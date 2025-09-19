Фінансові новини
НБУ зміцнив довідковий курс гривні до 41,2208 грн/$1
12:41 19.09.2025 |
Довідковий курс гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку станом на 12:30 кч 19 вересня 2025 року.
|Показник
|18.09.2025
|19.09.2025
|Зміна, %
|Довідковий курс гривні до доллара США (UAH/$)
|41.2545
|41.2208
|-0.08
Данные: НБУ.
Курс НБУ на 19 вересня - 41,2488 грн.
Ключові теги: міжбанк, курс валют, курс долара
