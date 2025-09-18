Авторизация

НБУ дозволив купівлю валюти для поштових відправлень до США та врегулював питання різних лімітів

 

Національний банк України у зв'язку із відміною США безмитних поштових відправлень на звернення операторів поштового зв'язку дозволив їм та міжнародним транспортним перевізникам здійснювати з 18 вересня 2025 року транскордонні перекази з метою сплати митних платежів, кінцевими отримувачами яких є митні/податкові органи США.

Як зазначається у повідомленні НБУ на його сайті у четвер, регулятор також дозволив застосовувати різні ліміти для операцій клієнта за межами України з рахунків у гривнях з використанням особистих та корпоративних електронних платіжних засобів.

"Уточнення стосуються використання лімітів залежно від статусу фізичної особи - клієнта банку, який одночасно має різні рахунки в банку, відкриті як для ведення підприємницької діяльності, так і для власних потреб", - пояснив Нацбанк.

Він наголосив, що зміни не матимуть суттєвого впливу на курсову динаміку й рівень міжнародних резервів, та уточнив, що вони внесені постановою правління від 17 вересня 2025 року №119 та набирають чинності з 18 вересня 2025 року.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,2488
  0,0547
 0,13
EUR
 1
 48,7850
  0,0112
 0,02

Курс обміну валют на сьогодні, 09:48
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,9239  0,00 0,01 41,4471  0,01 0,03
EUR 48,3604  0,00 0,01 49,0779  0,02 0,05

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2450  0,03 0,08 41,2550  0,02 0,04
EUR 48,7700  0,07 0,14 48,8000  0,07 0,14

