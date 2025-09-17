Авторизация

НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Іноземні інвестори масово страхують ризики від падіння долара

 

Іноземні інвестори в американські активи масово страхують свої вкладення від коливань долара - ознака зростаючого занепокоєння впливом економічної політики Дональда Трампа на світову резервну валюту.

Про це повідомляє агентство Financial Times.

За даними Deutsche Bank, хеджовані інвестиції в облігації та акції США вперше за чотири роки перевищили не захеджовані, після різкого зростання з часу обрання Трампа в листопаді минулого року.

"Іноземці знову купують американські активи, але не хочуть ризикувати разом із доларом", - сказав стратег Deutsche Bank Джордж Саравелос, додавши, що інвестори "знімають доларову експозицію безпрецедентними темпами".

Ця поведінка пояснює парадокс американських ринків після різкого падіння, спричиненого квітневими митними оголошеннями Трампа: як індекси Волл-стріт змогли різко відновитися без зростання долара.

Близько 80% із приблизно 7 млрд доларів, які за останні три місяці надійшли в американські біржові фонди (ETF), зареєстровані за кордоном, були інвестовані на хеджованій основі. На початку року ця частка становила близько 20%.

Хеджування дає змогу інвесторам отримувати прибуток тільки від зміни ціни активу без впливу коливань між доларом і рідною валютою, хоча за це доводиться платити.

Аналітики зазначають, що зростання обсягів хеджування сприяло нинішньому падінню долара більш ніж на 10% відносно кошика основних валют, включно з євро і фунтом. У вівторок курс євро піднявся вище $1,18 - це максимум за чотири роки.

Фондові менеджери додають, що клієнти хочуть зберегти частку американських акцій на тлі буму ШІ, але не бажають нести валютний ризик.

Старший мультиактивний стратег Pictet Asset Management Арун Сай повідомив, що швейцарська компанія збільшила хеджування долара в портфелі американських акцій, роблячи ставку на "світовий ведмежий ринок долара".

"Саме долар, як і раніше, нестиме основний тягар зниження довіри до інститутів", - підкреслив він.
За матеріалами: Економічна правда
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,1752
  0,0565
 0,14
EUR
 1
 48,6567
  0,1600
 0,33

Курс обміну валют на сьогодні, 09:55
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,9217  0,04 0,11 41,4347  0,04 0,09
EUR 48,3640  0,25 0,51 49,1000  0,37 0,75

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1750  0,03 0,06 41,1900  0,04 0,10
EUR 48,7500  0,03 0,06 48,7900  0,04 0,08

