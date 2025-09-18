Фінансові новини
НБУ послабив довідковий курс гривні до 41,2545 грн/$1
12:39 18.09.2025 |
Довідковий курс гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку станом на 12:30 кч 18 вересня 2025 року.
|Показник
|17.09.2025
|18.09.2025
|Зміна, %
|Довідковий курс гривні до доллара США (UAH/$)
|41.1880
|41.2545
|0.16
Данные: НБУ.
Курс НБУ на 18 вересня - 41,1941 грн.
