Долар зберігає слабкий тон на тлі очікувань зниження ставок і коментарів Пауелла

У середу долар США коливався поблизу чотирирічного мінімуму щодо євро і місячного мінімуму щодо єни, оскільки трейдери готуються до майже певного зниження процентних ставок Федеральною резервною системою.

Трейдери повністю врахували зниження на 25 базисних пунктів, і основна увага буде прикута до коментарів голови ФРС Джерома Пауелла після прийняття рішення, щоб оцінити темпи майбутнього пом'якшення політики. Ринки очікують зниження на 67,9 базисних пунктів до кінця року.

Увага також буде прикута до того, чи розглядали політики можливість більш значного зниження на 50 базисних пунктів в той час, коли президент Дональд Трамп поспішно просуває реформу основи американської економіки, що викликає занепокоєння щодо незалежності центрального банку.

Курс євро коливався на рівні 1,1858 долара, трохи нижче чотирирічного максимуму в 1,18785 долара, якого він досяг у вівторок. Курс фунта стерлінгів був стабільним на рівні 1,3649 долара, коливаючись поблизу 2,5-місячного максимуму.

Індекс долара, який вимірює вартість американської валюти по відношенню до шести інших валют, становив 96,686, залишаючись поблизу найнижчого рівня з початку липня.

Економісти ING заявили, що істотний вплив на ринок може мати або несподіване зниження на 50 базисних пунктів, або коментар Пауелла, який різко змінить курс у бік явного жорсткого або м'якого підходу.

«Зниження на 25 базисних пунктів дає простір для дещо м'якого підходу, тоді як зниження на 50 базисних пунктів дозволить голові ФРС Пауеллу бути настільки жорстким, наскільки він захоче, оскільки саме це рішення буде домінувати в сукупному впливі», - йдеться в їхній замітці.

Федеральний резервний банк США (ФРБ) розпочав у вівторок дводенне засідання, до якого приєднався новий губернатор від адміністрації Трампа, а другий політик, який бере участь у засіданні, все ще стикається з намаганнями президента Дональда Трампа усунути її з посади.

У понеділок федеральний апеляційний суд заблокував звільнення губернатора ФРБ Лізи Кук, відкривши шлях для призначенця Байдена до повноцінної участі в засіданні з питань політики цього тижня.

Тоні Сайкамор, аналітик ринку в IG, очікує, що Пауелл виступить з м'якою позицією, підкресливши збільшення ризиків падіння на ринках праці та висловивши готовність продовжувати знижувати ставки, якщо ці ризики збережуться.

«У світлі цього ми вважаємо, що будь-яка реакція на кшталт «купуй на чутках, продавай на фактах» буде короткочасною, з огляду на можливість подальшого зниження ставок на 25 базисних пунктів у жовтні та грудні».

Дані, опубліковані у вівторок, показали, що роздрібні продажі в США в серпні зросли більше, ніж очікувалося, оскільки споживачі купували різні товари та харчувалися в ресторанах, але ослаблення ринку праці та зростання цін через мита становлять ризик зниження для подальшого зростання витрат.

Японська єна зміцнилася до 146,22 за долар, що є найсильнішим показником за місяць напередодні засідання Банку Японії в п'ятницю, на якому центральний банк, як очікується, залишить ставки без змін.

У центрі уваги - голосування 4 жовтня, на якому правляча Ліберально-демократична партія обере нового лідера, який замінить прем'єр-міністра Шігеру Ісібу, що йде у відставку.

«Малоймовірно, що Банк Японії зробить крок до виборів, враховуючи можливе зниження ставок ФРС, яке може відбутися цього тижня», - сказав Хоу Чун Ван, керівник відділу азіатських цінних паперів з фіксованою дохідністю в Principal Asset Management.

«Наш базовий сценарій передбачає, що наступне підвищення ставок відбудеться на початку 2026 року, оскільки ринкам може знадобитися час, щоб побачити, як буде працювати нове керівництво».