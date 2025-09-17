Азіатські акції змішані напередодні рішення ФРС. Японія близька до рекордних максимумів після оприлюднення даних про торгівлю

Азіатські акції були змішаними в середу, оскільки інвестори залишалися обережними напередодні рішення Федеральної резервної системи США щодо монетарної політики, яке має бути оприлюднено сьогодні, тоді як японські акції коливалися поблизу рекордних максимумів після того, як дані про торгівлю показали, що дефіцит країни скоротився менше, ніж очікувалося.

Регіональні ринки також слідували за стриманим закриттям на Волл-стріт минулої ночі. Індекси-бенчмарки закрилися з незначним зниженням у вівторок, а ф'ючерси, пов'язані з ними, торгувалися в основному без змін на початку азіатської сесії.

Очікується, що ФРС у середу знизить ставку на 25 базисних пунктів, що стане першим зниженням цього року, і федеральна ставка складе 4,00%-4,25%.

Ринки в основному врахували це рішення, але увага зосереджена на оновлених економічних прогнозах центрального банку та заявах голови ФРС Джерома Пауелла, які можуть дати підкази щодо темпів і масштабів подальшого пом'якшення політики.

Ф'ючерси на федеральні фонди передбачають зниження на 65-70 базисних пунктів до кінця року, хоча політики можуть зайняти більш обережну позицію, якщо інфляція залишиться високою.

«Увага буде зосереджена на новому наборі прогнозів, а також на індивідуальних голосуваннях, у яких вперше візьме участь Стівен Міран», - зазначили аналітики ING у своїй записці.

Зниження ставок у США, як правило, сприяє притоку капіталу в Азію та послаблює тиск на регіональні валюти.

Індекс Hang Seng у Гонконзі підскочив на 1,5% у середу, залишаючись підтриманим зростанням у технологічному секторі.

Інвестори позитивно сприйняли програмну промову глави виконавчої влади Гонконгу Джона Лі Ка-Чіу, яка відбулася у середу і була присвячена економічному відродженню та поліпшенню якості життя мешканців.

Він підтвердив прогноз зростання міста на 2025 рік на рівні 2-3% і підкреслив прихильність уряду до поліпшення житлових умов, підвищення заробітної плати працівників, поліпшення догляду за літніми людьми та забезпечення кращих перспектив для молоді.

Китайський індекс blue-chip Shanghai Shenzhen CSI 300 зріс на 0,6%, а індекс Shanghai Composite - на 0,4%, залишаючись на рівні, близькому до десятирічного максимуму.

Південнокорейський KOSPI в середу знизився на 0,7%, відступивши після шести поспіль сесій рекордних максимумів.

В інших країнах австралійський S&P/ASX 200 впав на 0,7%, а індекс Straits Times в Сінгапурі знизився на 0,2%.

Індійський Nifty 50 на відкритті ринку торгувався з підвищенням на 0,3%.

У Токіо індекс Nikkei 225 практично не змінився, утримуючись трохи нижче рекордного рівня в 45 055,0 пунктів, досягнутого у вівторок.

Більш широкий індекс TOPIX впав на 0,6%.

Дані про торгівлю за серпень показали стійкість, незважаючи на негативний вплив мит. Експорт знизився на 0,1% порівняно з попереднім роком, що менше, ніж прогнозоване падіння на 1,2%, а імпорт впав на 5,2%.

Це призвело до торгового дефіциту в розмірі 242,5 млрд ієн (1,64 млрд доларів), що менше, ніж 325 млрд ієн, які прогнозували економісти.

Експорт покращився після того, як США і Японія уклали торговельну угоду в серпні, обмеживши американські мита на японські товари 15%. Проте внутрішній попит в Японії залишався слабким через високі витрати на імпорт і стійку інфляцію.