розмір ключової ставки, залишивши її на рівні 4% річних. Водночас британський ЦБ ухвалив рішення скоротити обсяг активів на своєму балансі в найближчі 12 місяців на 70 млрд фунтів ($95,5 млрд). Раніше щорічні темпи скорочення активів становили 100 млрд фунтів.
Євро за даними на 15:40 EET знижується на 0,46% від рівня закриття сесії четверга - до $1,1735.
Фунт стерлінгів падає на 0,61% і торгується по $1,3471.
Як показали опубліковані в п'ятницю дані, дефіцит британського бюджету в серпні підскочив до 18 млрд, більш ніж на 4 млрд фунтів перевищивши прогнози.
Роздрібний продаж у Великій Британії минулого місяця збільшилися на 0,5% відносно липня, тоді як аналітики в середньому прогнозували підйом на 0,3%.
Тим часом індекс споживчої довіри у Великій Британії, що розраховується аналітичною компанією NIQ GfK, у вересні зменшився до мінус 19 пунктів порівняно з мінус 17 пунктами місяцем раніше. Аналітики очікували зниження до мінус 18 пунктів, за даними Trading Economics.
Курс долара щодо єни підвищується на 0,14% і становить 148,2 єни.
Банк Японії в п'ятницю очікувано зберіг ключову процентну ставку на рівні 0,5% річних. Регулятор також оголосив, що розпочне продаж належних йому активів у біржових інвестиційних фондах (ETF) та інвестиційних фондах нерухомості (REIT) на суму близько 330 млрд єн і 5 млрд єн на рік відповідно.
Тим часом інфляція в Японії в серпні сповільнилася до 2,7% у річному вираженні з 3,1% у липні, опустившись до мінімуму з жовтня 2024 року.
