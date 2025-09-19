ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 19.09.25

Технологічний гігант Google заявив, що в найближчі два роки інвестує близько $6,8 млрд у капітальні витрати, дослідження та розробки, а також пов'язані з ними інженерні роботи, до яких входитимуть "новаторські" дослідження в галузі штучного інтелекту в науці та охороні здоров'я.