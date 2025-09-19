Авторизация

Долар стабілізується, оскільки інвестори розглядають перспективи після засідання ФРС, увага переключається на засідання Банку Японії

08:11 19.09.2025

Фінанси

 

Американський долар в основному залишається стабільним на початку азіатських торгів у п'ятницю, оскільки інвестори шукають нові каталізатори після засідання Федеральної резервної системи, а долар трохи подорожчав щодо єни напередодні рішення Банку Японії щодо монетарної політики.

Індекс долара піднявся на 0,1%, трохи відновившись від трирічного мінімуму в середу після того, як ФРС знизила ставки на 25 базисних пунктів, але дала зрозуміти, що не поспішає швидко знижувати вартість запозичень у найближчі місяці. Американська валюта залишається на шляху до третього поспіль тижневого падіння.

По відношенню до єни долар піднявся на 0,1% до 148,085 єни після того, як дані показали, що базові споживчі ціни в Японії зросли найповільнішими темпами за дев'ять місяців.

Звіт про інфляцію буде сьогодні одним з факторів, які Банк Японії врахує при прийнятті рішення про політику , при цьому ринки широко очікують, що він збереже процентні ставки на рівні 0,5%.

«Інтерес викликає те, чи будуть якісь натяки або потенційні підкази про можливі кроки вже на засіданні в жовтні», - сказав Рей Атрілл, глава відділу валютної стратегії National Australia Bank в Сіднеї.

Вибори керівництва ЛДП, на яких буде вирішено, хто замінить прем'єр-міністра Шігеру Ісібу, що йде у відставку, ймовірно, на даний момент зв'яжуть руки голові Банку Японії Кадзуо Уеді, додав він. «З огляду на цю невизначеність, важко уявити, що губернатор Уеда дасть якісь натяки, тому я припускаю, що ми почуємо звичайні банальності», - сказав він.

Досвідчений японський законодавець Санае Такаїчі, прихильниця м'якої фіскальної політики, яка претендує на посаду першого в історії країни прем'єр-міністра-жінки і вважається фаворитом у цій гонці, сьогодні проведе прес-конференцію, щоб пояснити свою політику.

На валютному ринку в цілому трейдери оцінюють довгостроковий економічний вплив на долар, провідну світову резервну валюту, від низки мит, введених адміністрацією Трампа на імпортні товари з-за кордону, та більш широких змін у політиці.

У четвер Верховний суд США призначив дату 5 листопада для розгляду аргументів щодо законності глобальних мит Трампа, що стане серйозним випробуванням для одного з найсміливіших тверджень республіканського президента про виконавчу владу, яке було центральним у його економічній та торговельній програмі.

Трамп також неодноразово критикував ФРС за те, що вона не знижує ставки швидко і більш істотно, що викликає занепокоєння щодо незалежності ФРС.

У четвер адміністрація Трампа звернулася до Верховного суду США з проханням дозволити президенту звільнити губернатора Федеральної резервної системи Лізу Кук - це безпрецедентний крок з часу заснування центрального банку в 1913 році.

Ринок активізує бети на подальше пом'якшення політики, а ціноутворення на ф'ючерси на федеральні фонди передбачає 91,9% ймовірність зниження на 25 базисних пунктів на жовтневому засіданні центрального банку, що на 87,4% більше, ніж днем раніше, згідно з інструментом FedWatch від CME Group.

Зовнішній попит на фіксовані дохідні активи, номіновані в доларах, залишався здоровим. Дані Міністерства фінансів показують, що в липні обсяг зарубіжних активів в американських казначейських облігаціях зріс до рекордного рівня, перевищивши попередні максимуми третій місяць поспіль, насамперед завдяки збільшенню обсягів активів Японії та Великої Британії.

Євро подешевшав на 0,1% до 1,1777 долара, скоротивши прибуток за тиждень після того, як у четвер сотні тисяч людей взяли участь в антикризових протестах по всій Франції.

Фунт стерлінгів коштував 1,3555 долара, знизившись на 0,1% за день, після того як Банк Англії залишив процентні ставки без змін і сповільнив темпи своєї програми скорочення запасів державних облігацій у четвер.

Курс новозеландського долара знизився на 0,1% до 0,5875 долара, продовживши падіння після найбільшого одноденного зниження з квітня в четвер на тлі невтішних даних про ВВП за другий квартал.

Курс офшорного юаня становив 7,1143 юаня за долар, знизившись на 0,1%, а австралійський долар коштував 0,6601 долара, знизившись на 0,2%.
За матеріалами: investing.com
 

