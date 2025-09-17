Рекордне зростання цін на золото призупинилося, оскільки увага переключилася на ФРС

У середу ціни на золото знизилися через невелике зростання курсу долара та фіксацію прибутку після того, як у попередній сесії золото досягло рекордного рівня на тлі очікувань зниження процентної ставки Федеральною резервною системою.

О 05:15 EET cпотове золото подешевшало на 0,2% до 3683,19 доларів за унцію станом на 05:15 за Гринвічем після досягнення рекордного максимуму в 3702,95 доларів у вівторок.

Ф'ючерси на золото в США з поставкою в грудні подешевшали на 0,2% до 3719,50 доларів.

«Зростанню золота до 3700 доларів сприяло зниження курсу долара США і бети на те, що ФРС може дати сигнал про ймовірність подальшого зниження ставок до кінця року», - сказав головний аналітик ринку KCM Trade Тім Уотер.

«Фіксація прибутку на рівні 3700 доларів призвела до падіння цін на дорогоцінний метал нижче цієї позначки. Але якщо ФРС займе особливо м'яку позицію на своєму засіданні, золото може знову подорожчати».

Долар зріс на 0,1% після падіння до мінімуму за два місяці у вівторок. Тим часом дохідність 10-річних казначейських облігацій США коливалася поблизу мінімуму за п'ять місяців.

Дані, опубліковані у вівторок, показали, що роздрібні продажі в США в серпні зросли більше, ніж очікувалося, але ослаблення ринку праці та зростання цін через мита становлять ризик для подальшого зростання витрат.

Очікується, що центральний банк США пізніше сьогодні оголосить про зниження ставки на чверть процентного пункту, щоб підтримати ринок праці. Заява голови ФРС Джерома Пауелла буде уважно стежитися, щоб оцінити темпи подальшого пом'якшення політики.

Зниження ставок зменшує альтернативні витрати на утримання не прибуткового золота.

Президент США Дональд Трамп закликав Пауелла провести «більш значне» зниження ставок.

SPDR Gold Trust, найбільший у світі біржовий фонд, забезпечений золотом, повідомив, що його запаси у вівторок зросли на 0,32% до 979,95 метричних тонн з 976,80 тонн у понеділок.

В інших секторах спотове срібло подешевшало на 1,4% до 41,96 долара за унцію, платина подорожчала на 0,3% до 1395,05 долара, а паладій подорожчав на 0,3% до 1180,08 долара.