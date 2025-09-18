Акції в Азії зростають після зниження ставки ФРС. Японія піднімається до нового рекордного рівня

Більшість азіатських фондових ринків продемонстрували зростання в четвер, а Японія піднялася до нового рекордного рівня після того, як Федеральна резервна система США знизила процентні ставки і дала сигнал про подальше зниження.

Всупереч регіональній тенденції, акції в Австралії та Новій Зеландії впали. Збитки енергетичного сектора Австралії призвели до зниження індексу, незважаючи на м'який звіт про зайнятість, який підтримав бети на зниження процентної ставки РБА. Акції Нової Зеландії знизилися після слабких показників економічного зростання.

Індекси на Волл-стріт завершили середу неоднозначно, а ф'ючерси на них піднялися вранці в Азії в четвер після зниження ставок ФРС.

У середу ФРС знизила базову ставку на 25 базисних пунктів до діапазону 4,00-4,25%, що стало першим зниженням з грудня.

Політики прогнозують ще два зниження до кінця року, а голова ФРС Джером Пауелл заявив, що цей крок спрямований на «управління ризиками» в умовах ослаблення ринку праці США.

Трейдери підвищили бети на те, що вартість запозичень у США впаде нижче 3,5% у 2026 році, що підвищило схильність до ризику в Азії.

У Токіо індекс Nikkei 225 підскочив на 1,2% до нового рекордного максимуму в 45 296,21 пункту, піднявшись майже на 15% цього року, незважаючи на тиск з боку мит США.

Більш широкий індекс TOPIX зріс на 0,6%. Лідерами зростання стали акції технологічних і енергетичних компаній, а слабший ієна також підтримав експортерів.

У Сеулі індекс KOSPI зріс на 1%, повернувшись до рекордних максимумів, досягнутих на початку цього тижня.

Індекс отримав підтримку від великих виробників мікросхем SK Hynix Inc і Samsung Electronics на тлі відновлення оптимізму щодо штучного інтелекту в США.

Китайські технологічні акції призупинили своє зростання, оскільки інвестори оцінювали нестабільні торговельні відносини з США після переговорів у Мадриді на початку цього тижня.

У звіті Financial Times зазначено, що китайський регулятор інтернету доручив вітчизняним технологічним компаніям припинити купівлю всіх чіпів штучного інтелекту Nvidia і скасувати існуючі замовлення.

Гонконгський індекс Hang Seng у четвер знизився на 0,3%, але акції китайських виробників мікросхем зросли на тлі оптимізму щодо внутрішнього попиту.

Акції Semiconductor Manufacturing International Corp підскочили на понад 5%.

Акції Baidu, що котируються на Гонконгській фондовій біржі, подорожчали на 6% після зростання на 16% на попередній сесії, продовжуючи своє стрімке зростання на тлі повідомлень про те, що Baidu почала використовувати свій внутрішньо розроблений чіп Kunlun P800 для навчання своїх моделей штучного інтелекту.

Китайський індекс Shanghai Shenzhen CSI 300 піднявся на 0,3%, а індекс Shanghai Composite зріс на 0,5%, досягнувши нового десятирічного максимуму.

Індекс Straits Times в Сінгапурі піднявся на 0,2%, а індійський Nifty 50 відкрився в четвер на 0,4% вище.

Австралійські акції пішли проти регіональної тенденції: індекс S&P/ASX 200 знизився на 0,6% через падіння субіндексу енергетики на понад 5% на тлі зниження цін на нафту.

Дані, опубліковані в четвер, показали, що в серпні зайнятість несподівано знизилася. Економіка втратила близько 5400 робочих місць, у тому числі 41 000 повних робочих місць, навіть незважаючи на збільшення кількості неповних робочих місць.

Рівень безробіття залишився на рівні 4,2%, але кількість відпрацьованих годин знизилася на 0,4%, що вказує на ослаблення ринку праці.

Звіт свідчить про те, що ринок праці може поступово слабшати, що може спонукати Резервний банк Австралії знову знизити ставки цього року.

У Новій Зеландії індекс NZX 50 знизився майже на 1% після того, як дані показали, що валовий внутрішній продукт скоротився на 0,9% у другому кварталі, що значно гірше за прогнози про зниження на 0,3%.

Річний ВВП скоротився на 0,6%, що підкреслює загальну слабкість внутрішнього попиту. Ця інформація посилила тиск на Резервний банк Нової Зеландії з метою прискорення монетарного пом'якшення.