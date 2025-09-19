Фінансові новини
- 19.09.25
- 16:33
RSS
мапа сайту
Фондові індекси Європи зростають наприкінці тижня
13:34 19.09.2025 |
Фондові індекси Європи зростають наприкінці тижня.
Зведений індекс найбільших європейських компаній Stoxx Europe 600 до 12:44 EET збільшився на 0,12% - до 555,66 пункту.
Британський індикатор FTSE 100 додав 0,02%, німецький DAX - 0,04%, французький CAC 40 - 0,58%, італійський FTSE MIB - 0,39%, іспанський IBEX 35 - 0,47%.
У середу Федеральна резервна система (ФРС) знизила ключову ставку на 25 базисних пунктів уперше з кінця минулого року і спрогнозувала, що в поточному році ставку буде знижено ще на 50 б.п.
Тим часом у четвер Банк Англії не став змінювати розмір базової ставки, зберігши її на рівні 4%. Керівництво регулятора ухвалило рішення уповільнити темпи скорочення активів на балансі до 70 млрд фунтів на рік зі 100 млрд фунтів.
Норвезький ЦБ напередодні очікувано і одноголосно знизив ключову процентну ставку до 4% з 4,25% річних. Norges Bank дав зрозуміти, що продовжить зниження вартості запозичень у найближчі 12 місяців, якщо економіка розвиватиметься відповідно до очікувань.
Індекс споживчої довіри у Великій Британії у вересні зменшився до мінус 19 пунктів порівняно з мінус 17 пунктами місяцем раніше, повідомляється у звіті аналітичної компанії NIQ GfK. Аналітики очікували зниження до мінус 18 пунктів, за даними Trading Economics.
Роздрібний продаж у Великій Британії в серпні збільшився на 0,5% відносно попереднього місяця, тоді як аналітики в середньому прогнозували підйом на 0,3%.
Тим часом дефіцит британського бюджету в серпні підскочив до 18 млрд фунтів, більш ніж на 5 млрд фунтів перевищивши прогнози. Дефіцит став максимальним для цього місяця з 2020 року, коли уряди всього світу активно витрачали кошти на підтримку громадян у розпал пандемії коронавірусу.
Акції Stellantis дорожчають на 3,8% після того, як аналітики Berenberg поліпшили рекомендацію для паперів автовиробника до "купувати" з "тримати".
Ціна паперів Kuehne+Nagel знижується на 7,3% через погіршення рекомендації до "тримати" з "купувати" від аналітиків Deutsche Bank.
Ринкова вартість інших провідних європейських логістичних компаній, Maersk і Hapag-Lloyd, зменшується на 4,7% і 3% відповідно.
Котирування акцій Close Brothers знижуються на 5,9% після того, як британський банк оголосив про перенесення на тиждень публікації попередньої звітності.
Капіталізація Continental AG піднімається на 0,3% наступного дня після виділення в окрему компанію підрозділу Aumovio.
Папери провідних нафтогазових компаній Європи дорожчають: BP Plc - на 0,4%, Shell - на 0,6%, Equinor - на 0,3%, TotalEnergies - на 0,4%.
У Франкфурті акції Airbus і Commerzbank дорожчають більш ніж на 1%, тоді як ринкова вартість онлайн-ритейлера Zalando падає на 2,6%. У Парижі папери ArcelorMittal підскочили на 3%, Thales - впали на 2,2%.
