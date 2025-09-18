Волл-стріт завершила день неоднозначно, торгівля була нестабільною після зниження ставок ФРС і оприлюднення прогнозів

Індекси Nasdaq і S&P 500 закрилися зниженням у нестабільній торгівлі в середу після того, як Федеральна резервна система США знизила процентні ставки на очікувані 25 базисних пунктів, а голова ФРС Джером Пауелл вказав на слабкість ринку праці.

Індекс Dow закрився зростанням після коливань під час виступу Пауелла.

Центральний банк вказав, що буде поступово знижувати ставки до кінця року, оскільки політики висловили занепокоєння щодо слабкості ринку праці. ФРС прогнозує ще два зниження на чверть процентного пункту цього року.

На прес-конференції Пауелл говорив про зростаючі ризики зниження зайнятості порівняно з інфляцією, але зазначив, що ризики інфляції все ще необхідно оцінювати та контролювати.

Згідно з даними, зібраними LSEG, інвестори вже врахували це зниження ставок у цінах.

«Пауелл стримав початковий ентузіазм ринків щодо більш агресивного курсу монетарного пом'якшення. Він зазначив слабкість ринку праці, але залишив можливість більш значного зниження ставок для більш серйозних умов, яких сьогодні немає», - сказав Майкл Розен, головний інвестиційний директор Angeles Investments.

«ФРС також підвищила свій прогноз інфляції, підкресливши делікатний баланс між встановленням монетарної політики для компенсації слабкості ринку праці та зниженням інфляції», - додав він.

Індекс Dow Jones Industrial Average піднявся на 260,42 пункти, або 0,57%, до 46 018,32, S&P 500 втратив 6,41 пункту, або 0,10%, до 6 600,35, а Nasdaq Composite втратив 72,63 пункту, або 0,32%, до 22 261,33.

Фінансові акції, такі як American Express, допомогли підняти індекс Dow.

Рішення та прогнози ФРС випробують нещодавнє зростання на Волл-стріт, яке було підтримане очікуваннями зниження ставок та відродженням ентузіазму навколо торгівлі акціями, пов'язаними з штучним інтелектом.

Пауелл відповів на кілька запитань про незалежність ФРС від виконавчої влади.

У вівторок економічний радник Білого дому Стівен Міран був приведений до присяги як губернатор ФРС, а апеляційний суд відхилив спробу президента США Дональда Трампа звільнити губернатора Лізу Кук.

Nvidia негативно вплинула на Nasdaq. Акції впали на 2,6% після того, як з'явилася інформація, що китайський регулятор інтернету доручив найбільшим технологічним компаніям країни припинити купувати всі чіпи лідера в галузі штучного інтелекту.

Workday підскочила на 7,2% після повідомлення про те, що активіст-інвестор Elliott Management придбав частку в розмірі понад 2 млрд доларів у постачальника програмного забезпечення для управління персоналом.

Акції Lyft підскочили на 13,1% на тлі новин про те, що Waymo, дочірня компанія Alphabet, наступного року запустить автономні таксі в Нашвіллі у співпраці з компанією, що надає послуги перевезень. Акції конкурента Uber впали на 5%.

Кількість акцій, що подешевшали, перевищила кількість акцій, що подорожчали, у співвідношенні 1,02 до 1 на NYSE і 1,1 до 1 на Nasdaq.

S&P 500 зафіксував 18 нових 52-тижневих максимумів і п'ять нових мінімумів, а Nasdaq Composite - 122 нових максимумів і 45 нових мінімумів.

Обсяг торгів на американських біржах склав 18,91 млрд акцій, порівняно з середнім показником 16,47 млрд за всю сесію протягом останніх 20 торгових днів.