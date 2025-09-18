Європейські ринки акцій зростають у четвер

Фондові індекси найбільших країн Західної Європи підвищуються в четвер, інвестори оцінюють підсумки засідання Федеральної резервної системи (ФРС) США, що завершилося напередодні, а також очікують рішення щодо ставки Банку Англії.

Зведений індекс найбільших європейських компаній Stoxx Europe 600 до 12:26 EET піднявся на 0,81% - до 554,07 пункту.

Британський індикатор FTSE 100 додає 0,36%, німецький DAX - 1,21%, французький CAC 40 - 1,07%, італійський FTSE MIB - 0,66%, іспанський IBEX 35 - 0,61%.

ФРС за підсумками вересневого засідання знизила відсоткову ставку за федеральними кредитними коштами на 25 базисних пунктів - до 4-4,25% річних, що збіглося з очікуваннями більшості аналітиків та економістів. Медіанний прогноз керівників ЦБ передбачає, що до кінця поточного року базова ставка опуститься ще на 50 базисних пунктів - до 3,5-3,75%.

"Останні статдані надають змогу припустити, що зростання економічної активності в США сповільнилося в першому півріччі 2025 року", - йдеться в заяві ЦБ.

Ніхто не знає, в якому стані економіка США буде через три роки, заявив голова ФРС Джером Пауелл на пресконференції за підсумками засідання.

Базовий сценарій передбачає, що вплив введених президентом країни Дональдом Трампом імпортних мит на інфляцію буде короткочасним, сказав він. Тим часом Пауелл зазначив, що саме зростання цін на товари забезпечує основну частину прискорення інфляції в поточному році.

Федрезерв підтвердив прогноз інфляції (індекс PCE) у США на 2025 рік на рівні 3%. При цьому оцінку на наступний рік було підвищено до 2,6% з 2,4%.

Пізніше в четвер буде оголошено підсумки засідання Банку Англії. Очікується, що британський регулятор збереже ставку на рівні 4%.

Найбільший підйом серед компонентів індексу STOXX Europe 600 демонструє нідерландський розробник ПЗ Wolters Kluwer (на 6,5%), найзначніше зниження - німецький виробник автокомпонентів Continental (на 20,5%).

Впевнено дорожчають акції виробників напівпровідникової продукції, зокрема ASM International - на 4,6%, STMicroelectronics - на 4,2%, ASML Holding - на 4%, BE Semiconductor Industries - на 3,2%, Infineon Technologies - на 3,8%.

Підвищуються котирування нафтогазових компаній: BP Plc і TotalEnergies - на 0,4%, Shell - на 0,6%.

Збільшується вартість паперів виробників товарів класу "люкс", зокрема Moncler - на 2,4%, Hermes - на 2,3%, LVMH - на 1,7%, EssilorLuxottica - на 1,4%.

Акції Kering дорожчають на 0,5%. Франческа Беллеттіні призначена головною виконавчою директоркою бренду Gucci, що належить Kering. Вона замінить Стефано Кантіно, який обіймав цю посаду з січня поточного року. Беллеттіні працює в компанії з 2003 року. Раніше вона керувала брендом Saint Laurent, а до останнього часу була заступником CEO Kering з розвитку бренду.

На торгах у Лондоні помітно дешевшають папери ритейлерів: Next - на 4,3%, JD Sports Fashion - на 1,8%, Marks & Spencer - на 1,6%, J Sainsbury і Tesco - на 1,5%.

У Франкфурті в зростанні лідирують Zalando (+5,2%), Sartorius (+4,4%) і SAP SE (+3,9%).

Ціна акцій Volkswagen знижується на 2,3%. Раніше автовиробник повідомив, що зробив "остаточну і найкращу" пропозицію працівникам із погодинною оплатою праці під час переговорів із профспілкою United Auto Workers, яка їх представляє. Компанія готова невідкладно підвищити ставку оплати їхньої праці на 5% і щорічно піднімати її на 3-6% протягом чотирьох років. Профспілка розглядає пропозицію.

На торгах у Мілані капіталізація Mediobanca Banca di Credito Finanziario збільшується на 1,7%. Рада директорів банку, як очікується, оголосить про припинення своїх повноважень на засіданні в четвер і скличе збори акціонерів, які мають обрати нове керівництво з урахуванням фактичного переходу контролю над Mediobanca до конкуруючого Banca Monte dei Paschi di Siena SpA. Раніше власники близько 63% акцій Mediobanca погодилися продати свої папери Monte dei Paschi. Папери Monte dei Paschi дорожчають на 1,9%.