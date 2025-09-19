НБУ зміцнив довідковий курс гривні до 41,2208 грн/$1

Азіатські фондові ринки залишалися оптимістичними в п'ятницю, слідуючи за рекордним закриттям на Волл-стріт, тоді як японський Nikkei втратив ранні прибутки після того, як Банк Японії залишив процентні ставки без змін, але заявив, що продасть свої активи в ETF і REIT.