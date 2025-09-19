Індекси Волл-стріт закрилися на рекордно високому рівні, оскільки Intel злетіла вгору на тлі придбання частки компанією Nvidia

Основні індекси Волл-стріт закрилися на рекордно високому рівні в четвер, на наступний день після того, як Федеральна резервна система США знизила процентну ставку на чверть процентного пункту, а виробник мікросхем Intel зріс після того, як Nvidia вирішила придбати частку в компанії.

Intel продемонстрував найбільший денний приріст з жовтня 1987 року, підскочивши на 22,8% після того, як Nvidia заявила, що інвестує 5 мільярдів доларів у проблемного американського виробника мікросхем. Акції Advanced Micro Devices подешевшали на 0,8%.

Nvidia подорожчала на 3,5%, відновивши втрати від середи, коли з'явилася інформація, що китайські технологічні компанії можуть припинити купувати її мікросхеми.

Ці зміни сприяли зростанню загального індексу напівпровідників на 3,6%, а також підняли індекси Nasdaq і S&P 500, що включають акції технологічних компаній, на 1,36%. Сім з 11 секторів S&P 500 продемонстрували зростання.

Тим часом індекс малих компаній Russell 2000 досяг свого першого рекордного рівня з листопада, закрившись на позначці 2466 пунктів. Компанії з малою капіталізацією, ймовірно, будуть демонструвати кращі результати в умовах низьких процентних ставок.

У середу голова ФРС Джером Пауелл підкреслив, що пом'якшення ринку праці є пріоритетом, і вказав, що на майбутніх засіданнях з питань політики можуть бути прийняті рішення про подальше зниження ставок.

«Ми шукаємо підтримку для економічного зростання і виправдання завищених оцінок, і перспектива зниження процентних ставок сприяє цьому», - сказав Сем Стовалл, головний інвестиційний стратег CFRA Research.

Індекс Dow Jones Industrial Average піднявся на 124,10 пункти, або 0,27%, до 46 142,42, S&P 500 піднявся на 31,61 пункту, або 0,48%, до 6 631,96, а Nasdaq Composite піднявся на 209,40 пункту, або 0,94%, до 22 470,73.

Найбільше падіння в секторі S&P зазнали акції компаній, що виробляють товари першої необхідності та товари розкоші.

Нові дані показали, що кількість американців, які подали нові заявки на отримання допомоги з безробіття, минулого тижня зменшилася, але ринок праці ослаб, оскільки попит і пропозиція на робочу силу зменшилися.

Очікується, що зниження ставки сприятиме недавньому підйому на Волл-стріт, підсиленому надіями на пом'якшення монетарної політики та відродженням торгівлі акціями, пов'язаної зі штучним інтелектом. За даними LSEG, інвестори очікують зниження ставок на 44,2 базисних пункти до кінця 2025 року.

CrowdStrike подорожчав на 12,8% після того, як щонайменше дев'ять брокерських компаній підвищили цільову ціну на акції.

Акції Darden Restaurants впали на 7,7% після того, як материнська компанія Olive Garden повідомила про слабкі квартальні результати.

Кількість акцій, що подорожчали, перевищила кількість акцій, що подешевшали, у співвідношенні 1,87 до 1 на NYSE і 2,5 до 1 на Nasdaq.

Індекс S&P 500 зафіксував 31 новий 52-тижневий максимум і вісім нових мінімумів, а індекс Nasdaq Composite - 156 нових максимумів і 42 нових мінімуми.

Обсяг торгів на американських біржах склав 19,30 млрд акцій, порівняно з середнім показником 16,67 млрд за всю сесію протягом останніх 20 торгових днів.