Долар стабілізувався після гойдалок після засідання ФРС

У четвер вранці долар США стабілізувався після падіння до мінімуму за 3,5 роки і подальшого різкого відскоку, коли трейдери намагалися розібратися з наслідками виваженої риторики Федеральної резервної системи щодо подальшого зниження процентних ставок.

Новозеландський долар впав після того, як дані показали, що економіка країни в другому кварталі скоротилася набагато більше, ніж очікувалося, що підживило спекуляції про більш різке зниження ставок цього року. Австралійський долар також ослаб після несподіваного зниження рівня зайнятості в Австралії в серпні.

ФРС у середу знизила ставки на чверть процентного пункту, як і очікувалося, і вказала, що буде поступово знижувати вартість запозичень до кінця цього року. Голова ФРС Джером Пауелл охарактеризував політичні заходи цього дня як зниження ризиків у відповідь на ослаблення ринку праці, але зазначив, що центральному банку не потрібно поспішати з пом'якшенням політики.

Відразу після рішення про ставки долар впав проти кошика основних валют до найнижчого рівня з лютого 2022 року - 96,224, але потім різко відскочив і піднявся на 0,44% до 97,074. У четвер він трохи зріс і склав 97,095.

Уважно відстежуваний «дот-плот» ФРС щодо очікувань стосовно політики передбачав середнє додаткове зниження на 50 базисних пунктів протягом двох останніх засідань з питань політики цього року, але лише одне додаткове зниження в 2026 році.

«Переглянуті прогнози підкреслили ступінь невизначеності, що залишається щодо перспектив», - сказав Елліот Кларк, глава відділу міжнародної економіки Westpac.

«Час і масштаб прогнозованого зниження ставок також вказують на збереження ризиків для інфляції».

Курс євро стабілізувався на рівні 1,1809 долара після того, як у середу в результаті миттєвої реакції на оголошення ФРС він досяг найвищого з червня 2021 року рівня - 1,19185 долара.

Курс фунта стерлінгів знизився на 0,13% до 1,3612 долара після того, як на попередній сесії він короткочасно підскочив до найвищого з 2 липня рівня 1,3726 долара.

Банк Англії оголосить своє рішення щодо монетарної політики пізніше в четвер, і, як очікується, залишить ставки на рівні 4%.

Офіційні дані, опубліковані в середу, показали, що інфляція у Великобританії в серпні склала 3,8% в річному вимірі, що підкріпило очікування ринку щодо того, що подальше зниження ставок найближчим часом малоймовірне.

Економісти, опитані Reuters на початку цього місяця, очікують ще одного зниження ставок до кінця року.

Долар піднявся на 0,11% до 147,115 єни, після того як ослаб на 0,67% до найнижчого рівня з 7 липня на рівні 145,495 єни за ніч, а потім різко відскочив назад.

Очікується, що Банк Японії утримається від підвищення ставок у п'ятницю, хоча ринки розраховують на підвищення на чверть процентного пункту до кінця березня, з імовірністю близько 50% протягом цього року.

У центрі уваги знаходиться голосування 4 жовтня, на якому правляча Ліберально-демократична партія обере нового лідера, який замінить прем'єр-міністра Шігеру Ісібу, який йде у відставку після нищівної поразки на виборах до верхньої палати парламенту.

Новозеландський долар ослаб на 0,9% до 0,5911 долара, що є найнижчим рівнем з 8 вересня.

Дані, опубліковані в четвер, показали, що валовий внутрішній продукт (ВВП) у другому кварталі впав на 0,9% порівняно з попереднім кварталом, що гірше за прогнози аналітиків і Резервного банку Нової Зеландії, які передбачали падіння на 0,3%.

Westpac змінив свій прогноз щодо засідання РБНЗ наступного місяця зі зниження на чверть процентного пункту до зниження на пів процентного пункту.

Австралійський долар подешевшав на 0,23% до 0,6639 долара після того, як офіційні дані показали, що зайнятість в серпні знизилася на 5400 осіб у порівнянні з попереднім місяцем. Це значно нижче ринкових прогнозів, які передбачали зростання на 21 500 осіб.

Долар США подорожчав на 0,08% до 1,3785 канадських доларів після того, як Банк Канади в середу знизив ставки на чверть процентного пункту до трирічного мінімуму, як і очікувалося, посилаючись на слабкий ринок праці та меншу стурбованість щодо тиску на інфляцію.