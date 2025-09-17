Фінансові новини
- |
- 17.09.25
- |
- 16:58
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Ви ніколи не перетнете океан, якщо не наберетеся мужності втратити берег з поля зору"
Христофор Колумб
Курс долара США слабо зростає до кошика основних світових валют
15:47 17.09.2025 |
Курс долара США слабо підвищується щодо кошика основних світових валют перед оголошенням підсумків засідання Федеральної резервної системи (ФРС).
Очікується, що Федрезерв знизить базову процентну ставку вперше з грудня минулого року. За даними CME FedWatch, ймовірність зниження ставки на 25 базисних пунктів ринок оцінює у 96,1%, на 50 б.п. - в 3,9%.
Цікавими також будуть пресконференція глави ФРС Джерома Пауелла і точковий графік прогнозів (dot plot), що відображає індивідуальні очікування членів ради керівників Федрезерву і голів ФРБ щодо процентної ставки.
"У центрі уваги залишається засідання Федрезерву. Ключовим фактором буде риторика Пауелла", - зазначає аналітик Jefferies Мохіт Кумар.
Банк Англії та Банк Японії також проведуть засідання поточного тижня. Як прогнозують аналітики, обидва центробанки цього разу залишать процентні ставки незмінними - на рівні 4% і 0,5% відповідно.
Тим часом заступник голови Європейського центрального банку Луїс де Гіндос заявив у середу, що ЄЦБ готовий скоригувати грошово-кредитну політику в разі зміни економічної ситуації.
Індекс DXY, що розраховується біржею ICE, який показує вартість долара США відносно шести основних світових валют, піднімається на 0,16% відносно рівня на закриття попередніх торгів. Ширший індикатор WSJ Dollar, що відстежує динаміку курсу долара щодо 16 валют, збільшився на 0,06%.
Євро торгується вдень у районі $1,1841 порівняно з $1,1869 на закриття минулої сесії.
Вартість єдиної європейської валюти перебуває зараз у районі 173,26 єни порівняно зі 173,83 єни на кінець попереднього торгового дня. Курс долара становить 146,27 єни проти 146,47 єни.
Фунт стерлінгів торгується на рівні $1,3650 порівняно з $1,3646 на закриття минулої сесії. Курс євро становить 0,8679 фунта проти 0,8696 фунта.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|DFC та Україна оголосили початковий капітал Американсько-українського інвестфонду відбудови $150 млн
ТОП-НОВИНИ
|Метсола оголосила у Раді про відкриття представництва Європарламенту в Києві
|Лише половина фракції «Слуга народу» прийшла на зустріч з президентом – нардеп Богуцька
|Рада ухвалила закон про військового омбудсмена
|Reuters: США схвалили перші поставки зброї Україні за рахунок союзників НАТО
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як інтерактивна панель для школи допомагає реалізувати освітні програми НУШ
У РУБРИЦІ
|Банк Восток офіційно перейменувався у ВСТ Банк
|Курс долара США слабо зростає до кошика основних світових валют
|Європейські фондові індекси здебільшого слабко зростають
|НБУ послабив довідковий курс гривні до 41,1880 грн/$1
|Іноземні інвестори масово страхують ризики від падіння долара
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 17.09.25
|Нацбанк пропонує закрити націоналізований PINbank замість передачі його «Укрпошті»
Бізнес
|Перший погляд на NVIDIA RTX 6090: чип Rubin CPX відкриває деталі
|2-нм процесор Mediatek Dimensity 9600 теж отримає мідний радіатор як і Exynos 2600
|Aston Martin першим отримає «розумні» шини Pirelli
|Компанія Alphabet, власник Google, досягла ринкової капіталізації у $3 трлн
|Windows 11 отримає вбудовану функцію перевірки швидкості інтернету прямо з панелі завдань
|Нові акумулятори CATL для електричних авто: 10 хвилин заряджання на 478 км, ресурс 12 років або 1 млн км
|Qualcomm представила Quick Charge 5 Plus, що забезпечить швидшу зарядку без нагрівання