НБУ послабив довідковий курс гривні до 41,1880 грн/$1
12:36 17.09.2025 |
Довідковий курс гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку станом на 12:30 кч 17 вересня 2025 року.
|Показник
|16.09.2025
|17.09.2025
|Зміна, %
|Довідковий курс гривні до доллара США (UAH/$)
|41.1990
|41.1880
|-0.03
Данные: НБУ.
Курс НБУ на 17 вересня - 41,1752 грн.
