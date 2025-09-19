Золото прямує до п'ятого тижневого зростання, оскільки ФРС сигналізує про подальше пом'якшення політики

Золото подорожчало в п'ятницю і прямує до п'ятого поспіль тижневого зростання після того, як Федеральна резервна система США знизила процентні ставки на 25 базисних пунктів цього тижня і сигналізувала про поступове пом'якшення політики до кінця року.

О 07:03 EET спотове золото подорожчало на 0,5% до 3660,34 долара за унцію. Золото подорожчало на 0,4% за тиждень після досягнення рекордного рівня 3707,40 долара в середу.

Ф'ючерси на золото в США з поставкою в грудні подорожчали на 0,4% до 3693,30 доларів.

«Настрої все ще оптимістичні, але дещо охолонули. По суті, ФРС не надала м'яких рекомендацій, необхідних для зростання цін на золото», - зазначив аналітик Capital.com Кайл Родда.

«Прогноз щодо ще двох знижень ставок цього року був позитивним. Однак прогноз лише одного зниження в 2026 році перевищив ринкові ціни і спричинив зростання дохідності та курсу долара».

ФРС відновила зниження ставок у середу і відкрила двері для подальшого пом'якшення, але пом'якшила своє повідомлення попередженнями про стійку інфляцію, посіявши сумніви щодо темпів майбутнього пом'якшення.

Голова ФРС Джером Пауелл охарактеризував ці політичні заходи як зниження ризиків у відповідь на ослаблення ринку праці і заявив, що центральний банк перебуває в «ситуації засідання за засіданням» щодо прогнозу ставок.

За даними FedWatch Tool від CME Group, трейдери оцінюють ймовірність чергового зниження на 25 базисних пунктів на засіданні ФРС у жовтні на 92%.

Нижчі ставки зменшують альтернативні витрати на утримання не прибуткового золота.

З технічної точки зору, спотове золото може пробити підтримку на рівні 3630 доларів за унцію і впасти в діапазон від 3596 до 3617 доларів, за даними технічного аналітика Reuters Ван Тао.

Спотове срібло подорожчало на 1,3% до 42,35 доларів за унцію, платина подорожчала на 0,3% до 1387,62 доларів. Паладій, що подорожчав на 1,4% до 1166,15 доларів, прямував до тижневого падіння, втративши 2,6% цього тижня.