Фінансові новини
- |
- 16.09.25
- |
- 18:25
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Курс долара США помірно знижується до основних світових валют
15:44 16.09.2025 |
Долар США помірно дешевшає проти євро, фунта стерлінгів і японської єни вдень у вівторок, інвестори чекають на рішення Федеральної резервної системи (ФРС), засідання якої завершиться в середу.
Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), втрачає 0,36%, ширший WSJ Dollar Index - 0,29%.
У центрі уваги трейдерів - засідання Федрезерву, підсумки якого буде підбито ввечері в середу. Очікується, що американський ЦБ знизить процентну ставку вперше з грудня минулого року. За даними CME FedWatch, імовірність її зниження на 25 базисних пунктів (б.п.) учасники ринку деривативів оцінюють у 95,8%, на 50 б.п. - в 4,2%.
Сенат Конгресу США в понеділок затвердив висунуту президентом країни Дональдом Трампом кандидатуру Стівена Мірана на вакантну посаду в раді керівників ФРС, і він, імовірно, зможе взяти участь у голосуванні на вересневому засіданні регулятора. Водночас поки що незрозуміло, чи братиме участь у засіданні член ради керівників ФРС Ліза Кук, яку Трамп намагається усунути з посади у зв'язку з імовірними іпотечними махінаціями. Президент США регулярно критикує Федрезерв за небажання суттєво знизити процентну ставку.
У вівторок трейдери також очікують публікації даних про обсяги роздрібних продажів і промислового виробництва в США в серпні.
Курс євро на 15:04 EET піднявся на 0,46%, до $1,1817, перевищивши позначку $1,18 вперше з липня поточного року. Євро торгується поблизу максимумів із вересня 2021 року.
Фунт стерлінгів подорожчав на 0,34%, до $1,3643.
Курс долара щодо єни знизився на 0,34% - до 146,92 єни.
Центральні банки Англії та Японії також проведуть засідання поточного тижня. Очікується, що обидва регулятори залишать процентні ставки незмінними - на рівні 4% і 0,5% відповідно.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Уражено Саратовський НПЗ, лунали вибухи, виникла пожежа, - Генштаб ЗСУ
|Рада відновила прямі трансляції засідань
|Кабмін підтвердив макрогноз на 2025р, очікує зростання ВВП на 2,4% в 2026р
|Трамп, ймовірно, зустрінеться з Зеленським наступного тижня - Рубіо
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як інтерактивна панель для школи допомагає реалізувати освітні програми НУШ
У РУБРИЦІ
|Курс долара США помірно знижується до основних світових валют
|Польський банк BGK зможе працювати в Україні. Кабмін схвалив проєкт угоди
|Ринки акцій Європи торгуються в мінусі
|НБУ зміцнив довідковий курс гривні до 41,1990 грн/$1
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 16.09.25
|Золото досягає нового максимуму, оскільки сподівання на зниження ставок ФРС підривають долар
|Акції в Азії: Японія і Південна Корея досягли рекордних максимумів на тлі очікувань пом'якшення політики ФРС. Китай продемонстрував падіння
Бізнес
|Boeing відкладає початок постачань 777-9 ще на рік: відстає від графіка сертифікації
|Жодних 150%: чип Apple A19 Pro лише на 17% швидший за попередника та відстає від майбутніх конкурентів
|Spotify обурена: 10 000 користувачів продали свої дані для навчання ШІ
|Google виділяє $1,5 млн на український освітній проєкт «Мрія»
|YouTube запускає функцію багатомовного озвучення для всіх авторів відео
|BYD локалізує виробництво електромобілів у Європі до 2028 року
|Процесори Apple A19 Pro на 150% швидші за попередників: відмінності чипів iPhone 17/Pro/Air