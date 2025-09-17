Курс долара США слабо зростає до кошика основних світових валют

Курс долара США слабо підвищується щодо кошика основних світових валют перед оголошенням підсумків засідання Федеральної резервної системи (ФРС).

Очікується, що Федрезерв знизить базову процентну ставку вперше з грудня минулого року. За даними CME FedWatch, ймовірність зниження ставки на 25 базисних пунктів ринок оцінює у 96,1%, на 50 б.п. - в 3,9%.

Цікавими також будуть пресконференція глави ФРС Джерома Пауелла і точковий графік прогнозів (dot plot), що відображає індивідуальні очікування членів ради керівників Федрезерву і голів ФРБ щодо процентної ставки.

"У центрі уваги залишається засідання Федрезерву. Ключовим фактором буде риторика Пауелла", - зазначає аналітик Jefferies Мохіт Кумар.

Банк Англії та Банк Японії також проведуть засідання поточного тижня. Як прогнозують аналітики, обидва центробанки цього разу залишать процентні ставки незмінними - на рівні 4% і 0,5% відповідно.

Тим часом заступник голови Європейського центрального банку Луїс де Гіндос заявив у середу, що ЄЦБ готовий скоригувати грошово-кредитну політику в разі зміни економічної ситуації.

Індекс DXY, що розраховується біржею ICE, який показує вартість долара США відносно шести основних світових валют, піднімається на 0,16% відносно рівня на закриття попередніх торгів. Ширший індикатор WSJ Dollar, що відстежує динаміку курсу долара щодо 16 валют, збільшився на 0,06%.

Євро торгується вдень у районі $1,1841 порівняно з $1,1869 на закриття минулої сесії.

Вартість єдиної європейської валюти перебуває зараз у районі 173,26 єни порівняно зі 173,83 єни на кінець попереднього торгового дня. Курс долара становить 146,27 єни проти 146,47 єни.

Фунт стерлінгів торгується на рівні $1,3650 порівняно з $1,3646 на закриття минулої сесії. Курс євро становить 0,8679 фунта проти 0,8696 фунта.