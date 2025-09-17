Фінансові новини
Азіатські акції змішані напередодні рішення ФРС. Японія близька до рекордних максимумів після оприлюднення даних про торгівлю
08:23 17.09.2025 |
Регіональні ринки також слідували за стриманим закриттям на Волл-стріт минулої ночі. Індекси-бенчмарки закрилися з незначним зниженням у вівторок, а ф'ючерси, пов'язані з ними, торгувалися в основному без змін на початку азіатської сесії.
Очікується, що ФРС у середу знизить ставку на 25 базисних пунктів, що стане першим зниженням цього року, і федеральна ставка складе 4,00%-4,25%.
Ринки в основному врахували це рішення, але увага зосереджена на оновлених економічних прогнозах центрального банку та заявах голови ФРС Джерома Пауелла, які можуть дати підкази щодо темпів і масштабів подальшого пом'якшення політики.
Ф'ючерси на федеральні фонди передбачають зниження на 65-70 базисних пунктів до кінця року, хоча політики можуть зайняти більш обережну позицію, якщо інфляція залишиться високою.
«Увага буде зосереджена на новому наборі прогнозів, а також на індивідуальних голосуваннях, у яких вперше візьме участь Стівен Міран», - зазначили аналітики ING у своїй записці.
Зниження ставок у США, як правило, сприяє притоку капіталу в Азію та послаблює тиск на регіональні валюти.
Індекс Hang Seng у Гонконзі підскочив на 1,5% у середу, залишаючись підтриманим зростанням у технологічному секторі.
Інвестори позитивно сприйняли програмну промову глави виконавчої влади Гонконгу Джона Лі Ка-Чіу, яка відбулася у середу і була присвячена економічному відродженню та поліпшенню якості життя мешканців.
Він підтвердив прогноз зростання міста на 2025 рік на рівні 2-3% і підкреслив прихильність уряду до поліпшення житлових умов, підвищення заробітної плати працівників, поліпшення догляду за літніми людьми та забезпечення кращих перспектив для молоді.
Китайський індекс blue-chip Shanghai Shenzhen CSI 300 зріс на 0,6%, а індекс Shanghai Composite - на 0,4%, залишаючись на рівні, близькому до десятирічного максимуму.
Південнокорейський KOSPI в середу знизився на 0,7%, відступивши після шести поспіль сесій рекордних максимумів.
В інших країнах австралійський S&P/ASX 200 впав на 0,7%, а індекс Straits Times в Сінгапурі знизився на 0,2%.
Індійський Nifty 50 на відкритті ринку торгувався з підвищенням на 0,3%.
У Токіо індекс Nikkei 225 практично не змінився, утримуючись трохи нижче рекордного рівня в 45 055,0 пунктів, досягнутого у вівторок.
Більш широкий індекс TOPIX впав на 0,6%.
Дані про торгівлю за серпень показали стійкість, незважаючи на негативний вплив мит. Експорт знизився на 0,1% порівняно з попереднім роком, що менше, ніж прогнозоване падіння на 1,2%, а імпорт впав на 5,2%.
Це призвело до торгового дефіциту в розмірі 242,5 млрд ієн (1,64 млрд доларів), що менше, ніж 325 млрд ієн, які прогнозували економісти.
Експорт покращився після того, як США і Японія уклали торговельну угоду в серпні, обмеживши американські мита на японські товари 15%. Проте внутрішній попит в Японії залишався слабким через високі витрати на імпорт і стійку інфляцію.
