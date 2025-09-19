Азіатські акції зростають на тлі зростання американських технологічних компаній. Японія втрачає прибутки через плани Банку Японії продати ETF

Азіатські фондові ринки залишалися оптимістичними в п'ятницю, слідуючи за рекордним закриттям на Волл-стріт, тоді як японський Nikkei втратив ранні прибутки після того, як Банк Японії залишив процентні ставки без змін, але заявив, що продасть свої активи в ETF і REIT.

Учора основні індекси Волл-стріт закрилися на рекордно високому рівні. Акції Intel злетіли більш ніж на 20% після того, як Nvidia оголосила про інвестиції в розмірі 5 млрд доларів у виробника мікросхем і плани співпраці в області розробки процесорів нового покоління.

Станом на 06:31 EET ф'ючерси на американські акції торгувалися практично без змін.

У п'ятницю Банк Японії залишив короткострокову процентну ставку без змін на рівні 0,5% і оголосив, що почне продавати свої активи в ETF (біржових фондах) і REIT, що викликало занепокоєння серед інвесторів.

Фінансові ринки очікували рішення Банку Японії залишити ставки без змін, зважаючи на уповільнення експорту та глобальну невизначеність, навіть попри те, що політики стежать за зростанням заробітної плати та постійним ціновим тиском.

Однак японський індекс Nikkei 225 втратив ранні прибутки, знизившись на 1% після того, як раніше в ході сесії піднявся майже на стільки ж до нового рекордного рівня 45 852,75 пунктів.

Це сталося тому, що Банк Японії був надійним великим покупцем ETF, ефективно забезпечуючи стійку підтримку попиту на основні індекси.

Перед прийняттям рішення Morgan Stanley оцінив портфель ETF Банку Японії в 79,5 трлн ієн, з яких близько 53,4 трлн єн припадає на ETF, пов'язані з індексом TOPIX, а 24,6 трлн ієн - на фонди, що відстежують індекс Nikkei, що означає, що будь-які продажі можуть поширитися на весь ринок.

Інвестори також відзначили, що двоє членів правління Банку Японії висловили незгоду з рішенням про збереження ставок, що є сигналом про посилення жорсткої політики.

Індекс TOPIX знизився на 0,3% після того, як раніше в ході сесії піднявся до нового рекордного рівня в 3187,98 пунктів.

Згідно з іншими новинами, дані, опубліковані в п'ятницю, показали, що базовий індекс споживчих цін Японії в серпні зріс на 2,7% порівняно з попереднім роком, сповільнившись з 3,1% в липні, але залишаючись вище цільового показника Банку Японії в 2% протягом 30 місяців поспіль.

Інфляція без урахування свіжих продуктів харчування та енергії склала 3,3%, що дещо нижче за липневий показник, підкреслюючи поступове уповільнення.

Китайський індекс blue chip Shanghai Shenzhen CSI 300 зріс на 0,3%, а індекс Shanghai Composite торгувався з незначним зниженням після втрат на попередній сесії.

Китайські технологічні акції призупинили своє зростання в четвер, оскільки інвестори оцінювали нестабільні торговельні відносини з США напередодні телефонних переговорів президента Дональда Трампа з його колегою Сі Цзіньпіном.

Однак акції виробників мікросхем продовжили своє зростання в п'ятницю на тлі повідомлень про те, що китайський регулятор інтернету доручив вітчизняним технологічним компаніям припинити купівлю всіх мікросхем штучного інтелекту Nvidia і скасувати існуючі замовлення.

Компанії Semiconductor Manufacturing International Corp, що котируються на Гонконгській фондовій біржі, та Hua Hong Semiconductor були серед лідерів зростання.

Гонконгський індекс Hang Seng зріс на 0,2%.

Більш широке зростання також підкріпило рішення Федеральної резервної системи США, прийняте в середу, про зниження процентних ставок на 25 базисних пунктів до діапазону 4,00%-4,25%, що є першим зниженням з грудня.

ФРС сигналізувала про ще два зниження на чверть процентного пункту в цьому році і ще одне в 2026 році, а голова ФРС Джером Пауелл підкреслив, що подальше пом'якшення політики буде залежати від даних.

Австралійський S&P/ASX 200 підскочив на 0,7%, а південнокорейський KOSPI впав на 0,5% після досягнення рекордного максимуму в 3467,89 пунктів на початку сесії.

Індекс Straits Times в Сінгапурі в основному залишався стабільним, а індійський Nifty 50 знизився на 0,2% на відкритті ринку.