Долар США зміцнюється до єни, слабко змінюється до євро і фунта

Курс долара США слабко змінюється в парах з євро і фунтом стерлінгів, помірно зміцнюється до єни вдень у четвер.

Інвестори оцінюють підсумки засідань Федеральної резервної системи (ФРС) і Банку Англії.

Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), додає 0,16%, ширший WSJ Dollar Index - 0,07%.

ФРС за підсумками засідання, що завершилося в середу, знизила відсоткову ставку за федеральними кредитними коштами на 25 базисних пунктів - до 4-4,25% річних, що збіглося з очікуваннями більшості аналітиків та економістів. Медіанний прогноз керівників ЦБ передбачає, що до кінця поточного року базова ставка опуститься ще на 50 б.п. - до 3,5-3,75%.

"Останні статдані надають змогу припустити, що зростання економічної активності у США сповільнилося в першому півріччі 2025 року", - ідеться в заяві ЦБ, де також наголошується на ослабленні ринку праці та збереженні підвищеного рівня інфляції.

Федрезерв підтвердив прогноз інфляції (індекс PCE) у США на 2025 рік на рівні 3%. Оцінку на наступний рік було підвищено до 2,6% з 2,4%.

Тим часом Банк Англії в четвер не став змінювати розмір ключової процентної ставки, залишивши її на рівні 4% річних, як і очікували аналітики.

У повідомленні регулятора йдеться, що інфляція в країні в серпні становила 3,8%, як і місяцем раніше. Це максимум із січня 2024 року. ЦБ очікує, що темп зростання цін трохи прискориться у вересні, після чого почне знижуватися до цільового рівня у 2%.

"Дезінфляційний тренд загалом триває, хоча прогрес більш виражений щодо сповільнення зростання зарплат, а не цін", - наголошується в пресрелізі Банку Англії.

Євро за даними на 14:49 EET коштує $1,1825, піднімаючись на 0,08% від рівня закриття торгів у середу.

Фунт стерлінгів дешевшає на 0,05% і торгується по $1,3619.

Курс долара щодо ієни піднявся на 0,26% - до 147,38 єни.