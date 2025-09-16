Авторизация

Курс долара США помірно знижується до основних світових валют

15:44 16.09.2025 |

Фінанси

 

Долар США помірно дешевшає проти євро, фунта стерлінгів і японської єни вдень у вівторок, інвестори чекають на рішення Федеральної резервної системи (ФРС), засідання якої завершиться в середу.

Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), втрачає 0,36%, ширший WSJ Dollar Index - 0,29%.

У центрі уваги трейдерів - засідання Федрезерву, підсумки якого буде підбито ввечері в середу. Очікується, що американський ЦБ знизить процентну ставку вперше з грудня минулого року. За даними CME FedWatch, імовірність її зниження на 25 базисних пунктів (б.п.) учасники ринку деривативів оцінюють у 95,8%, на 50 б.п. - в 4,2%.

Сенат Конгресу США в понеділок затвердив висунуту президентом країни Дональдом Трампом кандидатуру Стівена Мірана на вакантну посаду в раді керівників ФРС, і він, імовірно, зможе взяти участь у голосуванні на вересневому засіданні регулятора. Водночас поки що незрозуміло, чи братиме участь у засіданні член ради керівників ФРС Ліза Кук, яку Трамп намагається усунути з посади у зв'язку з імовірними іпотечними махінаціями. Президент США регулярно критикує Федрезерв за небажання суттєво знизити процентну ставку.

У вівторок трейдери також очікують публікації даних про обсяги роздрібних продажів і промислового виробництва в США в серпні.

Курс євро на 15:04 EET піднявся на 0,46%, до $1,1817, перевищивши позначку $1,18 вперше з липня поточного року. Євро торгується поблизу максимумів із вересня 2021 року.

Фунт стерлінгів подорожчав на 0,34%, до $1,3643.

Курс долара щодо єни знизився на 0,34% - до 146,92 єни.

Центральні банки Англії та Японії також проведуть засідання поточного тижня. Очікується, що обидва регулятори залишать процентні ставки незмінними - на рівні 4% і 0,5% відповідно.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

