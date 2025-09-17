Авторизация

НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Курс долара США слабо зростає до кошика основних світових валют

15:47 17.09.2025

Фінанси

 

Курс долара США слабо підвищується щодо кошика основних світових валют перед оголошенням підсумків засідання Федеральної резервної системи (ФРС).

Очікується, що Федрезерв знизить базову процентну ставку вперше з грудня минулого року. За даними CME FedWatch, ймовірність зниження ставки на 25 базисних пунктів ринок оцінює у 96,1%, на 50 б.п. - в 3,9%.

Цікавими також будуть пресконференція глави ФРС Джерома Пауелла і точковий графік прогнозів (dot plot), що відображає індивідуальні очікування членів ради керівників Федрезерву і голів ФРБ щодо процентної ставки.

"У центрі уваги залишається засідання Федрезерву. Ключовим фактором буде риторика Пауелла", - зазначає аналітик Jefferies Мохіт Кумар.

Банк Англії та Банк Японії також проведуть засідання поточного тижня. Як прогнозують аналітики, обидва центробанки цього разу залишать процентні ставки незмінними - на рівні 4% і 0,5% відповідно.

Тим часом заступник голови Європейського центрального банку Луїс де Гіндос заявив у середу, що ЄЦБ готовий скоригувати грошово-кредитну політику в разі зміни економічної ситуації.

Індекс DXY, що розраховується біржею ICE, який показує вартість долара США відносно шести основних світових валют, піднімається на 0,16% відносно рівня на закриття попередніх торгів. Ширший індикатор WSJ Dollar, що відстежує динаміку курсу долара щодо 16 валют, збільшився на 0,06%.

Євро торгується вдень у районі $1,1841 порівняно з $1,1869 на закриття минулої сесії.

Вартість єдиної європейської валюти перебуває зараз у районі 173,26 єни порівняно зі 173,83 єни на кінець попереднього торгового дня. Курс долара становить 146,27 єни проти 146,47 єни.

Фунт стерлінгів торгується на рівні $1,3650 порівняно з $1,3646 на закриття минулої сесії. Курс євро становить 0,8679 фунта проти 0,8696 фунта.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

