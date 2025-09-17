Волл-стріт завершила день падінням, оскільки інвестори стали обережними напередодні рішення ФРС щодо процентної ставки

Три основні фондові індекси Волл-стріт завершили день падінням у вівторок на тлі нестабільної торгівлі, оскільки інвестори стали обережними напередодні очікуваного зниження процентної ставки Федеральною резервною системою.

Інвестори в основному все ще розраховують на зниження ставки на 25 базисних пунктів з боку центрального банку США за підсумками дводенного засідання в середу, щоб компенсувати погіршення ситуації на ринку праці США, про що свідчать численні останні економічні показники.

Дані, опубліковані у вівторок, показали, що роздрібні продажі в США в серпні зросли більше, ніж очікувалося, але це мало вплинуло на очікування щодо зниження ставки.

«Будь-які стійкі економічні дані лише підтвердять позицію яструбів у ФОМС... і можуть дати трохи палива для (голови ФРС Джерома) Пауелла, щоб виступити трохи більш яструбиним, ніж сподівається ринок», - сказав Росс Мейфілд, інвестиційний стратег Baird Private Wealth Management.

Інвестори також не зреагували на новину про те, що Сенат США затвердив економічного радника Білого дому Стівена Мірана до складу ради ФРС, а апеляційний суд відхилив пропозицію президента Дональда Трампа звільнити губернатора ФРС Лізу Кук.

Індекс Dow Jones Industrial Average впав на 125,55 пункту, або 0,27%, до 45 757,90, S&P 500 втратив 8,52 пункти, або 0,13%, до 6 606,76, а Nasdaq Composite втратив 14,79 пункти, або 0,07%, до 22 333,96.

Шість з 11 підсекторів S&P 500 завершили день зниженням. Сектори комунальних послуг та нерухомості впали на 1,81% та 0,66% відповідно.

Індекс волатильності CBOE піднявся до найвищого рівня за більш ніж тиждень - 16,04 пункту.

Акції UnitedHealth Group впали на 2,3%, а акції Nvidia - на 1,6%, що негативно позначилося на індексі Dow. Акції Nvidia впали після того, як Reuters повідомило про слабкий попит в Китаї на новий чіп штучного інтелекту.

Індекси S&P 500 і Nasdaq закрилися в понеділок на рекордно високому рівні після досягнення внутрішньоденних рекордів у декількох сесіях. Три основні індекси зросли у вересні - місяці, який традиційно вважається несприятливим для американських акцій.

Акції Webtoon Entertainment злетіли на 39% після укладення угоди з Disney про створення нової цифрової платформи коміксів, на якій буде представлений контент з портфоліо Disney, включаючи франшизи Marvel і «Зоряні війни».

Oracle подорожчав на 1,5% після того, як Трамп заявив, що США і Китай досягли угоди, яка дозволить додатку для коротких відео TikTok продовжити роботу в США, а кілька ЗМІ з посиланням на джерела повідомили, що Oracle входить до складу консорціуму інвесторів.

На біржі Nasdaq кількість акцій, що подорожчали, перевищила кількість акцій, що подешевшали, у співвідношенні 1,01 до 1. На біржі NYSE кількість акцій, що подешевшали, перевищила кількість акцій, що подорожчали, у співвідношенні 1,07 до 1.

Індекс S&P 500 зафіксував 15 нових 52-тижневих максимумів і 13 нових мінімумів, а індекс Nasdaq Composite - 89 нових максимумів і 58 нових мінімумів.

Обсяг торгів на американських біржах склав 17,11 млрд акцій, порівняно з середнім показником 16,31 млрд за всю сесію протягом останніх 20 торгових днів.

