Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Долар США зміцнюється до єни, слабко змінюється до євро і фунта

15:51 18.09.2025 |

Фінанси

 

Курс долара США слабко змінюється в парах з євро і фунтом стерлінгів, помірно зміцнюється до єни вдень у четвер.

Інвестори оцінюють підсумки засідань Федеральної резервної системи (ФРС) і Банку Англії.

Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), додає 0,16%, ширший WSJ Dollar Index - 0,07%.

ФРС за підсумками засідання, що завершилося в середу, знизила відсоткову ставку за федеральними кредитними коштами на 25 базисних пунктів - до 4-4,25% річних, що збіглося з очікуваннями більшості аналітиків та економістів. Медіанний прогноз керівників ЦБ передбачає, що до кінця поточного року базова ставка опуститься ще на 50 б.п. - до 3,5-3,75%.

"Останні статдані надають змогу припустити, що зростання економічної активності у США сповільнилося в першому півріччі 2025 року", - ідеться в заяві ЦБ, де також наголошується на ослабленні ринку праці та збереженні підвищеного рівня інфляції.

Федрезерв підтвердив прогноз інфляції (індекс PCE) у США на 2025 рік на рівні 3%. Оцінку на наступний рік було підвищено до 2,6% з 2,4%.

Тим часом Банк Англії в четвер не став змінювати розмір ключової процентної ставки, залишивши її на рівні 4% річних, як і очікували аналітики.

У повідомленні регулятора йдеться, що інфляція в країні в серпні становила 3,8%, як і місяцем раніше. Це максимум із січня 2024 року. ЦБ очікує, що темп зростання цін трохи прискориться у вересні, після чого почне знижуватися до цільового рівня у 2%.

"Дезінфляційний тренд загалом триває, хоча прогрес більш виражений щодо сповільнення зростання зарплат, а не цін", - наголошується в пресрелізі Банку Англії.

Євро за даними на 14:49 EET коштує $1,1825, піднімаючись на 0,08% від рівня закриття торгів у середу.

Фунт стерлінгів дешевшає на 0,05% і торгується по $1,3619.

Курс долара щодо ієни піднявся на 0,26% - до 147,38 єни.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,2488
  0,0547
 0,13
EUR
 1
 48,7850
  0,0112
 0,02

Курс обміну валют на сьогодні, 09:48
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,9239  0,00 0,01 41,4471  0,01 0,03
EUR 48,3604  0,00 0,01 49,0779  0,02 0,05

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0700  0,14 0,34 41,1100  0,13 0,32
EUR 48,3500  0,49 1,00 48,3900  0,48 0,98

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес