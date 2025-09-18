Золото подешевшало на тлі зміцнення долара після засідання ФРС і коментарів Пауелла

Ціни на золото продовжили падіння в четвер, оскільки долар зміцнився після того, як Федеральна резервна система США знизила процентні ставки на очікувані 0,25% і прийняла виважену риторику щодо подальшого пом'якшення політики.

О 06:54 EET спотове золото подешевшало на 0,1% до 3655,10 доларів за унцію після досягнення рекордного максимуму в 3707,40 доларів у середу.

Ф'ючерси на золото в США з поставкою в грудні знизилися на 0,8% до 3689,80 доларів.

«Загальне повідомлення ФРС було дещо жорстким щодо процентних ставок, вони не дуже захоплено підтримали зниження ставок», - сказав аналітик Marex Едвард Мейр.

«В результаті ми побачили зміцнення долара після засідання ФРС, а ставки казначейських облігацій також зросли... Я думаю, що в короткостроковій перспективі ми, ймовірно, трохи перекуплені і можемо трохи відкотитися назад, можливо, до позначки 3600 доларів».

Долар подорожчав на 0,3%, продовживши зростання проти своїх конкурентів, що зробило золото дорожчим для власників інших валют.

Голова ФРС Джером Пауелл охарактеризував ці політичні заходи як зниження ризиків у відповідь на ослаблення ринку праці, а центральний банк перебуває в «ситуації засідання за засіданням» щодо перспектив процентних ставок.

Тим часом SPDR Gold Trust, найбільший у світі біржовий фонд, забезпечений золотом, повідомив, що його запаси впали на 0,44% до 975,66 тонн у середу з 979,95 тонн у вівторок.

Ціни на золото зросли на 39% з початку року, після 27% зростання в 2024 році, чому сприяли очікування пом'якшення монетарної політики ФРС, тривалі геополітичні напруження та активні покупки центрального банку.

Спотове срібло впало на 0,7% до 41,37 долара за унцію, платина подорожчала на 0,3% до 1367,72 долара, а паладій подорожчав на 0,6% до 1160,79 долара.