Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Золото прямує до п'ятого тижневого зростання, оскільки ФРС сигналізує про подальше пом'якшення політики

08:44 19.09.2025 |

Фінанси

 

Золото подорожчало в п'ятницю і прямує до п'ятого поспіль тижневого зростання після того, як Федеральна резервна система США знизила процентні ставки на 25 базисних пунктів цього тижня і сигналізувала про поступове пом'якшення політики до кінця року.

О 07:03 EET спотове золото подорожчало на 0,5% до 3660,34 долара за унцію. Золото подорожчало на 0,4% за тиждень після досягнення рекордного рівня 3707,40 долара в середу.

Ф'ючерси на золото в США з поставкою в грудні подорожчали на 0,4% до 3693,30 доларів.

«Настрої все ще оптимістичні, але дещо охолонули. По суті, ФРС не надала м'яких рекомендацій, необхідних для зростання цін на золото», - зазначив аналітик Capital.com Кайл Родда.

«Прогноз щодо ще двох знижень ставок цього року був позитивним. Однак прогноз лише одного зниження в 2026 році перевищив ринкові ціни і спричинив зростання дохідності та курсу долара».

ФРС відновила зниження ставок у середу і відкрила двері для подальшого пом'якшення, але пом'якшила своє повідомлення попередженнями про стійку інфляцію, посіявши сумніви щодо темпів майбутнього пом'якшення.

Голова ФРС Джером Пауелл охарактеризував ці політичні заходи як зниження ризиків у відповідь на ослаблення ринку праці і заявив, що центральний банк перебуває в «ситуації засідання за засіданням» щодо прогнозу ставок.

За даними FedWatch Tool від CME Group, трейдери оцінюють ймовірність чергового зниження на 25 базисних пунктів на засіданні ФРС у жовтні на 92%.

Нижчі ставки зменшують альтернативні витрати на утримання не прибуткового золота.

З технічної точки зору, спотове золото може пробити підтримку на рівні 3630 доларів за унцію і впасти в діапазон від 3596 до 3617 доларів, за даними технічного аналітика Reuters Ван Тао.

Спотове срібло подорожчало на 1,3% до 42,35 доларів за унцію, платина подорожчала на 0,3% до 1387,62 доларів. Паладій, що подорожчав на 1,4% до 1166,15 доларів, прямував до тижневого падіння, втративши 2,6% цього тижня.
За матеріалами: reuters.com
Ключові теги: золото
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,2488
  0,0547
 0,13
EUR
 1
 48,7850
  0,0112
 0,02

Курс обміну валют на вчора, 09:48
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,9239  0,00 0,01 41,4471  0,01 0,03
EUR 48,3604  0,00 0,01 49,0779  0,02 0,05

Міжбанківський ринок на вчора, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0700  0,14 0,34 41,1100  0,13 0,32
EUR 48,3500  0,49 1,00 48,3900  0,48 0,98

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес