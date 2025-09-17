Авторизация

Європейські фондові індекси здебільшого слабко зростають

13:55 17.09.2025 |

Фінанси

 

Фондові індекси найбільших країн Західної Європи здебільшого слабко підвищуються в середу, виняток становить італійський індикатор.

Інвестори оцінюють європейські статдані та очікують підсумків засідання Федеральної резервної системи (ФРС) США, яке завершиться ввечері в середу.

Зведений індекс найбільших європейських компаній Stoxx Europe 600 до 12:49 к.ч. піднявся на 0,05% - до 551,08 пункту.

Британський індикатор FTSE 100 додає 0,21%, німецький DAX - 0,13%, французький CAC 40 - 0,03%, іспанський IBEX 35 - 0,01%. Італійський FTSE MIB втрачає 0,8%.

Статистичне управління Європейського союзу переглянуло оцінку річного зростання споживчих цін у єврозоні в серпні до 2% з 2,1%. Таким чином, інфляція минулого місяця залишалася на рівні липня. У помісячному зіставленні зростання цін становило 0,1%, а не 0,2%, як повідомлялося раніше.

Споживчі ціни у Великій Британії в серпні зросли на 3,8% у річному вираженні, йдеться у звіті Національного статистичного управління (ONS) країни. Динаміка показника збіглася з консенсус-прогнозом аналітиків, опитаних Trading Economics.

У липні інфляція також становила 3,8%. Це максимум із січня 2024 року. Порівняно з попереднім місяцем ціни в серпні підвищилися на 0,3%, як і в липні.

У центрі уваги ринків у середу - засідання Федрезерву. Очікується, що за його підсумками центробанк США знизить процентну ставку вперше з грудня минулого року. Судячи з котирувань ф'ючерсів на рівень ставки ФРС, ймовірність її зниження на 25 базисних пунктів у вересні оцінюється в 96%, на 50 б.п. - у 4%, за даними FedWatch.

Особливий інтерес для інвесторів становитимуть пресконференція глави ФРС Джерома Пауелла, а також точковий графік прогнозів (dot plot), що відображає індивідуальні очікування членів ради керівників ФРС і голів ФРБ щодо процентної ставки.

У четвер рішення щодо грошово-кредитної політики оголосить Банк Англії. За прогнозами експертів, британський регулятор збереже ставку на рівні 4%.

Найсуттєвіший підйом серед компонентів індексу STOXX Europe 600 демонструють Marks Spencer і Orsted AS (+4,4%), найзначніше зниження - Gaztransport et Technigaz (-5,7%).

Папери данської фармкомпанії Novo Nordisk дорожчають на 2,2% після того, як аналітики Berenberg поліпшили рекомендацію для них до "купувати" з "тримати".

Ринкова вартість фармацевтичної AstraZeneca скорочується на 0,6% на новинах про невдалі випробування її препарату для лікування астми Fasenra.

Знижуються котирування нафтогазових компаній: BP Plc (SPB: BP) - на 1,2%, Shell - на 0,8%, TotalEnergies (- на 1,5%.

На торгах у Лондоні помітно дешевшають акції гірничодобувних компаній, зокрема Fresnillo (на 4,4%), Endeavour Mining і Anglo American (на 1,4%), Antofagasta і Rio Tinto (на 0,7%).

У Франкфурті в зростанні лідирують SAP SE (+2,8%), Rheinmetall (+1,6%) і RWE AG (+1,2%), у зниженні - Volkswagen і Mercedes-Benz (-1,3%), а також Symrise (на 1,2%).

У Парижі найбільше зростання демонструють акції виробників товарів класу "люкс" Kering і EssilorLuxottica - на 1,5% і 1,4% відповідно.

На торгах у Мілані помітно опускаються котирування акцій банків: UniCredit (на 1,8%), Banca Mediolanum - на 1,5%, FinecoBank і BPER Banca - на 1,4%, Banca Popolare di Sondrio і Banca Monte dei Paschi di Siena - на 1,3%.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,1752
  0,0565
 0,14
EUR
 1
 48,6567
  0,1600
 0,33

Курс обміну валют на сьогодні, 09:55
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,9217  0,04 0,11 41,4347  0,04 0,09
EUR 48,3640  0,25 0,51 49,1000  0,37 0,75

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1750  0,03 0,06 41,1900  0,04 0,10
EUR 48,7500  0,03 0,06 48,7900  0,04 0,08

Бізнес