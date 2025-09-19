Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Фондові індекси Європи зростають наприкінці тижня

13:34 19.09.2025 |

Фінанси

 

Фондові індекси Європи зростають наприкінці тижня.

Зведений індекс найбільших європейських компаній Stoxx Europe 600 до 12:44 EET збільшився на 0,12% - до 555,66 пункту.

Британський індикатор FTSE 100 додав 0,02%, німецький DAX - 0,04%, французький CAC 40 - 0,58%, італійський FTSE MIB - 0,39%, іспанський IBEX 35 - 0,47%.

У середу Федеральна резервна система (ФРС) знизила ключову ставку на 25 базисних пунктів уперше з кінця минулого року і спрогнозувала, що в поточному році ставку буде знижено ще на 50 б.п.

Тим часом у четвер Банк Англії не став змінювати розмір базової ставки, зберігши її на рівні 4%. Керівництво регулятора ухвалило рішення уповільнити темпи скорочення активів на балансі до 70 млрд фунтів на рік зі 100 млрд фунтів.

Норвезький ЦБ напередодні очікувано і одноголосно знизив ключову процентну ставку до 4% з 4,25% річних. Norges Bank дав зрозуміти, що продовжить зниження вартості запозичень у найближчі 12 місяців, якщо економіка розвиватиметься відповідно до очікувань.

Індекс споживчої довіри у Великій Британії у вересні зменшився до мінус 19 пунктів порівняно з мінус 17 пунктами місяцем раніше, повідомляється у звіті аналітичної компанії NIQ GfK. Аналітики очікували зниження до мінус 18 пунктів, за даними Trading Economics.

Роздрібний продаж у Великій Британії в серпні збільшився на 0,5% відносно попереднього місяця, тоді як аналітики в середньому прогнозували підйом на 0,3%.

Тим часом дефіцит британського бюджету в серпні підскочив до 18 млрд фунтів, більш ніж на 5 млрд фунтів перевищивши прогнози. Дефіцит став максимальним для цього місяця з 2020 року, коли уряди всього світу активно витрачали кошти на підтримку громадян у розпал пандемії коронавірусу.

Акції Stellantis дорожчають на 3,8% після того, як аналітики Berenberg поліпшили рекомендацію для паперів автовиробника до "купувати" з "тримати".

Ціна паперів Kuehne+Nagel знижується на 7,3% через погіршення рекомендації до "тримати" з "купувати" від аналітиків Deutsche Bank.

Ринкова вартість інших провідних європейських логістичних компаній, Maersk і Hapag-Lloyd, зменшується на 4,7% і 3% відповідно.

Котирування акцій Close Brothers знижуються на 5,9% після того, як британський банк оголосив про перенесення на тиждень публікації попередньої звітності.

Капіталізація Continental AG піднімається на 0,3% наступного дня після виділення в окрему компанію підрозділу Aumovio.

Папери провідних нафтогазових компаній Європи дорожчають: BP Plc - на 0,4%, Shell - на 0,6%, Equinor - на 0,3%, TotalEnergies - на 0,4%.

У Франкфурті акції Airbus і Commerzbank дорожчають більш ніж на 1%, тоді як ринкова вартість онлайн-ритейлера Zalando падає на 2,6%. У Парижі папери ArcelorMittal підскочили на 3%, Thales - впали на 2,2%.
За матеріалами: Економічна правда
 

ТЕГИ

Курс НБУ на понеділок
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,2502
  0,0014
 0,00
EUR
 1
 48,4215
  0,3635
 0,75

Курс обміну валют на сьогодні, 09:57
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,9019  0,02 0,05 41,4332  0,01 0,03
EUR 48,2435  0,12 0,24 48,9755  0,10 0,21

Міжбанківський ринок на сьогодні, 12:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2100  0,14 0,34 41,2400  0,13 0,32
EUR 48,4750  0,13 0,26 48,5100  0,12 0,25

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес