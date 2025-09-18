Фінансові новини
- |
- 18.09.25
- |
- 16:22
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
НБУ дозволив купівлю валюти для поштових відправлень до США та врегулював питання різних лімітів
15:49 18.09.2025 |
Національний банк України у зв'язку із відміною США безмитних поштових відправлень на звернення операторів поштового зв'язку дозволив їм та міжнародним транспортним перевізникам здійснювати з 18 вересня 2025 року транскордонні перекази з метою сплати митних платежів, кінцевими отримувачами яких є митні/податкові органи США.
Як зазначається у повідомленні НБУ на його сайті у четвер, регулятор також дозволив застосовувати різні ліміти для операцій клієнта за межами України з рахунків у гривнях з використанням особистих та корпоративних електронних платіжних засобів.
"Уточнення стосуються використання лімітів залежно від статусу фізичної особи - клієнта банку, який одночасно має різні рахунки в банку, відкриті як для ведення підприємницької діяльності, так і для власних потреб", - пояснив Нацбанк.
Він наголосив, що зміни не матимуть суттєвого впливу на курсову динаміку й рівень міжнародних резервів, та уточнив, що вони внесені постановою правління від 17 вересня 2025 року №119 та набирають чинності з 18 вересня 2025 року.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|ЦВК визнала Тетяну Чорновол обраною народною депутаткою України
ТОП-НОВИНИ
|Дрони атакували завод «Газпрому» у Башкортостані
|УП: Шурма намагається заблокувати передання даних із його телефона українським слідчим
|Сили спецоперацій України знову уразили Волгоградський НПЗ та зупинили завод
|Зеленський: План «А» – закінчити війну у 2025-му, «Б» – шукати $60 млрд на наступний рік
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як інтерактивна панель для школи допомагає реалізувати освітні програми НУШ
У РУБРИЦІ
|Долар США зміцнюється до єни, слабко змінюється до євро і фунта
|НБУ дозволив купівлю валюти для поштових відправлень до США та врегулював питання різних лімітів
|Європейські ринки акцій зростають у четвер
|НБУ послабив довідковий курс гривні до 41,2545 грн/$1
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 18.09.25
|PayPal запускає одноразові платіжні посилання, які будуть підтримувати криптовалюту
Бізнес
|Пекін: американський TikTok працюватиме на китайському алгоритмі
|Запущений перший у світі квантовий комп'ютер на кремнієвих чипах
|Перший погляд на NVIDIA RTX 6090: чип Rubin CPX відкриває деталі
|2-нм процесор Mediatek Dimensity 9600 теж отримає мідний радіатор як і Exynos 2600
|Aston Martin першим отримає «розумні» шини Pirelli
|Компанія Alphabet, власник Google, досягла ринкової капіталізації у $3 трлн
|Windows 11 отримає вбудовану функцію перевірки швидкості інтернету прямо з панелі завдань