НБУ послабив довідковий курс гривні до 41,2545 грн/$1

НАБУ розслідує справу щодо сонячних станцій, які потрапили в російську окупацію і співвласниками яких є близьке оточення Шурми, отримували оплату за "зеленим тарифом" до літа 2023 року. За даними журналістів, у 2022-2023 роках ці компанії отримали понад 320 млн грн.